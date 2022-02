Un halo de esperanza pictórica y medioambiental

Los datos estadísticos son arduos. Los recuentos electorales y las gráficas evolutivas, aunque plasmen un panorama alentador, tampoco suelen ser un trago de buen gusto salvo para los especialistas en la materia en cuestión. Pero a partir de estos mimbres, romos en apariencia, el equipo PSJM, compuesto por la grancanaria Cynthia Viera y el asturiano Pablo San José, ha creado la serie 'Clean Future', que abre sus puertas mañana en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura (FCDP), en el número 32 de la calle Domingo J. Navarro de la capital grancanaria y que se podrá visitar hasta el 19 de mayo.

Los dos artistas subrayan el halo esperanzador de esta muestra, cuyo acto de apertura está fijado para las 20.00 horas de mañana y cuyo aforo máximo será de 75 personas. «'Clean Future' es una exposición que parte de nuestra serie 'Geometría Social', que se basa en datos estadísticos y recuentos electorales. Dentro de 'Geometría Social' contamos con una subserie, denominada 'Historia Natural', donde nos preocupamos por los problemas medioambientales y criticamos la situación actual. En la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura, también por una necesidad vital, reflexionamos en clave positiva. Aportamos un poco de esperanza, vida y color, porque estamos en un estado psicológico complicado por esta pandemia. Es como un poco de terapia», apunta Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973).

En concreto, desde este viernes se exhiben d os murales, tres cuadros y cuatro piezas escultóricas. «Se trata de cuadros históricos, porque cuentan un momento histórico determinado, son como fotografías de un momento concreto. Algunas cuentan con una previsión a largo plazo sobre el consumo de energías renovables. En algunos casos se hará realidad y en otros no», explica Pablo San José (Mieres, 1969).

«Nos interesaba mucho afrontar el tema de las energías renovables, que vislumbra un mundo limpio con color, que nosotros hemos reflejado con la pintura, acudiendo a la esencia misma de la pintura. Todos nuestros trabajos murales van al origen de la pintura, que dicen que está cuando alguien apoyó la mano en la pared en el interior de una cueva. En este caso, el contacto con la pared fue total. Hemos pintado nosotros mismos los murales, durante varias semanas. No se hicieron fuera, sino directamente aquí», señala San José.

Añade el artista asturiano que «aunque nuestra obra sea intelectualizada y muy conceptual, transmitimos algo de sentimientos». «En este caso, por ejemplo, al ser una obra que hemos realizado en este espacio, contábamos con algo que nos interesaba mucho. A pesar de la gran cantidad de cosas distintas que hacemos, la pintura siempre ha estado presente. Desde los comienzos de PSJM, con la pieza 'Nuevo cuadro con sofá', la pintura siempre ha estado, a veces con una relación de amor-odio. Pero nunca ha faltado», puntualiza.

Para 'Clean Future', que ha visto la luz tras imponerse en el segundo concurso artístico de la FCDP, este equipo artístico no solo se ha limitado a reflexionar sobre la defensa del medioambiente en el planeta, sino que ha predicado con el ejemplo. «Toda la pintura que hemos utilizado es ecológica. Se trata de l aca acrílica ecológica, realizada en las islas, que tiene un aspecto casi de plástico», comentan los dos artistas que exhiben en la actualidad un mural de temática similar en el Centro de Cultura de España en Lima, bajo la supervisión de Blanca de la Torre, con la que volverán a trabajar en la muestra 'Con los pies en la Tierra' (Down to Earth), que ella comisariará para el Centro Atlántico de Arte Moderno junto a Zoran Eric y cuya inauguración está prevista para el próximo 22 de septiembre.

La relación y reflexión pictórica de PSJM, dicen, queda incluso patente en las esculturas que exhiben dentro de 'Clean Future'. «Dentro de la serie 'Geometría Social' ya habíamos incluido esculturas, en clave muy crítica y no esperanzadora, como en esta ocasión. Aquí se trata de madera policromada con pintura ecológica. Es escultura pero también pintura, son como trozos de color que hemos colocado y que están sueltos. Se asemeja a una apilación, con el punto lúdico que siempre ha estado presente en nuestro trabajo. Optamos por llegar a la reflexión pero no desde el aburrimiento», defiende Pablo San José.

Un informe sobre 'La generación de electricidad de fuentes renovables en Estados Unidos entre 1950 y 2015', 'La generación de calor en la Unión Europea por distintas energías desde 1990 hasta 2010' o la previsión de Greenpeace denominada 'Evolución energética en Canarias desde 2012 hasta 2050' son el origen concreto de tres de las piezas de esta exposición. El último es el que genera el mural de mayores dimensiones de 'Clean Future', donde se percibe el crecimiento de energías renovables como la eólica, la fotovoltaica, la biomasa, la geotérmica y la termosolar.

Y es que el «optimismo y la esperanza» que buscan transmitir con este proyecto no es gratuito, sino un reflejo de una evolución sustentada en datos concretos. «Hay esperanza porque desde hace dos años se ha mejorado mucho. La energía eólica, por ejemplo, desde 2020 se ha disparado en España, aunque aún queda luchar contra muchos intereses y queda mucho por mejorar en la defensa del planeta», dicen estos artistas que sitúan el desarrollo en gran medida de su conciencia 'verde' durante los años que residieron en Berlín.

«Se trata de obras con distintos niveles de lectura. Por un lado está la tesis y la reflexión previa. Después hay detrás mucha 'cocina' artística para el placer formal. Se trata de unas obras bellas y estéticas con las que pretendemos aportar belleza a este mundo que en ocasiones es ética y estéticamente chabacano. A partir de las cartelas, el visitante de la exposición podrá 'leer más' en las obras. Estéticamente se relacionan con el minimalismo, con los campos de color americanos y hasta con las creaciones de Equipo 57», asegura Pablo San José.

PSJM avanza que en abril exhibirán la serie 'Democracia Americana', integrada por 59 cuadros, en Los Ángeles, Estados Unidos.