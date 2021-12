La gira de despedida de Serrat recalará en Gran Canaria y Tenerife en junio de 2022

Si hay un artista que ha sabido combinar la música con la poesía ese sin duda ha sido Joan Manuel Serrat. Más de 50 años de carrera musical donde el catalán ha sabido siempre reinventarse y acercar sus letras, música y voz a cinco generaciones de diversas partes del mundo. Ahora ha anunciado que durante el próximo año se despedirá de los escenarios con una ambiciosa gira, que en el archipiélago canario contará con dos paradas.

Serrat está de despedida y ha elegido hacerlo de la forma más poética posible visitando todos los lugares donde ha encontrado el cariño y por el que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera un gran vicio por cantar. 'El vicio de cantar 1965-2022', que es como se denomina la gira, aterrizará en Canarias el próximo verano, más concretamente los días 18 y 21 de junio de 2022.

El 18 de junio el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la voz y el sentir de Serrat pasando dos días más tarde, el 21, a Tenerife, donde el escenario escogido ha sido el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife.

Desde New Event, productora organizadora del festival, afirman que aplicarán todas las medidas sanitarias posibles para garantizar que el evento se desarrolle dentro de los parámetros que las autoridades sanitarias recomiendan y que próximamente se anunciará desde cuándo y dónde se podrán adquirir las entradas.

«No me voy porque me encuentre mal, esté desanimado o me aburra -afirmó cuando desveló que iba a cerrar su carrera profesinal el próximo año-, me voy porque no quiero que sea otro quien decida por mí, ni una enfermedad, ni una pandemia». «Como los humanos no tenemos certeza de nuestra fecha de caducidad, prefiero decidir yo mismo cuál es mi fecha de caducidad», añadió el cantante, de 77 años.

La gira la iniciará el 27 de abril de 2022 en Nueva York y recorrerá América Latina y España hasta el 23 de diciembre, fecha en la que tiene previsto cerrarla en su Barcelona natal.