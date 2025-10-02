Hoke lidera el Fleje de Flow Fest, que une música urbana, deporte y baile en Santa Catalina El festival contará con una amplia representación de artistas canarios, entre los que destacan Bejo y Dj Jonay

Los próximos 11 y 12 de octubre, el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria será el escenario de la primera edición del Fleje de Flow Fest, un evento que une música, deporte y cultura urbana en un formato innovador de dos días completos de programación. Un festival cuya cabeza de cartel es el rapero valenciano Hoke y que estará repleto de artistas canarios, entre los que destacan Bejo y Dj Jonay.

Hoke es uno de los artistas más prometedores en la escena del rap español. El valenciano defiende un estilo único que fusiona rap y trap, algo que ha conseguido llamar la atención de muchos fans y de artistas del sector. En diciembre de 2024, Hoke publicó 'ABC', una canción que ha tenido mucho éxito y en la que colabora el grancanario Quevedo.

El concejal de Cultura, Josué Íñiguez, señaló: «desde el Ayuntamiento queremos ayudar, promocionar y visibilizar a los artistas jóvenes que hay en Canarias porque hay mucho talento por descubrir». Por su parte, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, aplaudió la iniciativa de combinar cultura y deporte y señaló que «están contribuyendo a crear canchas urbanas que invitan a participar».

SaoT, impulsor del Fleje de Flow Fest, destacó «la amplia participación de artistas locales, lo que demuestra el gran talento que hay en las islas, uno de los lugares en los que más artistas del género urbano han salido estos años». Sobre las actividades programadas, ha afirmado que «está todo lo que se puede reunir en torno a esta música».

El festival nace bajo el sello de 'Fleje de Flow', una marca con un amplio recorrido en el archipiélago que ha estado siempre vinculada al talento y al estilo de las islas. El público podrá adquirir merchandising de la propia marca y podrá disfrutar también de una zona gastronómica con foodtrucks.

Ampliar Imagen del cartel del festival. Fleje de Flow Fest

El sábado 11, el escenario principal, con entrada de pago, contará con actuaciones de artistas de primer nivel, destacando Hoke y el canario Dj Jonay. También actuarán Lass Sugga, Flor Sz, Christian Cuervo, Deejay Supreme y Evando Moreira. Además, el festival contará con varias actividades gratuitas con reserva previa por aforo limitado:

-El 3x3 Basketball Open FIBA ofrecerá showcases con jugadores destacados y sesiones de DJs durante ambos días, así como la presencia de speakers como Leaonthebeat y el humorista Jorge Ávila.

-El Style Warz Dance Battle, exclusivo del sábado 11, reunirá a las mejores crews y bailarines de Canarias.

-La Zona Graffiti & Video Mapping, que permitirá al público contemplar en vivo la creación de murales urbanos a cargo de SUSO33, Belin y Sabotaje al Montaje, culminando con un impresionante video mapping nocturno de Graffmapping.

El domingo 12, la programación continuará con el 3x3 Basketball Open FIBA, showcases de Ibra, Tr Maker y un showcase exclusivo de Bejo, acompañado de DJs como Young P, Woodhands y José Viera, así como los habituales foodtrucks y merchandising.