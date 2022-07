'El holandés errante' se acerca al 27º Festival Internacional de Folclore de Ingenio

Al joven músico clásico ingeniense de 28 años Gabriel Samuel González Sánchez le sorprendió que la organización del Festival Internacional de Folclore de Ingenio lo invitase a participar en s u 27º edición ofreciendo un peculiar concierto inspirado en obras de compositores como Esperet, Locke, Piazzolla o Xenakis.

«Cuando fui invitado fue toda una sorpresa. Cuando uno contempla la dimensión del festival puede pensar solo en isas y folías, pero si lo vemos desde un punto de vista más objetivo y amplio, el género de folclore o popular abarca muchísima música. Cada continente y cada país tiene su propia música popular. Mucha de la música que se compone hoy en día tiene sus raíces en esta música folclórica o popular», señala el músico, que este domingo, a las 20.00 horas, ofrece en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio el concierto 'El mundo de la percusión con 'El holandés errante'.

Con un ejemplo González Sánchez explica las conexiones entre lo popular y lo clásico. Una de las piezas del repertorio que interpretará será un arreglo de 'Verano porteño' de Astor Piazolla. « Esta obra fue compuesta en 1965, con lo cual no podemos decir que es una pieza estrictamente folclórica, pero nace del tango, un género de música popular argentina que hace relativamente poco, en 2009, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco. Gran parte de la música de hoy está conectada con la música del folclore del mundo», señala.

Vinculado al municipio

La trayectoria inicial formativa del músico ha estado ligada a Ingenio. A los seis años empezó con sus clases de clarinete en la Escuela Municipal de Música Monolito Sánchez, y a los nueve se decide por la percusión. Posteriormente pasa al Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas y se gradúa de sus estudios superiores en el Royal Welsh College of Music and Drama en Cardiff de Gales.

Empeñado en que el público se familiarice con los instrumentos que los percusionistas de la rama clásica manejan habitualmente, Gabriel Samuel Rodríguez Quería, ha unido un conjunto de obras en su concierto empleando una historia narrada. «Para ello he escogido la leyenda del holandés errante, una historia que me fascina, que acompaño con el comentario de algunos detalles técnicos o compositivos de las obras que interpretaré. Para la creación de la trama he tomado como referencia la ópera de Richard Wagner que lleva el mismo nombre, dándole algunos giros de guion para adaptarla al proyecto. Este recital une la música con la narración. Los sonidos estimularán la imaginación del oyente de forma que conecte, a través de la música, con la historia que está siendo narrada. Cada obra simbolizará una parte de la historia y ayudará al público a sumergirse en la trama», comenta el músico que actualmente se encuentra acabando un master de interpretación en percusión en el conservatorio Prins Claus en Groningen (Países Bajos).

Otras piezas y con narrador

El recital contará con un total de siete obras de los compositores Zivkovic, Esperet, Locke, Lipner, Piazolla y Xenakis.

Seis de ellas son para solo percusión y una para dúo de clarinete bajo y marimba, en la que contará con la participación de la clarinetista Laura Aramburu. «La instrumentación es bastante variada, va desde un simple djembe pasando por la marimba, el vibráfono, set ups de tambores hasta mi propio cuerpo; percusión corporal».

Además, también contará con la participación del ingeniense Yonathan Hernandez quien narrará en directo.

Gabriel Samuel Hernández estima que un festival de folclore como el de Ingenio, «si ha llegado a cumplir casi tres décadas por algo será. Es importante que a lo largo del mundo se celebren este tipo de encuentros de intercambio cultural ya que nos da a conocer cómo se vive en otras culturas, cuáles son sus preocupaciones, sus formas de ver la vida, etc. Que este festival se realice en el municipio en el que me he criado es todo un orgullo», añade.

Ahora ha empezado a trabajar en un dúo de clarinete bajo y percusión, una formación no muy usual, en la que se unirá con compositores a nivel internacional para crear y estrenar un nuevo repertorio para esta formación. «Además, una cosa que ya se está cocinando dentro de este proyecto es un arreglo de música canaria», adelanta.