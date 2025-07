Miguel Aizpuru Sábado, 12 de julio 2025, 23:16 Comenta Compartir

Ana Belén (Madrid, 1951) es incombustible. Si no está girando por los teatros de toda España, está rodando alguna película o una serie, o grabando un álbum. Este año le ha tocado la presentación de un disco, 'Vengo con los ojos nuevos' -a punto de publicarse- y una extensa gira musical, la primera en seis años, bajo el nombre 'Más D Ana'.

-Llevaba seis años sin salir de gira. ¿Cómo se ha gestado este nuevo tour?

-Tenía muchísimas ganas de encontrarme de nuevo con la música en directo y sobre el escenario. Ha pasado tiempo desde la última vez, pero yo no he parado de trabajar y he hecho otras giras como actriz de teatro. Pero ya tenía ganas de prepararme para un nuevo disco y defenderlo sobre el escenario.

-¿Va a combinar las nuevas canciones con los grandes éxitos?

-Claro, trataré de hacer un equilibrio para dar gusto a la gente y también a mí misma, que es muy importante. Cuando hablas de estrenar trabajos nuevos, alguna gente se asusta por el repertorio, pero además de los temas nuevos también caerán las canciones habituales.

-El primer single del disco ha sido una bachata compuesta por el actor y dramaturgo Jorge Usón.

-Es que Jorge Usón forma parte de un grupo que se llama Decarneyhueso. Rodamos juntos una película el año pasado y me enseñó el disco que habían sacado y me pareció buenísimo. Le dije: «esta canción, 'Bachátame', me encanta y tiene muchas resonancias conmigo». Así que la he grabado y Jorge ha sido muy generoso. Además, en la película que hemos hecho, él también canta y tiene un vozarrón estupendo, como buen aragonés.

-¿La película es 'Islas'?

-Sí, está todavía pendiente de fecha de estreno.

-Después de medio siglo en la música, ¿qué le motiva?

-Más o menos lo mismo que cuando era jovencita: la emoción. Y comunicar. Necesitamos comunicarnos con la gente y el escenario es un medio fabuloso para hacerlo. También me gusta arriesgar. Según vas haciendo trabajos nuevos tratas de no acomodarte.

-Otros amigos de su quinta, como Joaquín Sabina, emprenden ya la retirada.

-A veces el cuerpo pide parar. Y hay que respetarlo porque es una decisión tomada por el artista, que es dueño de su trabajo y de sí mismo. Lo mismo con Serrat, que ha hecho toda la vida unas giras larguísimas y ya no las hace, pero sigue muy activo y trabajando. Que te bajes del escenario no quiere decir que renuncies a lo que eres, lo que has sido y lo que sigues siendo.

-El que sí que está desaparecido es Julio Iglesias. ¿Sabe algo de él?

-No tenemos ninguna relación desde hace muchos años, así que de él no te puedo cotillear nada.

-A este paso va a ser usted el último icono de la Transición en activo.

-Yo no me siento icono de nada y no me gusta serlo. Soy una persona que ha trabajado desde niña y que sigue apasionada por lo que hace. Y mientras la gente siga pensando en mí, sigan ofreciéndome funciones de teatro, llamándome para alguna serie, para alguna película, y pueda organizarme una gira como cantante o grabarme un disco, pues aquí seguiré.

-Se cumplen 50 años de la muerte de Franco. ¿Cómo recuerda el pasado?

-Mis recuerdos son negros y feos. Iba a decir grises, pero no. Fueron tiempos negros e insolentes, groseros, maleducados. Afortunadamente conseguimos salir de la mierda, porque hemos estado muchos años en la mierda.

-¿Tiene planes a la vista sobre las tablas?

-De momento imposible. Este año con el disco y con la gira, imposible. Pero para 2026 tengo proyectos, sí. Lo que pasa es que no me he parado ni siquiera a decidir cuáles voy a hacer. Pero sí, los hay.