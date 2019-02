Gran Canaria acoge desde final de mes el rodaje de ‘The Witcher’

Esta nueva serie no es la primera aproximación audiovisual a los ocho libros de Andrzej Sapkowski. Ya lo hizo la película polaca Wiedzźmin (2001), de Marek Brodzki, y la serie de televisión de 13 capítulos titulada The Hexer , de la misma nacionalidad.

Ocho entregas y videojuegos

Andrzej Sapkowski ha desarrollado la saga de Geralt de Rivia en ocho libros. Se trata, por este orden, de: Wiedzmin (1990), El último deseo (1993), La espada del destino (1992), La sangre de los elfos (1994), Tiempo de odio (1995), Bautismo de fuego (1996), La torre de la golondrina (1997), La dama del lago (1998) y Estación de tormentas (2013).

En España se comenzaron a editar a partir del año 2002 y en Polonia estas historias vieron la luz a comienzos de los años ochenta, en una revista denominada Fantastyka.

La industria de los videojuegos le abrió sus puertas en 2007, cuando se lanzó la primera entrega de The Witcher, que fue un gran éxito de ventas. La segunda se titula The Witcher: Rise of the White Wolf y la tercera y última, por el momento, The Witcher 3: Wild Hunt.