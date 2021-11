Gabino Diego: «Es simple y no hay que complicarse, si una pareja se repesta, funciona»

La vida en pareja no es sencilla y la evolución natural de los tiempos y las mentalidades puede llegar a complicarla hasta extremos insospechados. Sobre estos mimbres se erige el montaje teatral 'Los Mojigatos', que protagonizan los actores Gabino Diego y Carmen Barrantes, y que se representa el próximo 27 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

El actor madrileño reconoce que el texto que firma Anthony Neilson aborda «muchas cuestiones» sobre la vida en pareja. «Lo bueno es que el espectador va a poder sacar sus propias conclusiones y reflexionar. Durante la obra se abordan los momentos por los que transita ahora una pareja, en algunos casos con mucha confusión debido a que el rol de la mujer ha cambiado. Ya no es el mismo de antes y eso, en muchas cuestiones, ha llevado a modificar también los comportamientos del hombre. Lo que hace que los hombres en algunos momentos se encuentren muy perdidos», apunta por teléfono desde Madrid.

En concreto, durante el desarrollo de 'Los mojigatos' el espectador se topará con «un matrimonio que decide alquilar un teatro para contarle al público sus problemas», avanza el popular intérprete madrileño.

«Me gusta actuar y soy feliz haciendo teatro. Me gustaría haber hecho más películas», confiesa el popular intérprete c7

«Esta pareja le cuenta al público por qué tienen una sequía sexual de muchos meses que quieren solucionar. También se aborda el tema del 'Me Too', ya que uno de ellos sufrió abusos de pequeño y eso ha condicionado su manera de relacionarse con los demás», explica Gabino Diego.

Para el actor, en «esta comedia divertida y que a su vez hace pensar y reflexionar sobre muchos temas», la conclusión personal a la que llega sobre la relación que se debe mantener cuando se vive en pareja es bastante más sencilla de lo que parece.

«Soy una persona que creo en el respeto hacia la otra persona. Si una pareja se respeta, funciona. Es así de básico y sencillo. No hacer a otra persona lo que no te gusta que te hagan a ti. Eso es el amor y no hay que complicarse la vida», defiende.

A día de hoy, los piropos se han llegado a poner en el disparadero. Gabino Diego no lo entiende. «No considero que los piropos sean ofensivos. Decir algo bonito a una mujer es maravilloso. Por supuesto, un piropo ofensivo no me parece bien. Creo que eso está muy claro. A mí me gusta que me piropeen», asegura entre risas.

Gabino Diego dice que se ha sentido muy a gusto en todo momento trabajando con la directora Magüi Mira y con la actriz Carmen Barrantes. «He trabajado muy bien con ellas. Siempre he trabajado muy bien con las mujeres. El día de mi cumpleaños, el 80% de las personas que me llaman para felicitarme son mujeres y el resto, hombres. Magüi confió mucho en mí durante este proyecto y ha sido un placer trabajar con ella. Me ha apoyado y valorado muchísimo. Con Carmen ya había trabajado antes y volver a hacer este montaje era estar con una gran amiga. Creo que hemos conseguido tener una relación muy bonita sobre el escenario. Da la impresión de que somos una pareja de verdad y que vamos a solucionar nuestros problemas delante del público», comenta con orgullo.

En los ochenta y los noventa, este actor de 55 años fue uno de los más populares del panorama cinematográfico español. Sus interpretaciones en títulos como 'El viaje a ninguna parte', '¡Ay, Carmela!' o 'El rey pasmado' son algunos de los más emblemáticos. Pero su presencia en la gran pantalla se fue difuminando hasta casi diluirse por completo. «He seguido trabajando en el cine, pero sí que muchísimo menos. Empecé en el cine con 16 años, pero antes, con 14 años ya tocaba la guitarra en el metro y había hecho teatro en el colegio. El teatro es como la madre que siempre te acoge. Me gusta actuar y soy feliz haciendo teatro. Me gustaría haber hecho más películas, pero... debe ser algo divino que no lo haga. Es así y ya está. Creo que son épocas. A muchos actores les ha pasado igual, como Paco Raval o Fernando Fernán Gómez. Pasas por distintas rachas», apunta el intérprete.