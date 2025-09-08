Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Santaolalla junto al periodista Carlos Torrent. C7

Islas Responsables inicia, con Javier Santaolalla, un podcast para visibilizar el talento que hay en Canarias

El físico y divulgador científico canario tiene más de cuatro millones de seguidores en las redes sociales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:38

El físico y divulgador científico canario Javier Santaolalla es el primer invitado del podcast Islas Responsables, una propuesta de Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias para visibilizar el talento existente en el archipiélago a través del canal de YouTube de Canarias2030.

Con esta iniciativa -que se estrena el próximo 9 de septiembre y está conducida por el periodista Carlos Torrent-, se pretende fomentar la promoción de áreas vinculadas a IRLab, con el eje conductor de la sostenibilidad y la innovación y vinculando a los invitados y los contenidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria 2030.

El protagonista de este primer episodio del podcast Islas Responsables, Javier Santaolalla, es ingeniero de Telecomunicaciones -egresado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-, doctor en física de partículas y divulgador científico.

Santaloalla tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales -2,5 millones de seguidores solo en Instagram-, y es, en esta faceta de creador de contenidos, donde ha encontrado la fórmula para acercar la ciencia a los jóvenes.

Ha trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donde formó parte del equipo que descubrió el bosón de Higgs.

En el podcast Islas Responsables, el científico aborda las posibilidades del turismo astronómico en el archipiélago y las oportunidades que ofrece el cielo canario, la necesidad de preservar el paisaje de las islas y la conveniencia de acercar el conocimiento al público en general y a los jóvenes en particular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  3. 3 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  4. 4

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  5. 5 Sin definición no hay estilo que valga
  6. 6 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  7. 7 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  8. 8 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  9. 9

    Muere una joven y otras dos resultan heridas tras ser atropelladas por un todoterreno en Ibiza
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Islas Responsables inicia, con Javier Santaolalla, un podcast para visibilizar el talento que hay en Canarias

Islas Responsables inicia, con Javier Santaolalla, un podcast para visibilizar el talento que hay en Canarias