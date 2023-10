El FIC Gáldar 2023 arranca con «la mejor programación de su historia»

La XI edición del Festival Internacional de Cine de Gáldar, una de las citas ineludibles del panorama nacional de festivales cinematográficos que se celebra del 14 al 21 de octubre, llega con una sección oficial de altísimo nivel, récord de participación y un elenco de invitados excepcional. Hoy se ha presentado con la asistencia de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, el alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo y la directora del Festival, Ruth Armas.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina destacaba en su intervención cómo el FIC Gáldar sabe «poner en valor las excelencias del norte de Gran Canaria,» con el apoyo a la estrategia cultural como dinamizador económico. Medina apuntaba además que con este festival el nombre de Gáldar se sitúa a nivel internacional, «cuando los profesionales que se dan cita son testigos de los espacios que albergamos.»

Uno de los aspectos más destacados de la edición de este año es el enorme nivel de su Sección Oficial, así lo señalaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo, «nuestra programación cuenta con el mejor cine independiente de 2023 antes de que pase por cine comercial, de hecho, la mayoría de estas películas no pasarán por una sala comercial antes de 2024». En esta edición se proyectarán películas como «Anatomía de una caída» premiada en Cannes y estrenada en San Sebastián. «Ya se percibe a Gáldar como el festival de relevancia que es, con la visión de programar películas como «As Bestas» antes de que recibiera el Goya o «Drive my car» antes de que fuera premiada con el Óscar.

La directora del FIC Gáldar, Ruth Armas, se mostraba «emocionada por la marcha de las inscripciones de Gáldar Rueda, que ya superan los 50 inscritos a dos semanas de su cierre y por la respuesta del público tanto a las charlas para estudiantes de primaria y secundaria como a los talleres, algunos de ellos ya prácticamente completos.»

Para el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, «hoy Gran Canaria vive una etapa importante en cuanto al cine, con platós de cine liderados por el Cabildo, una tasa fiscal que permite venir a rodar y, en nuestro caso, un ayuntamiento modesto que reivindica un lugar en la historia de la isla que aporta una forma diferente de dinamizar la economía y que nos sitúa a nivel internacional en una industria como el cine.»

Este año la organización da un paso más aumentando el número de Guayarminas de bronce a doce al incluir a la dotación de premios el galardón a Mejor Corto Español, que se une a los de Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, Actriz y Actor de Largometraje y Cortometraje, Mejor Corto Canario y Mejor Cortometraje de Gáldar Rueda, además de la Guayarmina de Honor que este año recae en el actor malagueño Dani Rovira.

La gala de entrega de trofeos volverá a convertir el Centro Cultural Guaires en una verdadera fiesta del cine con la presencia en esta ocasión de invitados de la talla de la actriz Eva Isanta, muy querida por sus papeles en «La que se avecina» o «Aquí no hay quien viva», «Hospital Central» o «Petra Delicado», Juanjo Artero, el inolvidable Javi de «Verano azul» destacado en sus interpretaciones en «El Comisario», «El barco» o «Amar es para siempre», Javier Collado, muy conocido por sus trabajos en «Cuéntame cómo pasó», «Sin tetas no hay paraíso» o «Amar en tiempos revueltos» o el carismático Mariano Peña, Mauricio Colmenero en la serie «Aída», presente en infinidad de trabajos como «Compañeros», «Hospital Central» o «Los Serrano». Junto a ellos, la secretaria general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Rocío J. de Toledo.

Sin duda una gala inolvidable que tendrá lugar la noche del sábado 21 de octubre y que este año se emite en directo por primera vez a través de Mírame TV para toda Canarias. Conducida por dos de los rostros más queridos por el público, la actriz y presentadora Rocío Madrid y el periodista Ibán Padrón.

Pero ya desde el sábado 14 el programa del XI FIC Gáldar llega cargado de actividades de calidad. Interesantes talleres y masterclass para poner a disposición de cineastas e interesados formación de la mano de profesionales de primer nivel. Como el taller de series on line de la actriz, directora y productora Marta Vazgo, creadora de serie emitida en Instagram «Chicos», con más de dos millones de visualizaciones, el taller de Música para Cine «El cine en el oído», de la mano del compositor Jonay Armas, donde aprenderemos para qué sirve una banda sonora o cómo usar la música en el cine y el taller de escritura de guión a cargo del director y guionista Jorge Naranjo, responsable de obras como «Las Niñas de cristal» o «7 formas de decir adiós», además de ser Guayarmina de Honor de la primera edición del FIC Gáldar.

Los más jóvenes tendrán también su momento en el Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 en los encuentros especialmente dedicados a ellos, Cinedfest Primaria y Cinedfest Secundaria.

Además de los extraordinarios trabajos que conforman la Sección Oficial, el público del FIC Gáldar 2023 podrá disfrutar además de la retrospectiva de este año dedicada al director madrileño Rodrigo Sorogoyen y que incluye sus películas «Stockholm», «Que Dios nos perdone», «Madre», «El Reino» y la aclamada «As Bestas», Guayarmina de Bronce al Mejor Largometraje en la pasada edición del festival. Proyecciones todas totalmente gratuitas en el Centro Cultural Guaires.

Récord de participación

Si algo caracteriza a la edición de este año es sin duda la enorme calidad de los trabajos de su Sección Oficial bajo la batuta del director de programación Ángel Hernández y que vuelve a batir récords de participación. Un total de 76 largometrajes y 471 cortos, 58 de ellos canarios, vienen a consolidar un festival que ya brilla con luz propia en el panorama nacional.

Un total de 8 largometrajes, 6 cortometrajes, 6 cortos canarios y, la novedad de este año, 7 cortometrajes españoles, forman parte de la Sección Oficial. En la Sección Oficial de Largometrajes destacan «Inside the Yellow Cocoon Shell», drama vietnamita dirigido por Pham Thien An, en su debut como director, una reflexión sobre la vida, la fe y la razón galardonada como Mejor ópera Prima en el Festival de Cannes. «Anatomía de una caída», película francesa dirigida por Justine Triet y ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, narra la historia de una escritora alemana sospechosa de la muerte de su marido en extrañas circunstancias que tiene a su hijo ciego como único testigo.

La alemana «Afire», de Christian Petzold, Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín, una aparente sencilla historia de cuatro amigos que veranean en el mar Báltico termina convirtiéndose en un entramado de pasión, amor y deseo cuando un incendio forestal los deja rodeados y atrapados. El largometraje turco «Clove and Carnations», dirigido por Bekir Bülbül, ganador del Festival de Cine Mediterráneo de Tetuán. Estrenada en Berlín y galardonada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, llega «El Reino de Dios» de la mexicana Claudia Sainte-Luce, una historia sobre la crisis de la fe.

«Fallen Leaves», dirigida por Aki Kaurismäki, candidata finlandesa a la mejor película internacional en los Óscar 2024, la coproducción entre Dinamarca, Francia y México «Tótem», de Lila Avilés, y la sorprendente «A Couple», film francés dirigido por Frederick Wiseman con la actuación en solitario de la actriz Nathalie Boutefeu completan la espectacular sección de largometrajes que optan a la Guayarmina de Bronce.

La Sección Oficial de cortometrajes se nutre este año de magníficas propuestas llegadas desde Egipto, Alemania, Francia, Portugal e Italia. Desde dramas internos, conflictos políticos, comedia o amor, los trabajos que optan a la Guayarmina de Bronce son «Sahbety», de Kawtar Younis, «Rest in piece», de Antoine Antabi, «Caroline on the roof», de Alejandro Bordier «Applause», de Guilherme Daniel, «Fortissimo», de Victor Cesca y «La fornace», de Daniele Ciprì.

Optan a la Guayarmina de Bronce al Mejor Corto Canario «Cuadro», de Anatael Pérez Hernández, «La fianza», de Eduardo Cubillo, «Sísifo», de María Abenia, «Mundo pecera», de Marco Antonio Toledo Oval, «La aldea», de Joel Rodríguez Y «El forjador de flores», de Alex Duck.

En cuanto a la Sección Oficial de Cortos Españoles, «Influencer», de Nerea Torrijos, «Primacy», de Jos Man, «Una terapia de mierda», de Javier Polo, «tu tijera en mi oreja», de Carlos Ruano, «Ponto final», de Miguel López Beraza, «Repite conmigo», de Marcos Sánchez Martí Y «Safe», de Josema Roig.

El Festival Internacional de Cine de Gáldar 2023 está organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y de la Gran Canaria Film Commission.