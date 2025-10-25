Gáldar sorprende a las estrellas

Los actores Salva Reina, Claudia Salas, Manu Baqueiro, Alejandro Albarracín y Daniel Tatay, entre los invitados | La anfitriona de lujo ha sido la grancanaria Kira Miró, Guayarmina de Honor del Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 16:43 Comenta Compartir

Gáldar se ha convertido este fin de semana en epicentro del cine español. El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 ha reunido por unos días a algunos de los rostros más conocidos de la televisión y la gran pantalla, entre ellos la Guayarmina de Honor de esta edición, Kira Miró, y los actores Salva Reina, Claudia Salas, Manu Baqueiro, Alejandro Albarracín y Daniel Tatay. Todos ellos han recorrido algunos de los rincones con más encanto de Gáldar junto a algunos de los directores de cortos participantes en la Sección Oficial y todos los miembros del jurado del festival.

Tras un paseo por el casco histórico la Cueva Pintada ha sido parada obligatoria. Allí se han dejado impresionar por la historia de la ciudad y todas las curiosidades que el museo encierra, desde los restos que se exhiben a las excavaciones del poblado o la magia de la cueva y los vestigios de sus pinturas.

«Me está pareciendo increíble la energía de esta visita», aseguraba la actriz Claudia Salas, «todo me parece precioso, al igual que la ciudad. Porque había estado en la isla pero no conocía Gáldar. Sus paisajes, sus callejuelas, el día increíble que nos está haciendo…» al igual que el ambiente del que están pudiendo disfrutar, «porque entre actores, directores y demás, sin conocernos de nada, hemos terminado formando un grupo maravilloso, estamos disfrutando mucho.»

A continuación han podido pasear por la playa de Sardina como un grupo más de turistas, dejándose llevar por el encanto del barrio costero bajo un sol radiante. De hecho ninguno de ellos ha dejado pasar la oportunidad de darse un baño guiados por una anfitriona de lujo, la propia Kira Miró, que ya en alguna ocasión ha dejado claro en sus perfiles de redes sociales su predilección por esta playa. «Estoy muy feliz, ensalitrada, con la gente que quiero cerca, recibiendo un premio en mi tierra, que te reconozcan en el sitio que te vio crecer es lo más bonito que hay.»

Junto a ella, su pareja, el intérprete Salva Reina que aseguraba que «venir a Gran Canaria siempre es un placer y más por un motivo así, todos los reconocimientos que le den a Kira son pocos, se lo merece todo, así que estoy muy contento en esta tierra, que además es mi tierra también,» ya que el actor es grancanario de nacimiento.

Muy impresionado también el actor Daniel Tatay en su primera visita a Gáldar, «me ha sorprendido, es muy acogedor, y muy diferente a lo que conocía de las islas.» El actor reconoce que hasta ahora siempre había venido por trabajo «y en esta ocasión estoy teniendo más tiempo, y me está encantado la gente. Está muy involucrada con todo lo que hacemos, la acogida es maravillosa, la comida, que me apasiona, el trato de todo el mundo, de verdad que estoy encantado.»

Manu Baqueiro destacaba también lo volcados que están todos los vecinos con el FIC Gáldar, «se mezclan con los rodajes del certamen de cortos, participan de las proyecciones, nos paran para saludarnos… este festival es muy especial.»

Tras el paseo todos los invitados han podido disfrutar de un almuerzo en Sardina junto al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de Gáldar, Julio Mateo Castillo y la directora del Festival Internacional de Cine de Gáldar, Ruth Armas. Última parada antes de la gran gala de Clausura del FIC Gáldar 2025 en el Polideportvo Juan Vega Mateos.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025 está organizado por la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.