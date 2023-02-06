La alfombra roja de los Grammy, en imágenes

AfpCulturas/musica 83 fotos
La rapera Doja Cat.

La rapera Doja Cat.

Afp
Taylor Swift

Taylor Swift

Reuters
Beyoncé.

Beyoncé.

Cardi B.

Cardi B.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Laverne Cox.

Laverne Cox.

Afp
Viola Davis.

Viola Davis.

Afp
La banda Spoon.

La banda Spoon.

Afp
Daryl Hannah.

Daryl Hannah.

Afp
La banda The War On Drugs.

La banda The War On Drugs.

Afp
Zanna Roberts Rassi.

Zanna Roberts Rassi.

Reuters
Dave Grohl, de los Foo Fighters, junto a su familia.

Dave Grohl, de los Foo Fighters, junto a su familia.

Diplo

Diplo

Reuters
Harry Styles

Harry Styles

Heidi Klum y Tom Kaulitz

Heidi Klum y Tom Kaulitz

Turnstile

Turnstile

Afp
Tim Nelson y Sam Netterfield, de Curb Sport.

Tim Nelson y Sam Netterfield, de Curb Sport.

Afp
Stewar Copeland.

Stewar Copeland.

Afp
Dwayne Johnson y Lauren Hashian

Dwayne Johnson y Lauren Hashian

Stephanie Economou.

Stephanie Economou.

afp
Stevie Wonder, durante su actuación.

Stevie Wonder, durante su actuación.

Lizzo.

Lizzo.

Shaggy

Shaggy

Afp
Sebastian Krys, Steve Nieve, Elvis Costello, Davey Farghar y Pete Thomas.

Sebastian Krys, Steve Nieve, Elvis Costello, Davey Farghar y Pete Thomas.

Efe
Samara Joy.

Samara Joy.

Afp
Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y su esposa, Chloe.

Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y su esposa, Chloe.

Afp
Randy Rainbow.

Randy Rainbow.

Afp
Pj Morton y su hijo.

Pj Morton y su hijo.

Afp
Norah Jones y Anoushka Shankar.

Norah Jones y Anoushka Shankar.

afp
Nora Felder.

Nora Felder.

efe
Nathan & The zydeco Cha Chas.

Nathan & The zydeco Cha Chas.

Afp
Myles Frost

Myles Frost

Afp
Morgan Myles.

Morgan Myles.

Efe
Moonchild

Moonchild

Afp
Molly Tuttle

Molly Tuttle

Afp
Missy Galanida.

Missy Galanida.

efe
Michelle Larkin.

Michelle Larkin.

Efe
Matthew Rush Sullivan.

Matthew Rush Sullivan.

Efe
Marley Galanida.

Marley Galanida.

Efe
Maranda Curtis

Maranda Curtis

Afp
Malcom-Jamal Warner.

Malcom-Jamal Warner.

Afp
Koffee

Koffee

afp
Kizzo

Kizzo

Afp
Judy Collins

Judy Collins

Afp
John Beasley

John Beasley

Afp
Jimmy Jam

Jimmy Jam

Afp
Janine Rubinstein

Janine Rubinstein

afp
Isolde Fair

Isolde Fair

Afp
Hilary Hahn

Hilary Hahn

Efe
Gwendolyn Gilma

Gwendolyn Gilma

Afp
Grace Modi

Grace Modi

Efe
Germaine Franco

Germaine Franco

Afp
George Nicholas y Ariel Bogle

George Nicholas y Ariel Bogle

Efe
Queen Latifah.

Queen Latifah.

Gaby Moreno

Gaby Moreno

Afp
Emma Brooks

Emma Brooks

Afp
Elaine Martone.

Elaine Martone.

Efe
Edgar Winter

Edgar Winter

Afp
Sam Smith y Kim Petras

Sam Smith y Kim Petras

Cory Henry.

Cory Henry.

Afp
Cole Walliser.

Cole Walliser.

Afp
Claudia Elena Vasquez y Carlos Vives.

Claudia Elena Vasquez y Carlos Vives.

Afp
Chiquis Rivera

Chiquis Rivera

Afp
Cherdericka Nichols.

Cherdericka Nichols.

afp
Cecile McLorin

Cecile McLorin

Afp
Carly Pearce.

Carly Pearce.

Afp
Carlos Simon

Carlos Simon

Afp
Brandi Carlile

Brandi Carlile

Afp
Bebe Rexha.

Bebe Rexha.

Afp
Bear McReary

Bear McReary

Afp
White Sun

White Sun

Afp
Babyface

Babyface

afp
Austin Wintory

Austin Wintory

Afp
Ashley McBryde.

Ashley McBryde.

Afp
Arooj Aftab.

Arooj Aftab.

Afp
Anoushka Shankar, durante una actuación.

Anoushka Shankar, durante una actuación.

Afp
Angela V. Benson y Matt B.

Angela V. Benson y Matt B.

afp
Amanda Reifer

Amanda Reifer

Afp
Amanda Green

Amanda Green

Efe
Amanda Gorman

Amanda Gorman

Afp
Alligator Jesus

Alligator Jesus

Afp
Alisun

Alisun

Efe
Alisha Gaddis

Alisha Gaddis

Efe

Temas

Elvis Costello

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