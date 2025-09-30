La Grande Bellezza: noche de estrellas entre Italia y Canarias El espectáculo reúne este miércoles 1 de octubre en el Auditorio Alfredo a Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Francesco Baccini y Giulia Ottonello, presentados por Neri Marcoré, célebre rostro de la RAI

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55

Imagina una noche estrellada, sentado frente al Atlántico, disfrutando de un espectáculo televisivo con artistas internacionales y una gran orquesta. Ahora trasládalo al escenario icónico del Auditorio Alfredo Kraus. Allí, este miércoles 1 de octubre, a las 20.00 horas, se celebrará por primera vez en Gran Canaria el encuentro musical y cultural La Grande Bellezza 2025: Noche de estrellas entre Italia y Canarias.

El evento, dirigido por el prestigioso realizador italiano Duccio Forzano, contará con la participación de grandes nombres de la música y el espectáculo, tanto italianos como canarios, en un homenaje a la unión cultural entre ambos territorios.

Bajo la coproducción de Edu.Re Entertainment & Communication y el Auditorio Alfredo Kraus, y con el patrocinio del Viceconsulado de Italia en Canarias, el espectáculo reunirá por primera vez sobre un mismo escenario a artistas como Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Francesco Baccini y Giulia Ottonello, presentados por el actor y cantante italiano Neri Marcoré, célebre rostro de la RAI.

La Gran Canaria Big Band pondrá la base musical a un programa que recorrerá todos los estilos: música clásica, cantautor, pop, rock, jazz y swing. También se sumarán dos importantes formaciones corales: el Coro Schola Cantorum de la ULPGC, bajo la dirección de Stefano Degano, y el Pertini Vocal Ensemble de Génova, dirigido por Luca Franco Ferrari.

La velada, concebida al ritmo ágil de un show televisivo, alternará las actuaciones musicales con una breve intervención teatral a cargo de la actriz Anna Guidetti. Todo el espectáculo será bilingüe (español e italiano), gracias a la versatilidad de Marcoré y a los recursos audiovisuales que acompañarán las actuaciones en las pantallas del recinto.

La dirección artística de Duccio Forzano, responsable de seis ediciones del Festival de San Remo y del Festival de Eurovisión 2022, es garantía de calidad y dinamismo.

Para esta producción, ha reunido un equipo internacional de técnicos en iluminación y sonido, junto al director de fotografía Daniele Botteselle y el ayudante de dirección Massimo Perrella.

Durante la gala también se reconocerá a varios italianos residentes en Canarias, distinguidos por el público como 'Excelencia Italiana en Canarias', en una ceremonia que pondrá en valor el talento y la contribución de la comunidad italiana en el archipiélago.

La Grande Bellezza 2025 será el acto inaugural de la Semana Internacional Italia, que tendrá lugar en los días posteriores en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo el programa de actividades tiene carácter gratuito y sin ánimo de lucro, gracias al esfuerzo conjunto de los organizadores y patrocinadores.

La creadora y promotora del evento, Stefania Bertini, residente en Gran Canaria desde hace ocho años y reconocida internacionalmente por su experiencia en la producción de grandes espectáculos, destaca: «He reunido en esta velada especial a algunos de los artistas amigos con los que he trabajado en Italia. Espero que pueda percibirse como un gran regalo y testimonio de mi amor por la isla de Gran Canaria, el paraíso que elegí para vivir y que amo con todo mi corazón».

La cantante canaria Cristina Ramos. Y el director internacional de Eurovisión, Duccio Forzano

El evento cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Cámara de Comercio Italiana en Madrid, la Cámara de Comercio de Génova, Enterprise Europe Network y la Associazione Liguri nel Mondo – sede Canarias.

La producción se ha hecho posible gracias a la colaboración de empresas canarias e italianas como Edu.Re Entertainment & Communication S.L., Cueva de la Luz, Scenario S.R.L., Mammafiore Canarias, Grupo Dunas, Side Up, X10Lab, Progetti e Arredamenti, Radio Calima, Primocanale, Zeffirino Group, Pesto di Pra y Antico Forno da Mario.

Semana internacional de Italia La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza su décimo cuarta Semana Internacional de Italia, que se suma al programa de actividades culturales, académicas, gastronómicas y de trabajo del festival La Grande Bellezza, que se celebra entre este día 1 y el 4 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, a las 12.00 horas, en el salón de actos del Edificio de Humanidades de la ULPGC, será el acto de inauguración de la Semana de Italia con la conferencia 'Oportunidades profesionales con Italia en Canarias'.