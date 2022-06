Fito Cabrales: «Para los que las hacemos, no hay galaxia que luzca más que la de las canciones»

Cuando la pandemia no se atisbaba ni en el horizonte del más agorero, Fito Cabrales se encontraba en «una laguna creativa y profesional» de la que salió escuchando las canciones de su amigo Quique González. «Más que el apoyo directo de Quique, lo que pasó fue algo emocional. A lo mejor con otro disco no sucede, pero me pasó con él, que además es amigo. Escuchando su música, de repente volví a tener la ilusión de volver a escribir canciones. Fue un renacer, ya que me estaba planteando si hacer o no canciones nuevas. Escuchándolo me dije que cómo podía dudar del poder de las canciones cuando nos hemos criado y nutrido con ellas. Para los que las hacemos, no hay otra galaxia que luzca más que la de las canciones. Cada canción es como una sesión de fuegos artificiales, ¡una locura!», explica Fito Cabrales por teléfono desde Bilbao sobre el origen de su último disco, 'Cada vez cadáver', que presenta en directo con sus Fitipaldis el próximo 24 de junio, en el Golf del Sur de San Miguel de Arona, en Tenerife, y al día siguiente en la Plaza de la Música de la capital grancanaria, a partir de las 20.30 horas.

El artista bilbaíno defiende sin ambages el poder de las canciones, tanto para el que las compone y toca como para el público. « Se crea porque es una tabla de salvación. Los artistas creamos por necesidad vital. Entiendo que el arte en su totalidad como algo para expresarnos los artistas y cuando lo haces, nos entendemos a nosotros mismos mucho mejor. Cuando las haces, las escuchas y tocan hueso... eso sí que es un medicamento, una vacuna. No hace falta ser músico para darse cuenta, porque las canciones dirigen muchas veces nuestras vidas», subraya.

De «una tontería gorda», reconoce que nació la frase que da título al álbum. «Lo tenía pensado para una banda de rockabilly que nunca hice. Y lo de 'cada vez cadáver' se me quedó en la cabeza. Son tres palabras preciosas, incluso fonéticamente cuando las escribes. Las empecé a poner en todos los 'emails' y a diario en todo, hasta que hice la primera letra del disco, como consecuencia de una carta a Quique González», rememora.

Madurez

Fito y Fitipaldis, una de las bandas de rock más consolidadas y exitosas del panorama nacional, se presenta ahora en plena forma pero con mayor madurez y, quizás, de nostalgia.

«Creo que sí, que es un Fito más pausado y reflexivo. Pero es algo que no está pensado. Las letras surgen desde los 55 años que tengo y siempre hablo de mí, más o menos. Por eso las canciones reflejan el momento en el que estoy. Cuando tenía 20 años era otra cosa, pero tenemos el recurso de sacar el retrovisor y aprender de las cosas vividas. Las mejores vivencias merecen ser cantadas», asegura Cabrales.

A pesar de que 'Cada vez cadáver' presenta a un artista y a una banda «más pausada y madura», reconoce que las diferencias con respecto a las entregas anteriores no son muchos. «No hay demasiados cambios en mi discografía. Cuando tienes una voz propia y eres identificable, como artista lo considero el máximo. Nosotros nos juntamos y las canciones y las letras nos salen de una forma clásica, pero sí que es verdad que en todos los discos hay algunos cambios, aunque la gente nos los aprecie. Siempre buscamos nuevos tonos para que sea más o menos eléctrico, potente... pero en gran parte son maravillas que consigue Carlos Raya. Él es el que coge mis ideas, mis cancinoes y con su magia acaban sonando así», confiesa.

El apocalipsis

Este puñado de nuevas canciones fueron gestadas antes de marzo de 2020, cuando la pandemia de la covid-19 cambió la vida en todo el planeta. «Durante el apocalipsis no escribí nada. Jamás pude, entre otras cosas porque no tuve ganas. Tocar, sí que toqué. Salía los domingos al jardín y tocaba para los vecinos. Pero no podía escribir, no encontraba palabras, más allá de AstraZeneca o Pfizer», explica entre risas. « Hace falta distancia, el retrovisor se aclara cuando pasa el tiempo. Cuando me pongo a pensar que el otro día estábamos todos encerrados, sin saber qué sucedía... me parece una pesadilla. Creo que nunca más volverá a pasar. Lo aceptamos porque fue como un puñetazo por la espalda».

Géneros que sobreviven

Que el rock ha muerto es algo que se lleva repitiendo desde hace décadas. Un rockero de cuna como Fito da su versión. «Realmente, el rock y cualquier género musical consolidado es eterno. Estarán siempre, aunque haya otras músicas que le pasan por encima. El rock está pendiente de que una banda lo pete de nuevo y vuelva. En todos los géneros siempre hay una criba. En el trap, por ejemplo, quedarán los buenos. En el reguetón no lo sé, porque nunca lo he entendido. Quizás sea necesario ser caribeño y estar en una playa con una camioneta y rodeado de chicas lindas para entenderlo. Que un chico de Bilbao como yo se enganche al reguetón es difícil», dice mientras suelta una carcajada.

Reconoce que esta gira, tras el parón de la pandemia, cuenta con «una emoción extra» sobre el escenario. « Cada concierto es como un regalo, porque la normalidad de salir y tocar se ha revalorizado», apunta.

El público de Fito y Fitipaldis no tiene edad y eso enorgullece al cantante y compositor vasco. «A veces lo hablamos en la banda. Vemos a chavales modernicos, sin pintas muy rockeras y guapetones disfrutando en las primeras filas. Eso demuestra que el rock trasciende y es que yo no toco para gente de mi edad. Eso sería un mal síntoma, porque te convertirías en una verbena. En esta gira vemos a mucha gente joven entre el público», asegura.