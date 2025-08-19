Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del homenaje en San Telmo este lunes 18 de agosto. C7

Homenaje a Federico García Lorca en Las Palmas de Gran Canaria

Cerca de 300 personas se reúnen en el Parque de San Telmo para recordar al poeta granadino y reivindicar la palabra como forma de resistencia en el día de la Insurgencia Cultural

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 08:18

El Parque de San Telmo fue este lunes escenario de un emotivo acto de homenaje a Federico García Lorca con motivo del 89.º aniversario de su fusilamiento. Cerca de trescientas personas se congregaron frente al edificio del Gobierno Militar para recordar al poeta granadino en el marco del Día Internacional de la Insurgencia Cultural, una fecha proclamada en 2019 en Monte Hermoso (Argentina) y que cada 18 de agosto reivindica la cultura como herramienta en defensa de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.

El acto, cargado de poesía y memoria, fue mucho más que un ejercicio de recuerdo. Se convirtió en una firme defensa de la palabra frente a toda forma de violencia y opresión. Se recordó que García Lorca fue asesinado en 1936 por representar valores como la libertad, la diversidad, la justicia y la creatividad, principios que continúan vigentes y que aún hoy se enfrentan a intentos de silenciar la voz de las culturas.

Pintura a tiza en el homenaje a Lorca. C7

Durante el homenaje también se evocó la memoria de poetas y artistas que, al igual que Lorca, han perdido la vida por su compromiso con la palabra. Hubo referencias a creadores palestinos asesinados en Gaza, como Refaat Alareer, cuya obra se ha convertido en símbolo de esperanza y resistencia, así como a voces saharauis y de otros pueblos colonizados que siguen luchando por su derecho a existir.

Un total de dieciocho poetas y artistas pusieron voz a este acto de memoria colectiva, entre ellos Rosa Halabi, Agustín Millares Cantero, Nadia Jiménez Castro o José Orive, entre muchos otros. La jornada contó también con un mural efímero realizado por la artista Bianca, que dejó testimonio plástico de la memoria compartida.

El acto concluyó con un grito unánime que conectó la memoria de Lorca con las luchas actuales: «¡Viva la República!».

