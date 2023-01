'Grease' revive dos días en el Teatro Pérez Galdós

La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de Daniel Abad Casanova, presenta en concierto 'Grease'. Las canciones del clásico del cine musical recalarán en el Teatro Pérez Galdós los próximos viernes y sábado, 27 y 28 de enero, a las 20.00 horas, con las voces de los cantantes canarios Fasur Rodríguez, Lucía Viera, Samuel Guedes, Rubén Pérez y Nereida Peña y de las coristas Carla Vega, Tarahis María Pestana y Lucía Martín.

Las entradas para esta nueva producción de la Banda Sinfónica Municipal, que contará con unos 40 músicos sobre el escenario, están agotadas.

El musical 'Grease' fue creado por Jim Jacobs y Warren Casey en 1971. Fue en el año 1978 cuando la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta acabó de darle a 'Grease' su indudable sello de mito de los musicales.

Concretamente, las canciones 'Summer nights' y 'You're the one that I wan't' fueron número 1 de las listas inglesas en 1978 y el tema 'Hopelessly devoted to you' fue nominada al Oscar.

Durante noventa minutos, el coliseo capitalino viajará al mítico instituto Rydell High School a través de las emocionantes coreografías de un cuerpo de baile de seis bailarines dirigido por la profesional de amplio recorrido Cristina Pérez e integrado por Lía Sánchez, Laura García, Francisco Santana, Esteban Verona y Abián Hernández.

Todos ellos danzarán al ritmo de las canciones que interpretará la Banda Sinfónica Municipal y de las diferentes escenas que narrará el periodista grancanario Paco Luis Quintana.

Se trata de un texto que firma el actor y ayudante de dirección Víctor Formoso y que profundiza en la juventud, en el amor y sobre el paso del tiempo.

El joven cantante Samuel Guedes dará vida al rebelde Danny Zuko, mientras que Lucía Viera encarnará a la inocente Sandy. Acompañarán a la pareja de enamorados otras tres grandes voces de la canción; Nereida Peña, en el papel de Rizzo, Rubén Pérez, en el de Keny y Fasur Rodríguez como ángel de la guarda.

Sobre el escenario, cuarenta músicos recrearán muchos de los clásicos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva del público.

Un público que podrá interactuar con esta nueva producción de la Banda Sinfónica Municipal, bajo la dirección artística y arreglos musicales de Germán G. Arias, y la dirección escénica de Israel Reyes de Clapso Producciones, que llega, según aseguran, para reafirmar con música que hay «amores para toda la vida».