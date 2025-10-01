Gran Canaria Sum Festival espera a más de 15.000 personas en sus 15 conciertos El evento se celebra este viernes y sábado en Infecar, con artistas como The Vaccines, Mikel Izal, Rozalén, Álvaro de Luna o Duncan Dhu

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:36

El Gran Canaria Sum Festival 2025 «volverá a situar nuestra isla como un referente internacional musical y cultural», al tiempo que se consolida como «un espacio para disfrutar y compartir ocio, pero también refuerza la apuesta del Cabildo por la música como motor de cultura, de cohesión social y de sostenibilidad. Hemos apoyado siempre esta iniciativa y lo seguiremos haciendo».

Así lo afirmó este miércoles Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, durante la presentación de la sexta edición del Gran Canaria Sum Festival, un evento impulsado por el Gobierno insular junto al Ejecutivo canario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otros patrocinadores. El festival se celebrará este viernes y sábado, 3 y 4 de octubre, en el recinto de Infecar, en la capital grancanaria.

Asimismo, recordó que se espera una gran afluencia de público, como ya sucedió en 2024, cuando casi la mitad de los asistentes procedía de fuera de Gran Canaria, principalmente de la Península, además de otras islas. «Ese cerca de 50% de visitantes externos demuestra el impacto del festival», que trasciende lo local y «posiciona el nombre de Gran Canaria como destino musical», concluyó.

En el acto acompañaron a Morales, Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar y primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria; José Eduardo Ramírez, edil de Movilidad; Ignacio Solana, consejero delegado de Gesprotur del Gobierno de Canarias; y Juanfran Senabre, director del festival.

El Sum Festival, que cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y para el que ya se han vendido 15.000 entradas, ofrece este año un cartel que abarca distintos géneros musicales, con especial presencia del indie. El viernes actuarán Rozalén, Duncan Dhu, The Vaccines, La La Love You, Niña Polaca, Ultraligera y Malmö 040, a partir de las 19.:00 horas; y el sábado será el turno de Mikel Izal, Álvaro de Luna, Shinova, Siloé, Zahara, Walls, Elefantes y Mäbu, desde las 18.00 horas.

El director del festival, Juanfran Senabre, destacó que se ha puesto en valor la «calidad aplastante» del cartel de artistas que repite en su carácter indie, pero que «no le cierra la puerta a ninguna expresión ni a ningún lenguaje musical».

También señaló que este año vienen desde Inglaterra The Vaccines, «un grupo divertido, de calidad, que gira por los cinco continentes» y que es parte del objetivo del festival de ir «metiendo guindas de bandas internacionales» en las diferentes ediciones.

Senabre subrayó que el ADN del festival se aleja de la idea de un evento masivo, porque «desde el primer momento tuvimos claro que era más importante la calidad que la cantidad» para así «dejar huellas imborrables que forman parte de las emociones y de las vivencias de cada persona que pasa unos días en Gran Canaria».