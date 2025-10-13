El Gobierno de Canarias homenajea a Alicia Llarena por el Día de las Escritoras Este reconocimiento, a través de un acto en el Teatro Guiniguada el próximo día 22, pone en valor el compromiso de Llanera con la creación literaria y la divulgación

Alicia Llarena, escritora y emblemática profesora de Filología en la ULPGC, es la autora distinguida este año por el Gobierno de Canarias para el Día de las Escritoras, efeméride que se conmemoró ayer 13 en todo el territorio español. En las islas, se celebra a través de un acto con música y teatro en torno a la obra de Llanera, abierto al público de forma gratuita y que tendrá lugar el miércoles 22 de este mes, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

El acto se completará con intervenciones de expertos académicos y representantes del área de Cultura del Gobierno de Canarias, que acercarán a la ciudadanía la importancia de Alicia Llarena como escritora y también su faceta de una vida dedicada a difundir la obra de otras autoras. La elección tuvo lugar a través de una comisión experta, que puso de relieve que su «destacada figura y trayectoria la consolidan como una indiscutible figura de las letras canarias».

Llarena comenzó su trayectoria literaria en 1979 publicando poemas en 'Cartel de las letras' del Diario de Las Palmas. Su primer poemario, 'Vuelo libre' (1981), recibió la Mención de poesía en el VIII Certamen Miguel de Cervantes. Durante los años 80 publicó regularmente en medios canarios y participó en los principales recitales literarios de las islas. En 1995 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Santa Cruz de La Palma con 'Fauna para el olvido'. Posteriormente publicó 'El arte de las flores secas' (2009), 'El amor ciego' (2019) y 'Las palabras importantes' (2022).

En narrativa, ha sido reconocida con múltiples premios, entre ellos el primero de prosa en el certamen María Agustina (1985) y del I Certamen de Narrativa Corta Casa de Venezuela (1985).

Decisiva en la recuperación de otras escritoras isleñas

El Día de las Escritoras es una conmemoración de carácter anual, que se celebra desde 2018 en Canarias con el objetivo de visibilizar y reconocer el legado de las autoras. La celebración se convoca en torno a la festividad de Teresa de Jesús, el 15 de octubre. Con esta ya son ocho las ediciones de reconocimiento protagonizado por primera vez por Elsa López, y que posteriormente estaría dedicado a Isabel Medina, Olga Rivero Jordán, María Teresa de Vega, Roberta Marrero, Cecilia Domínguez, María Joaquina de Viera y Clavijo y, ahora, Alicia Llarena, comprometida con la visibilización de las escritoras de Canarias.

Llarena ha desarrollado una destacada labor de recuperación y estudio de dos autoras fundamentales: Mercedes Pinto y Pino Betancor.