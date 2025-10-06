Gran Canaria propone a Pancho Guerra como figura protagonista del Día de las Letras Canarias de 2026 El Cabildo destaca que Francisco Guerra Navarro fue «una personalidad literaria y artística de primer orden», cuya obra significó «una extraordinaria aportación a la conservación y a la exaltación del acervo canario»

Imagen de 2024 de un acto de homenaje en Tunte, de donde era originario Francisco Guerra.

El Cabildo de Gran Canaria propondrá a Francisco Guerra Navarro, conocido popularmente como Pancho Guerra, como figura protagonista del Día de las Letras Canarias 2026. Así lo acordó este lunes el Consejo de Gobierno Insular, que avala la candidatura por la extraordinaria aportación de la obra polifacética del autor a la preservación y exaltación del acervo canario.

La propuesta, firmada por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, será presentada por el Servicio de Presidencia en el Registro General con Código Seguro de Verificación Normativa y se remitirá a la Federación Canaria de Islas (Fecai) para solicitar el apoyo del resto de corporaciones insulares.

El acuerdo subraya que Pancho Guerra fue «una personalidad literaria y artística de primer orden», además de «dramaturgo inteligente, periodista ágil, escenógrafo moderno y atrevido, ensayista y lexicógrafo sorprendente», y «un indagador vocacional de las esencias de 'lo canario', que supo encarnarlas en personajes como Pepe Monagas, figura emblemática de sus obras más difundidas».

Trayectoria literaria y periodística

El Cabildo recuerda que, con apenas 19 años, Pancho Guerra publicó sus primeros textos en revistas como Estudiantes y en el volumen de Aromas de 1928. Posteriormente trabajó en medios como el Diario de Las Palmas, donde llegó a ser redactor jefe; el Noticiero del Lunes, donde aparecieron por primera vez los célebres «golpes» de Pepe Monagas; y La Provincia. También colaboró en publicaciones como Monagasen, Ases del Fútbol y Canarias Deportiva, continuando su labor incluso tras trasladarse a Madrid en 1947.

Francisco Guerra Navarro, conocido popularmente como Pancho Guerra. C7

En 1953 se incorporó como redactor de la sección de Tribunales del diario Informaciones, labor por la que obtuvo el Premio Nacional «Manuel Tercero y Alfonso Sendra». En los años siguientes retomó sus colaboraciones con la prensa canaria, entre ellas en Falange y nuevamente en Diario de Las Palmas, donde publicó una nueva colección de cuentos de Pepe Monagas en 1960.

Aportación teatral y audiovisual

La faceta teatral de Guerra comenzó en 1935 con el libreto Soyons Gais y continuó con estrenos como la revista Boo-Hoo (1938), el cuento infantil El camino de los príncipes (1940), su adaptación de La Umbría de Alonso Quesada (1943), el ballet pantomima Las tres novias, el pañuelo y la rosa (1944-45) y obras populares como ¿A la costa…? ¡Ni amarraos!, A mí lo que me jeringan son los abusos y ¿No fumas inglés?.

En 1946 estrenó Romance del forastero y la novia, su adaptación teatral de la novela Nada de Carmen Laforet, el libreto Tres lunas rojas y la revista musical ¡Somos alegres!, representada con gran éxito en el Teatro Español de Barcelona en 1952.

Además, colaboró en radio desde 1938 con InterRadio EAJ50 y, ya en Madrid, escribió guiones para las emisiones a América de Radio Nacional de España. En el ámbito cinematográfico, inició su labor en 1946 con el guion Romance en la isla, seguido de Agua, mientras desarrollaba obras clave como Los cuentos famosos de Pepe Monagas -publicados bajo el seudónimo Roque Morera- y el inacabado Léxico de Gran Canaria.

Proceso de selección

Con esta candidatura, el Cabildo de Gran Canaria responde a la invitación de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que el pasado 8 de septiembre instó a academias, centros culturales, universidades, ayuntamientos y cabildos a proponer personalidades para el Día de las Letras Canarias 2026.

La elección final será realizada por una comisión asesora formada por nueve destacadas personalidades de la literatura canaria, que valorará la calidad, relevancia e innovación de las trayectorias presentadas.