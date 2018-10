La SGAE dice no a Teddy Bautista con la mayor abstención de su historia

Todas las previsiones han fallado en la votación de la SGAE, porque la que se pensaba una clara victoria del músico canario, imputado en el caso Saga y a la espera de juicio, ha saltado por los aires y finalmente Teddy no estará en la nueva junta directiva.

Entre los que sí estarán se encuentran María Pagés, José Ángel Hevia, Fermín Cabal, Antonio Ruiz Onetti y Yolanda García Serrano, la actual premio Nacional de Literatura Dramática.

Respecto a la afluencia a las urnas, ésta ha sido la peor de todas las elecciones de la SGAE: ha habido una enorme abstención y de los 18.970 socios llamados a votar sólo ejercieron su derecho 1.373, el 7,25%.

"Me ofrecí a presentarme porque pensaba que podía ser parte de la solución -ha dicho a Efe Bautista (1943)-, pero ahora me alegro de no ser parte del problema, porque ha salido una junta muy fragmentada. Les deseo a los electos mucha inteligencia y mucha capacidad de diálogo para que puedan arreglar el problema de la SGAE".