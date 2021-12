José Ángel Mañas: «La bruma histórica me estimula, me permite echarle imaginación» El escritor madrileño protagoniza este martes y mañana, en la capital grancanaria, sendas presentaciones de su novela '¡Pelayo!'

Don Pelayo es tan conocido como desconocido. A la mayoría de los españoles les suena y lo ubican en Covadonga y como pieza esencial de la Reconquista. Y poco o nada más se conoce de este rey asturiano. Desde esa oscuridad ha partido el escritor José Ángel Mañas (Madrid, 1971) para escribir la novela histórica '¡Pelayo!' (La Esfera de los Libros).

Este martes, a partir de las 19.00 horas, la presenta en la Biblioteca Pública del Estado de la capital grancanaria, junto al parque de San Telmo, y mañana hace lo propio, a la misma hora, en la Biblioteca Municipal Dolores Campos Herrero.

«Lo que sabemos de él viene de las crónicas. Son bastante escuetas, pero cuentan ciertas cuestiones y detalles sobre los que me he apoyado para trazar a un espatario de Rodrigo, cercano a la familia real. Hay muchas leyendas sobre él, como que estuvo criando asturcones, que a su padre lo mataron a bastonazos en Tui o que estuvo como rehén en Córdoba», confiesa el novelista nada más aterrizar en Gran Canaria, isla que pisa por primera vez.

«La bruma histórica me estimula, porque el misterio me permite echarle imaginación, respetando los hitos históricos y poco más», confiesa sobre su forma de entender la novela histórica. «La tendencia en este género es narrar muchos hechos históricos, pero como yo vengo de la novela de ficción, tengo la técnica narrativa muy bien rodada y lo que me toca es trabajar más lo histórico», subraya.

Así, el lector se topará con un Pelayo «práctico y maquiavélico», que reinó 19 años. «Es como el Rey Arturo español. Está entre la realidad y la leyenda y esa atmósfera lo hace muy atractivo. Además, cuenta con un paisaje espectacular, como son los Picos de Europa y los lagos de Covadonga. Arturo, a diferencia de Pelayo, tuvo una importancia muy relativa en el devenir de Europa. Pelayo es incuestionable, a raíz de Covadonga, empieza la Reconquista. Por eso hasta el actor Mel Gibson se interesó por su figura. Lo que hizo fue muy grande, heroico. El Cid llegó después, entró en el segundo tiempo y metió dos goles, pero el punto de partida fue Pelayo», dice entre risas.

Aclara que en su novela, Pelayo «es de carne y hueso», lo que no quita que «haga heroicidades como Nadal», apunta aludiendo al tenista balear. «Pelayo tiene en la novela momentos de dudas y flaquezas. No lo mitifico», subraya.

Se documentó previamente a partir de las crónicas de Albelda, «que es la más fidedigna, porque la escribió un monje independiente», apunta, así como con las de Isidoro de Sevilla y las dos versiones de Alfonso III, una escrita por él mismo y otra retocada por su sobrino Sebastián.

«Mi novela se ciñe a lo único que hay y recreo lo que cuentan esas crónicas. Hay debates sobre todo, que si fue godo, hispano-romano o astur. Yo me ciño a lo clásico y lo hago godo. Manipular es fácil, pero inventar de cero es absurdo y por eso rechazo el negacionismo existente en torno a su figura y esos hechos históricos», apunta.

Se adentró en este periodo histórico español porque quería «descifrar» cómo es posible que a los romanos «les costara dios y ayuda conquistar la península ibérica, a pico y pala, y como los magrebíes lo tuvieron más fácil en el siglo VIII. La explicación es que fue como en América. Si está todo centralizado, decapitas el centro y lo dominas todo. Los romanos hicieron el trabajo sucio y unificaron, más o menos, toda la península», explica.

El narrador de '¡Pelayo!' es Adosinda, hermano del protagonista histórico. «Toda novela se escribe desde el presente y es imposible que no te afecte lo que sucede, como es la cuarta ola de feminismo que vivimos. Adosinda aparece en las crónicas e incluso Jovellanos recreó su muerte. Una vez fijado el personaje, fue fácil sacarle punta y como narradora es muy atractiva», desvela.

Su salto a la novela histórica tras 'Historias del Kronen', 'Mensaka' o 'Ciudad rayada' se debe, reconoce a su formación, ya que es licenciado en Historia. «Siempre he tenido una visión historizante, de describir lo que sucedía en el momento», reconoce quien publicará el próximo año una novela contemporánea escrita a cuatro manos con Jordi Ledesma y que tiene en mente novelar otros momentos históricos como el nacimiento de Castilla, los Reyes Católicos o la historia de Gonzalo Guerrero, que fue capitán de los mayas, entre otros.