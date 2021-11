«La inteligencia artificial acaba con Babel», dice el director de la RAE

En 2016 bastaron dos segundos y medio para culminar la traducción automática de 'Guerra y paz', a un centenar de idiomas y con alta calidad literaria. Hoy bastarían unas décimas de segundo. Y es que las ciencias -los algoritmos, diría hoy don Hilarión- «adelantan que es una barbaridad». Además de traducir, ahora las máquinas hablan, escuchan, revisan, corrigen y proponen textos en su interacción con los usuarios. La Real Academia Española (RAE) quiere que lo hagan en un correcto español, el idioma al que limpia, fija y da esplendor desde hace más de tres siglos.

La inteligencia artificial avanza a velocidad de vértigo, y la RAE quiere que el español que usan sea «correcto y uniforme», que la tecnología no degrade la lengua de Cervantes. Por ello ha suscrito un acuerdo con Microsoft para que todo el software que desarrolle esta multinacional incorpore los 94.400 entradas del Diccionario de la Lengua Española (DLE). Es el primer paso de un acción que se quiere hacer extensiva a otros gigantes del sector informático.

Es un desafío tecnológico de radical importancia para Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y que juega, a su juicio, en favor de la mayor presencia del español en internet en detrimento del inglés. «La traducción simultánea de calidad hará decrecer el dominio del inglés. Dará igual en qué lengua esté escrita y se difunda la información. El avance de la inteligencia artificial supone la demolición de Babel, qué ocurrirá pronto», vaticina Muñoz Machado, para quien cerrar este acuerdo «supone pasar de las musas al teatro».

La tricentenaria institución y la multinacional persiguen «reforzar y promover el uso correcto del español en el universo digital», y «garantizar en todas sus variedades la unidad de un idioma que hablan alrededor de 600 millones de personas». La iniciativa se enmarca en el proyecto LEIA, acrónimo de Lengua Española e Inteligencia Artificial, y se incorporará a las actuales herramientas de Microsoft y los desarrollos futuros de la compañía. La RAE facilita a la empresa fundada por Bill Gates el acceso a su diccionario, con cerca de 375.000 conjuntos de datos, para su uso en todos sus productos y con las correspondientes actuaciones anuales, que suponen de 1.000 a 2.000 entradas. «El proyecto LEIA se ha ideado con un objetivo principal: que las máquinas y todas las herramientas digitales utilicen un correcto español», resumió Muñoz Machado.

Sin sesgos

Entre otras aplicaciones, se mejorará la revisión ortográfica y gramatical, se crearán modelos de traducción y transliteración automáticas basados en la última tecnología. Se pondrá el foco «en evitar sesgos de lenguaje y en mejorar habilidades de procesamiento del lenguaje natural para todas las soluciones de la compañía», según explicó el presidente de Microsoft España, Alberto Granados.

«A partir del siglo XVII la RAE consiguió que su normas fueran seguidas y se armonizan y generalizaran los mismos usos ortográficos gramaticales y léxicos de nuestra lengua. Ya en los siglos XIX y XX logró mantener su unidad, y en el siglo XXI la Academia quiere regular el lenguaje de las máquinas en la revolución de la inteligencia artificial para continuar una labor desempeñada con éxito durante más de 300 años», agregaba Muñoz Machado.

«Queremos estar ahí, regulando las máquinas que ordenan, corrigen traducen y hablan en español para que no lo hagan de cualquier manera y el mundo tecnológico siga las reglas y la razón establecidas durante tres siglos», insistía Muñoz Machado, recordado que el acuerdo está respaldado por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Ni la RAE ni la multinacional desvelaron los términos económicos del acuerdo, pero Muñoz Machado lamentó «no tener aún la ayuda del gobierno que estamos esperando para el desarrollo del programa LEIA, que es pionero en todo el mundo» «No hablamos de una operación económica y sí de interés general», dijo.

Algoritmo es una palabra cada vez más relevante en el mundo de la informática, de internet y en nuestras tecnificadas vidas, pero «de momento» los académicos no están tratando la posible ampliación d los contenidos de su entrada en el diccionario de la docta casa. Pero su director no descarta que se aborde. «No creo que esté ahora sobre el tapete. Aquí no improvisamos. Hacemos un trabajo, sesudo, complejo y concienzudo y admitimos sugerencias de toda índole, y una de ellas puede ser la revisión de esa voz», dijo. El DLE contempla hoy dos acepciones de algoritmo: «conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema» y «método y notación en las distintas formas del cálculo».