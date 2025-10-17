Funkos, zombis y patatas fritas

Borja Crespo Viernes, 17 de octubre 2025, 18:27 Comenta Compartir

'Viñetarama' es una newsletter cultural, y gutural, con el cómic como columna vertebral que está escrita por el historietista y periodista Borja Crespo. Llega cada tercer miércoles del mes a tu buzón y, si te gusta, puedes compartirla. ¡Gracias por leer!

Mis amantísimos lectores, los más avispados -es decir, un 99,99 %-, habrán imaginado enseguida por dónde van los tiros al analizar el título rimbombante del presente boletín. El tema al que remite, con sarcasmo, lo vamos a dejar para algún párrafo más adelante. Escribo esta entrega de la newsletter, en uno de los meses más intensos del año, durante el festival de Sitges, una cita obligada para el que esto escribe, donde he podido deleitar mis ojos con la premiere de la esperada 'Decorado', la nueva película de animación de Alberto Vázquez, basada en su recomendable corto homónimo (fácil de encontrar en la red). Si 'Unicorn Wars', su anterior film, lo recomendé hasta quedarme sin palabras de halago, ¿qué decir de este brutal salto creativo visto en el pantallón del Auditori? Visualmente arrebatadora, la magna pieza hipnotiza las retinas. Lo ideal es degustarla en la sala oscura, por supuesto. En la sesión pude saludar a gente de cómic que participa en la propuesta, como Ágreda, director de arte, o Monteys, diseñador de personajes, ¡dos titanes! El 24 de octubre ve la luz en la cartelera.

He terminado la segunda temporada de 'Peacemaker' y me lo he pasado en grande. Al final, que tengan superpoderes o no, es lo de menos. Los personajes son tan desastrosos como entrañables. Algunos chistes hablados se alargan demasiado, cierto es, pero al final James Gunn consigue un tono, marca de la casa, refrescante y desvergonzado, que me atrapa sin remedio. Insisto, este tío empezó colaborando con la Troma. Es uno de los nuestros. Me ha gustado también 'Marvel Zombis', con cuatro capítulos de duración, una extensión que debería de ser tendencia en las series de entretenimiento. Ya lo saben bien los británicos: tres entregas y bajamos la persiana. Cinco o seis episodios como tope y ya veremos cuántas temporadas. Quizás una y no más. La fusión delirante entre superhéroes y muertos vivientes, pura serie B, ya me funcionaba como fórmula en los tebeos, un producto de consumo perfecto. Cultura popular con mayúsculas. Ver a tanto icono del género en movimiento, convertido en un no-muerto, ha satisfecho mi sed de evasión sin dobleces. Una vez más la animación salva la papeleta del brazo audiovisual de La Casa de las Ideas, comprada por Disney. Aquí cuento más de la referencia.

A las puertas de Halloween -ojo aquí al catálogo de Moztros, que lleva buena dinamita fantaterrorífica para los fans del género-, escribo estas líneas satisfecho por el trabajo realizado contra viento y marea en el pasado Salón del Cómic de Getxo. Una edición pequeña pero matona con algunos momento álgidos, como el encuentro que tuve la suerte de moderar con Paco Roca, un día de lluvia y con un partido del Athletic contraprogramando (esto es letal para la gestión cultural). Sala llena, 300 personas y subiendo, mientras en el exterior la zona comercial superaba récords de ventas. 23 ediciones celebradas de un evento que tengo la suerte de asesorar desde sus comienzos. Y en unos días, entre el 22 y el 26 de octubre, Barcelona acogerá una nueva edición de Kosmópolis, ya para el recuerdo sin haberse celebrado, con la presencia de Chris Ware, Art Spiegelman, Charles Burns, Max, Ana Juan... Me toca moderar una mesa redonda con el creador de Jimmy Corrigan y dos autoras nacionales que me fascinan, Ana Galvañ y María Medem. El acontecimiento promete.

Doy carpetazo al publirreportaje dando un salto a un tema que, como ya avisamos en esta misma newsletter, iba a traer cola: las ayudas al cómic del Ministerio de Cultura. La polémica estaba servida de antemano. Aquí nos vamos a quedar con la importancia de una iniciativa necesaria, aún por moldear, que nos va a traer en dos años un buen rosario de obras magnas que ojalá puedan acomodarse en el mercado. Todo está por ver. Mención especial a Núria Tamarit, que ha conseguido la mejor puntuación en un listado público donde prima la autoría femenina, fiel reflejo de lo que se cuece en el medio en el día a día, en las ferias, congresos y encuentros de actualidad que algunos no pisan, y deberían, para darse una ducha de realidad en términos de creatividad. Solamente añadir unas palabras que no escribo por primera vez: el mundillo del cómic se lapida a sí mismo en público, a diferencia de otras disciplinas artísticas como el cine, donde se lavan los trapos sucios en casa. Puñaladas traperas entre compis hay en todos lados, pero no hace falta insultarse en público, léase en las redes, como en una reunión vecinal que se sale de madre. Todo es debatible, cuestionable y mejorable, incluyendo nuestro comportamiento en las redes sociales (y el mundo exterior).

El evento del que habla (casi) todo el mundo

Adelanté alguna impresión de la Comicón malagueña en anteriores entregas de este boletín. También en alguna columna de los periódicos (aquí o aquí). No me prodigué demasiado durante el evento con comentarios en redes sociales, porque mi inevitable (de)formación profesional se puso en alerta desde el primer día, una vez llegué al festival, invitado -muchas gracias- desde el apartado de prensa por mi vinculación al cine y las series, además de las viñetas. Decidí situarme en un perfil bajo, tomando notas. Desgraciadamente, lo que vaticiné, los problemas con la colas y la discutible gestión del aforo, se cumplió. La organización se ha manifestado, a toro pasado, pidiendo disculpas y avanzando algunos cambios que ojalá se cumplan: aumentar el espacio, más contenidos y mejor distribuidos, evitar la concentración en espacios concretos, ampliar la oferta de entretenimiento familiar, instalar zonas de sombra y carpas en puntos de acceso de máxima afluencia, habilitar puntos gratuitos de agua en las áreas de espera… Tienen mucho trabajo por delante. Medios no faltan. Crucemos los dedos.

Ampliar Entrada de la Comic-Con de Málaga. S. Salas

El sábado no pisé el lugar. Imaginé el percal y, por qué no decirlo, estaba en una nube gracias al éxito en San Sebastián de 'Los domingos', película de la que soy productor asociado (todavía hay gente que me pregunta de qué vivo). He llegado a una edad en la que me siento más calmado, acepto mis limitaciones y mis virtudes, y no tengo problema en reivindicarme a mí mismo. De ahí que me atreva a decir que soy una de las personas que más sabe de gestión cultural de eventos por estos pagos, relacionados con el cine y el cómic, porque conozco el tema desde todas las perspectivas imaginables (y alguna más). Me dedico a la divulgación de la historieta por puro placer y creo que se nota que hay amor por el cómic en todo lo que hago, aunque muchas veces me arrepienta del tiempo invertido en un medio bastante poco agradecido. Dicho esto, uno vale más por lo que calla que por lo que cuenta, con lo cual concentro mis apreciaciones sobre el evento del que (casi) todo el mundo habla con una lista medida y constructiva de pros y contras. Si alguien desea obtener más información, que me invite a su pódcast. Todo el mundo tiene un pódcast.

Ampliar Algunos visitantes en la muestra de Málaga. S. Salas

«Funkos, zombis y patatas fritas», un título que condensa mi impresión sobre la cita en torno a la cultura popular más esperada del año, que no «el mayor en nuestras fronteras», corona que se lleva, de momento, Manga Barcelona. ¿Había mucha gente? Sí, bastante, queriendo entrar a la vez en un único pabellón de stands, el resto de miles de metros cuadrados publicitados eran una zona de picnic con césped artificial. Se habla mucho de las esperas, pero poco del tamaño y contenido de la zona comercial, escasa al lado de otros festivales estatales. La medida del éxito es relativa. Si 500 personas quieren entrar en una sala con un aforo de 100, es un éxito demoledor. Por contra, si esas mismas personas, 500, se sientan en un salón de actos para 2.000 butacas, la impresión es la contraria, aunque siga siendo una cifra interesante. No se puede meter una paella entera en un mismo tupper de pequeño tamaño. Sobra arroz por todos lados. Sin embargo, si la dividimos en cinco tuppers medianos… la imagen es diferente.

La gran polémica han sido las colas, su gestión, fácil de resolver en el futuro con un presupuesto sumamente holgado (solo la operación de contar con Schwarzenegger como invitado se acerca a lo que cuesta todo Comic Barcelona), pero hay temas de igual o mayor importancia que no han sido pasto de memes, como la escasa oferta de expositores con material de interés que no se pudiese encontrar en otro lugar. Me llamó especialmente la atención, de nuevo por deformación profesional, la notable presencia de material pirata, no oficial, sin licencia… algo impensable en otras citas. Esto debe revisarse. Choca que el mundillo del cómic se proteste mucho por la irrupción de la IA generativa pero luego no hay problema a la hora de participar en una charla cuya traducción se deja en manos de una app. Los traductores que se busquen la vida.

Ampliar El dibujante de cómic Jim Lee, en Málaga. S Salas

Los encuentros y ponencias fueron lo mejor del festejo. Muy potente, mucho, el despliegue audiovisual. Excelente el apartado técnico, así como la cobertura mediática. No se puede decir lo mismo de la comida basura, a la venta en el interior a un precio de escándalo. Celiacos, vegetarianos y alérgicos varios abstenerse de pedir nada en las barras de bar. Veganos directamente en huelga de hambre o a atiborrarse de patatas fritas. No dejar entrar alimentos ni agua con tamaña oferta gastronómica es inexplicable. Se corrigió el tema en las jornadas posteriores, pero tienen que darle una buena vuelta. Mucho público masculino, es lo que hay, y pocos infantes, por ello se ha anunciado una ampliación de la oferta de actividades para los peques. La jerarquización de los invitados estelares también merece un análisis. Un actor de tercera, de una serie de televisión, ¿está por encima del dibujante de Superman? Paco Roca, con su Premio Nacional y sus Goyas, ¿tiene menos caché en un evento de cómic que una actriz secundaria de 'Stranger Things'? Digno de estudio. Si vienes a Sitges tienes más famoseo con el que puedes charlar de tú a tú y hacerte fotos sin pasar por caja.

Disney, presentando sus inminentes estrenos cinematográficos, las nuevas entregas de 'Tron' y 'Predator', salvaron la papeleta junto a Schwarzenegger, el gran puntazo. Lo que aconteció en el llamado Hall M, donde entraban 3.000 personas, luego se quedó fuera un ejército de almas abandonadas, fue lo más destacable del aquelarre. Afortunadamente, se vendieron muchos tebeos. Tampoco había demasiados, ¡pero había! Algunos puestos se pusieron las botas, lo que es una buena señal. Para el año que viene no debería de ser un problema solucionar los disgustos con la logística. Con un presupuesto potente, es lo suyo, al igual que aumentar el plantel de invitados y la oferta de viñetas en papel. Lo más terrible, realmente, fue ver figuras de personajes de Marvel y DC mezcladas a la hora de exponerse, una estampa que hubiera dado lugar a una fuerte polémica en redes si llega a pasar en otro acontecimiento. El año que bien más y mejor, sin duda, y el resto de eventos relacionados con la materia ya podemos ponernos las pilas porque el bolsillo de los aficionados es finito. Por cierto, comprar funkos y ser fan de Star Wars no te hace, necesariamente, especial y diferente, pero como especimen, en términos económicos, merece especial atención. El público potencial de la Comicón es una barbaridad, pero no debe convertirse en el equivalente a esa gente que aplaude en el aterrizaje de un avión tras sufrir turbulencias. Hay que cuidar al consumidor de cultura popular.

Recomendaciones fantabulosas

Vamos al lío con el apartado de recomendaciones, empezando por una referencia de actualidad que casa con una serie de animación mentada al comienzo de este revival bloguero: 'Marvel Zombis: El amanecer de la decadencia'. Una mini-serie recopilada en un solo tomo, con tono humorístico, que sigue explotando la suculenta premisa de mezclar cadáveres andantes y humanos con poderes, esta vez con Groot y Hulk aliándose para acabar con una terrible y peculiar epidemia de devoradores de cerebros. Una lectura ideal para los seguidores de los relatos impredecibles… de serie Z… en el buen sentido de la etiqueta. Panini también edita, a buen precio, una preciosidad para lectores grandes y pequeños, en un formato que puede recordar a otro tipo de cómic, más francobelga. El emergente dibujante vasco Jon Mikel, con el cual converso sobre cine y series siempre que puedo, firma 'Little Batman', continuación de la estupenda peli navideña de animación disponible en Prime Video, 'Feliz Mini-Bat Navidad'. El hijo de Bruce Wayne toma protagonismo y hace de las suyas en un divertido cuento resuelto con un estilo gráfico personal y expresivo.

Ampliar

Vuelve una de las grandes parodias de nuestro cómic, 'Dragon Fall Returns', que batió récords en su día y marcó a más de un lector incipiente. Nacho Fernández, cómo no, pergeña este título multiventas que apoya Dolmen para el deleite de otakus recalcitrantes y gourmets del humor gráfico. Colaboran en este retorno viñetil Enrique Vegas, Ricardo Peregrina, Norberto Fernández, Isaac Sánchez… Tres décadas han pasado desde la primera aparición de este hit de los años 90 que cobra un nuevo sentido. Y hablando de clásicos, cabe recordar que la revista 'TMEO' sigue cultivando su trayectoria incombustible, e indestructible, ofreciendo, en papel y digital, una buena dosis de gamberrismo ilustrado. Páginas viscosas, impregnadas de mala leche. Poco se habla de esta referencia, o de 'El Jueves', que aguanta la tempestad mensualmente con un nivel de dibujantes sobresaliente. Añado 'El Batracio Amarillo' a esta lista de iniciativas que llevan años y años sobreviviendo en un paorama convulso. Es un mérito incontestable, no lo suficientemente loado. Desde 1994 acude a su cita esta propuesta cocinada en Motril, en mi querida Granada. No duden, inefables lectores, en pasarse por su tienda online.

Ampliar

En una anterior entrega me zambullí de lleno en territorio fanzineroso, pero a posteriori me he prodigado poco en este campo, menos de lo deseado (se admiten sugerencias). Atención a 'Morirse en Bilbao', 'Morirse en la Blanca', 'Morirse en la Concha', 'Morirse con Marijaia'… Estas deliciosas majaradas subterráneas elaboradas con mimo y desparpajo por Kike Infame, Sujeto Verde y un buen club de colegas del lápiz, ya pueden comprarse en lote. Hora de señalar el estado activo de la autoedición, con o sin micromecenazgo. Sergio Bleda ya tiene en marcha la segunda entrega de 'El Pacto de Goya', por obra y gracia del crowdfunding. Aportar algo a este tipo de proyectos es como comprar en pre-venta, ayudando directamente al autor, una vía a explorar y un temazo del que hablé en su día aquí.

Ampliar

'Todo va a estar bien' llega de la mano de Apa Apa Comics, editorial pequeña pero exultante. Ediciones curradas al máximo. Obras diferentes, innovadoras y siempre atractivas. Paola Gaviria, alias Powerpaola, deja claro que el maravilloso mundo del cómic no tiene límites, creativamente hablando. Es un campo de experimentación excepcional. Aquí lo demuestra, tras la pegada de 'Virus tropical'. Aprovecho para linkar aquí una entrevista que realicé hace unas semanas a Candela Sierra, último Premio Nacional de Cómic. Y continúo con las recomendaciones añadiendo al menú 'Impenetrable', de Alix Garin, reflexión en viñetas coloristas sobre nuestro cuerpo y deseos. Astiberri, por su parte, publica el Art Book de 'Decorado', apunten los interesados, y reeditan, en un volumen con material inédito, 'Bienvenido al mundo', de Miguel Brieva, un autor único y quizás irrepetible. Puñetazos al sistema capitalista que nos devora, siempre hurgando en el comportamiento más absurdo del ser humano. Una reflexión punzante que va que ni pintada en los tiempos que corren y sigue, mal que nos pese, de plena actualidad.

Ampliar

Cerramos esta densa newsletter perpetrada en Sitges con un sentido recuerdo a Mai Egurza, que nos ha dejado antes de tiempo. Una triste noticia que nunca quieres escuchar. Nos queda su obra, siempre. Su arte y talento. ¡Qué bien dibujaba! Tuve el privilegio de entrevistarla en la presentación de 'El paseo de los sueños'. DEP, Mai...

¡Nos vemos en Kosmópolis!

¡Nos leemos!

¡TEBEOS Y ABRAZOS!

