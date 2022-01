Los herederos de Bowie también hacen caja

David Bowie, el gran duque blanco, cumpliría este 8 de enero 75 años. Un cáncer de hígado se cruzó en su camino y el 10 de enero de 2016, con 69 años, dejaba prematuramente huérfanos a sus fans, que no dejan de emocionarse con los acordes y las letras de 'Space Oddity', 'Heroes' 'Ashes to Ashes', 'Life on Mars'..., y seguramente con cualquiera de esas decenas de canciones imperecederas que hoy cobran un nuevo protagonismo por razones crematísticas. Y es que Warner Music Group ha anunciado la adquisición del catálogo completo del músico británico. Según informa la revista 'Variety', la compra ha alcanzado los 220 millones de euros, la mitad de los 442 millones que otra discográfica, Sony, pagó por los derechos de las canciones de Bruce Springsteen el pasado diciembre, el precio más alto abonado jamás por la obra musical de un artista.

Los herederos de Bowie se suman a otros cantantes como Bob Dylan (el de Minnesota cedió el control de 600 de sus temas a Universal por 265 millones de euros), Paul Simon, Neil Young o Shakira, quienes en los últimos años también han optado por vender su obra a una discográfica: de esta forma, reciben de una sola vez una cantidad de dinero inmensa que equivale a los ingresos que podrían generar los derechos de reproducción de su música en años futuros.

Derechos de autor

Será por aquello de 'Más vale pájaro en mano que ciento volando', pero lo cierto es que los artistas han visto caer sus ingresos en picado al reducirse los conciertos o cancelarse sus giras por la pandemia, y por la descomunal oferta de las plataformas digitales de música a demanda (streaming). También hay cantantes que se encuentran al final de su carrera y planean retirarse y prefieren hacer caja ahora antes que ser los más ricos del cementerio. Cada vez que una canción suena por la radio, en un podcast o se utiliza en un programa de televisión, una serie o una película, su autor recibe una cantidad de dinero en concepto de derechos de reproducción (royalties). Los derechos de autor aseguran ganancias a largo plazo, pero Dylan, Simon, Shakira, Neil Young, Springsteen y ahora los herederos del eterno Ziggy Stardust prefieren cobrar todo de golpe.

El acuerdo entre los herederos de Bowie y Warner Music incluye la totalidad de las canciones de los 26 álbumes de estudio lanzados durante la vida del músico, así como el lanzamiento póstumo del álbum de estudio 'Toy', grabado en 2001, pero que sorprendentemente nunca vio la luz. Además, aviso a davidbowieros, este 7 de enero se publica 'Toy: Box', una caja con tres cedés y seis vinilos y un libreto de 16 páginas. Por si quieren celebrar los Reyes con algo de retraso...