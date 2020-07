La eterna Olivia de Havilland cumple 104 años

Cuando se conocieron, en un test de pantalla, la historia de la Warner cambió para siempre. «Fue un fechazo», contaría décadas después Olivia de Havilland (Tokio, 1916), recordando el impacto que le produjo su primer encuentro con Errol Flynn. Había nacido una pareja eterna que llenó los bolsillos del productor Jack Warner y que compartió créditos en ocho películas entre 1935 y 1941, siete de ellas dirigidas por Michael Curtiz (’Capitán Blood,‘ ‘La carga de la Brigada Ligera’, ‘Four’s a Crowd’, ‘Robin de los Bosques’, ‘Dogde, ciudad sin ley’, ‘The Private Lives of Elizabeth and Essex’ y ‘Camino de Santa Fe’). Su colaboración acabó con ‘Murieron con las botas puestas’ (Raoul Walsh, 1941), cuando la actriz ya «estaba aburrida de ser el interés amoroso del protagonista», afirmaría. «Un estereotipo de personaje que hacía poco más que esperarle o animarle. Mi ambición era lograr papeles más complejos. Lo que hacía no iba a ninguna parte.»