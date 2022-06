Juan Cruz presenta el jueves en la capital grancanaria 'Mil doscientos pasos'

Los lectores grancanarios podrán disfrutar de la nueva novela del escritor tinerfeño Juan Cruz Ruiz, que a las 19.30 horas del próximo jueves, 16 de junio, presentará 'Mil doscientos pasos' (Editorial Alfaguara) en la Biblioteca Pública del Estado, dentro del programa de fomento de la lectura 'No Solo Libros', patrocinado por la Biblioteca Pública del Estado, entidad dependiente del Gobierno de Canarias.

El autor bucea en sus recuerdos en esta obra para plasmar una novela sobre la infancia y la adolescencia y sobre el descubrimiento de la maldad en una época oscura de la historia de España.

«Aquí estoy, soy aquel muchacho, tengo en la espalda dolor de viaje y en la memoria el sonido de lo que escuché en la adolescencia y en la infancia, las edades en que viví; trato de saber por qué no nací en otro sitio, en un desierto acaso, con otra lengua, en otro tiempo de la historia y de las per- sonas. Por qué no fui otro, por qué demonios».

Con esta fuerza en la escritura, recogida de su nuevo libro, el tinerfeño afincado en Madrid se desnuda ante el lector para sorprender página tras página y trasladarlo a una época cercana, pero que en el colectivo de las nuevas generaciones resulta desconocida, dolorosa y fascinante.

Juan Cruz Ruiz contará las claves de su última novela, donde narra cómo, después de mucho tiempo, un hombre regresa a su lugar de origen y, apostado en un punto desde el que puede ver todos aquellos sitios que marcaron su vida -su hogar, la escuela, donde jugaba con sus amigos, donde experimentó el dolor, la violencia, el miedo y el odio-, recuerda su infancia y esa frontera vital que es la adolescencia.

'Mil doscientos pasos' es la distancia exacta que separa a este hombre de la casa familiar en esta historia de iniciación, de amistad, de descubrimiento de la vida y también de la maldad, de secretos no confesados por el temor a las consecuencias y la vida en la postguerra y la alargada sombra franquista en todos los ámbitos de la existencia.