Hirahi Afonso: «Apuesto por moverme por lugares inexplorados por el timple»

Un directo en el que adelanta algunos temas de su nuevo disco

Durante su concierto de mañana dentro del Monopol Music Festival (MMF), Hirahi Afonso tiene previsto tocar algunos de los temas que incluirá en su próximo álbum, que saldrá a la venta el próximo año.

«Creo que el disco será una sorpresa para la gente, porque no se basa en un estilo musical concreto, sino en la música que escucho y que consumo. De ahí ha salido la inquietud del álbum y según qué artista y qué tema se propone un viaje diferente. No habrá una línea concreta común más allá del timple y la guitarra», avanza.

«El disco lo empecé en la pandemia, pero la idea es anterior. En cada tema hay dos cantantes que colaboran y se refleja mi manera de llevar mi música en plano concretos con gente con la que quiero tocar. A algunos los conozco pero ellos no han trabajado con anterioridad», apunta.

El MMF se completa con los conciertos de: Vic Mirallas (mañana, 19.00 horas, The Paper Club); Israel Fernández (mañana, a las 20.30 horas y también en The Paper); Modo Rakune, Maria Arnal i Marcel Bagés y Alizz (día, 11, a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas, respectivamente, en la Plaza de Santa Ana).

Los documentales musicales que integran la programación de este año se podrán ver en Talleres Palermo. Se incluyen títulos como: 'A Symphony of Noise. Matthew Herbert's Revolution'; 'No somos nada. La Polla Records'; 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', 'Billie' o 'Nueve Sevillas', entre otros.