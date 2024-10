Javier Moreno Luzón gana el Nacional de Historia con su biografía de Alfonso XIII

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 25 de octubre 2024, 12:39 | Actualizado 12:51h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

'El rey patriota: Alfonso XIII y la nación' (Galaxia Gutenberg, 2023) ha dado a su autor, el catedrático Javier Moreno Luzón (Hellín, Albacete 1967), el Premio Nacional de Historia, dotado con 30.000 euros y concedido por el Ministerio de Cultura. Para el jurado que la premió es «una biografía innovadora» cuya «sustantiva contribución al conocimiento rompe con el paradigma de la excepcionalidad de la historia española».

Moreno Luzón dibuja en la obra «un excelso retrato de la personalidad de Alfonso XIII, de su época y de la conexión de la institución con la idea de nación española». «Se trata de una obra de especial relevancia para comprender la época de la Restauración y del primer tercio del siglo XX», destacó el fallo.

Elogió, además, la escritura «brillante» y la «narrativa poderosa», de un autor que «inserta una serie de problemáticas y debates historiográficos esenciales, como el papel de la Monarquía en la naciente era de las masas, el nacionalismo o la politización de la religión católica».

Su investigación sobre Alfonso XIII (Madrid 1886-Roma 1941), uno de los personajes más poderosos y controvertidos del siglo XX español, se basa «en un amplio elenco de fuentes, exhaustiva fundamentación empírica», y exhibe «una elegante escritura y maestría en la histórica cultural de la política».

Salvador exiliado

«Su reinado cambió el país. Al llegar a la mayoría de edad, en 1902, le presentaron como el salvador de España. Pero tres décadas más tarde, en 1931, tuvo que partir al exilio, barrido por los republicanos y acusado de corrupto», señalan sus editoras de un libro «que estudia su figura desde un punto de vista inédito: el de las relaciones entre monarquía e identidad nacional». «Como otros monarcas, adoptó el lenguaje del nacionalismo y el gusto por los espectáculos dinásticos. Viajes, fiestas cortesanas y ceremonias masivas salpicaron su imagen pública».

«Encantador e irreflexivo, interpretó múltiples papeles: soldado valeroso, aristócrata a la moderna, deportista y dandi cosmopolita, diplomático o príncipe humanitario, a nadie dejaba indiferente».

Ampliar Portada de la obra premiada. Galaxia Gutenberg

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolla su labor como docente e investigador desde 1997.

Fue profesor ayudante en la UNED e investigador visitante en centros como Harvard University, la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, la Sorbona, la London School of Economics, la Universidad Metropolitana de Tokio y la Universidad de California en San Diego.

Ha sido subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y ha publicado ensayos sobre clientelismo, partidos, elecciones, parlamentarismo, élites, monarquía y nacionalismo español.

Entre sus libros destacan 'Romanones. Caciquismo y política liberal' (1998), 'Restauración y dictadura' (con Ramón Villares, 2009), 'Los colores de la patria. Símbolos nacionales en la España contemporánea' (con Xosé M. Núñez Seixas, 2017) y 'Centenariomanía. Conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español (2021)'. También es editor científico junto a María Nagore Ferrer, de 'Music, Words, and Nationalism. National Anthems and Songs in the Modern Era' (Nueva York, Palgrave Macmillan, 2024),

En la actualidad investiga sobre religión y políticas nacionalistas en el siglo XX. Dirige además el Seminario de Historia Santos Juliá (UCM/UNED/Fundación Ortega-Marañón/Fundación Francisco Giner de los Ríos-ILE), de Madrid, y la revista Historia y Política.

Toma el relevo de Encarnación Lemus López, premiada en la edición anterior y se suma a una amplia lista de galardonados como Ofelia Rey Castelao, Antonio José Díaz Rodríguez, Fernando del Rey Reguillo, Anna Caballé o Santiago Muñoz Machado.