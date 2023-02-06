La rapera Doja Cat.
Taylor Swift
Beyoncé.
Cardi B.
Jennifer Lopez
Laverne Cox.
Viola Davis.
La banda Spoon.
Daryl Hannah.
La banda The War On Drugs.
Zanna Roberts Rassi.
Dave Grohl, de los Foo Fighters, junto a su familia.
Diplo
Harry Styles
Heidi Klum y Tom Kaulitz
Turnstile
Tim Nelson y Sam Netterfield, de Curb Sport.
Stewar Copeland.
Dwayne Johnson y Lauren Hashian
Stephanie Economou.
Stevie Wonder, durante su actuación.
Lizzo.
Shaggy
Sebastian Krys, Steve Nieve, Elvis Costello, Davey Farghar y Pete Thomas.
Samara Joy.
Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y su esposa, Chloe.
Randy Rainbow.
Pj Morton y su hijo.
Norah Jones y Anoushka Shankar.
Nora Felder.
Nathan & The zydeco Cha Chas.
Myles Frost
Morgan Myles.
Moonchild
Molly Tuttle
Missy Galanida.
Michelle Larkin.
Matthew Rush Sullivan.
Marley Galanida.
Maranda Curtis
Malcom-Jamal Warner.
Koffee
Kizzo
Judy Collins
John Beasley
Jimmy Jam
Janine Rubinstein
Isolde Fair
Hilary Hahn
Gwendolyn Gilma
Grace Modi
Germaine Franco
George Nicholas y Ariel Bogle
Queen Latifah.
Gaby Moreno
Emma Brooks
Elaine Martone.
Edgar Winter
Sam Smith y Kim Petras
Cory Henry.
Cole Walliser.
Claudia Elena Vasquez y Carlos Vives.
Chiquis Rivera
Cherdericka Nichols.
Cecile McLorin
Carly Pearce.
Carlos Simon
Brandi Carlile
Bebe Rexha.
Bear McReary
White Sun
Babyface
Austin Wintory
Ashley McBryde.
Arooj Aftab.
Anoushka Shankar, durante una actuación.
Angela V. Benson y Matt B.
Amanda Reifer
Amanda Green
Amanda Gorman
Alligator Jesus
Alisun
Alisha Gaddis