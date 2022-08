Juan Cruz: «La radio es como el pescado fresco del mercado»

A sus 73 años, el periodista canario Juan Cruz puede presumir de haber hecho de todo en el mundo de la comunicación, pero cuando habla de un medio concreto, como es la radio, se le nota un especial cariño por las ondas, la defiende como algo querido y asegura que es «como el pescado fresco de cada día del mercado».

Lo ha dicho en una entrevista en la sede de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía, donde ha participado en un curso que analiza la obra de Caballero Bonald, donde ha dicho que, a pesar de todas las innovaciones que han surgido en los últimos años, como los podcast o las plataformas de música que ofrecen contenidos a la carta, «nada es igual a la radio», porque «lo que te cuenta está pasando, está ocurriendo en ese instante».

Y es que el número de oyentes diarios de radio en España se sitúa en 22.775.000 personas en el primer trimestre de 2022, lo que se traduce en un aumento de 306.000 oyentes respecto al último informe basado en el EGM, lo que demuestra, para Cruz, que «es imbatible, el medio más potente en la memoria de la gente».

«La radio sabe decir las cosas, es mucho más potente porque no tiene imágenes, y lo que tiene imagen a veces se olvida, pero lo que nos cuenta una radio, eso no lo olvidamos», explica Cruz, que recuerda que aprendió a leer con este medio «y soy periodista en virtud de la radio, y así he escrito libros, cuentos…», subraya.

Pero no solo se trata de ese elemento como medio de comunicación, sino de tenerlo en las casas como algo «querido» casi físicamente, porque Juan Cruz pregunta durante la entrevista dónde tenemos guardados los CD-Rom o el reproductor de VHS que ya no usamos.

«Seguro que los tienes en una caja, pero tus libros no, t us libros los tienes a la vista, y la radio es igual, la tenemos ahí, y está conectada con todas las generaciones, porque, a pesar de que cada vez hay más medios alternativos, siempre hay un momento determinado que necesitarás conectar con la radio para saber qué pasa«, ha expuesto.

Juan Cruz ha reflexionado, además, sobre el estado actual de la profesión periodística para recordar que cuando le preguntaron qué habría que hacer para que el periódico El País fuese mejor «dije una cosa que parecía absurda: que, por un tiempo, a lo mejor unas horas habría que apagar los teletipos para que la gente se fuera a la calle» a buscar noticias.

Y es que «si quitáramos las redes sociales, los urgentes, que no son nada», y se atendieran noticias «importantes» se llegaría más a la gente, ha señalado Cruz, al tiempo se ha fijado en que en la mesa junto al entrevistador hay una botella de agua y una manzana.

A continuación, ha recordado que «he venido de Madrid a Baeza en tren, y en todo ese viaje es imposible comprar una botella de agua. Eso es una noticia, es un hecho relevante para la sociedad, y, así, hay un montón de cosa que nosotros tenemos que contar».

Al final, considera que en el periodismo «hay que contar sabiendo lo que se dice, teniendo información y estando en contacto con lo que ocurre, con lo que pasa», asegura.

De José Manuel Caballero Bonald (1926-2021), sostiene que fue un hombre «con una personalidad muy singular«, un autor que se valora como pone de manifiesto encuentros como el de Baeza, con gente - agrega- que se ha desplazado incluso desde Francia para participar.

«Es el escritor más importante de la literatura española de la posguerra, por cómo abordo su propia literatura, pero sobre todo por cómo leyó la de los demás», ha apostillado.