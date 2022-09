El festival Temudas acoge 21 espectáculos desde este jueves y hasta el domingo

El Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas, se adentra en su segunda semana con un programa que integra producciones locales, nacionales e internacionales del 7 al 11 de septiembre.

En su segundo fin de semana, Temuds afronta la presentación de 21 espectáculos, propuestas que con sus correspondientes funciones se traducen en 37 opciones de acercarse a un Festival que en su 26ª edición se ha trasladado junto a la playa de Las Canteras.

Con la plaza de la Música como epicentro de la cita con las artes escénicas, en estos días el Temudaslevantará el telón del Teatro Guiniguada, uno de los ocho escenarios en los que este año se desarrollará la agenda hasta el próximo día 18.

Este miércoles, la programación incluye las siguientes propuestas: 18:00 horas y a las 20.00 horas, en la Sala Atlántico del Auditorio Alfredo Kraus, la compañía La sonrisa del lagarto presenta el montaje de teatro de sombas 'Ohiá'; a las 19.00 y 20.30 horas, en el Mirador de las Olas, Rajatabla Danza muestra la pieza Anemoi-Street View'; a las 20.30 horas, el Espacio Miller, acoge la comedia 'Antígona', de la Companhia do Chapitô; el escenario B de la Plaza de la Música recibe, a las 21.00 y 23.00 horas, la propuesta teatral 'Lázaro', de Leamok; mientras que el escenario A acoge, a las 22.00 horas, la propuesta musical 'Fogalera', de 101 Brass Banda.

La programación prevista para este jueves es la siguiente: a las 13.00 y 18.30 horas, en el Mirador de las Olas (anexo a la plaza de la Música), Ian Garside muestra el montaje de danza de 12 minutos titulado 'Sorites y su paradoja'; la Sala Atlántico del Auditorio Alfredo Kraus recibe la propuesta de títeres, máscaras y música 'Donde van los cuentos', de Claroscuro Teatro; a las 19.00 horas, el escenario B de la Plaza de la Música exhibe el montaje de Clown titulado '400.001 millones de estrellas', de Luciérnagas Teatro; a las 19. 00 horas, el Espacio Miller muestra 'Demo. Elegía del momento', de The Nose Theater, un montaje de teatro de máscaras; a las 20.00 horas, en el escenario C de la Plaza de la Música (escenario C) la compañía de circo Rocabola muestra 'Rock Cirk'; y a las 21.30 horas, el escenario A de la Plaza de la Música recibe a Producciones Chisgarabís y su propuesta circense 'Ethos'.

Para el viernes, día 9 de septiembre, los estrenos previstos son: a las 20.00 horas, en el Teatro Guiniguada, la compañía A Producciones estrena la obra escénico musical 'Mitos'; a las 21.00 horas, en el Mirador de las Olas, se podrá ver el montaje de clown y danza urbana contemporánea titulado '#Sueña', de Mireia Miracle Company; y a las 23.00 horas, en la Plaza de la Música, escenario A, Ferrer& Weidmann proponen el teatro, la danza vertical y el mapping de 'Nada'.

La programación de este viernes se completa con nuevos pases de algunos de los espectáculos estrenados los dos días anteriores. Lo mismo sucede el sábado con otros montajes.

Los primeros pases para este sábado son los siguientes: a las 12.00 horas, en la Sala Atlántico del Auditorio Alfredo Kraus, se representa el teatro de objetos 'Zero en conducta', a cargo de la compañía 'Trashhh!!!; a las 12.00 horas, el escenario C de la Plaza de la Música recibe a los clowns de 'Rojo', con la Mireia Miracle Company; a las 13.00 horas, en el Mirador de las Olas, la compañía Mar Gómez acoge el teatro gestual y danza de 'La vie en Rose'; a las 20.00 horas, el escenario B de la Plaza de la Música exhibe 'Maestros de la guitarra Fingerstyle vol 2&1', de Nino Costoya; a las 20.30 horas, en el Espacio Miller. se verá el teatro y la música de 'El funeral', de Teatro Che y Moche; y a las 21:00 horas, el escenario A de la Plaza de la Música propone la comedia negra 'Ratas, una comedia muy poco higiénica', de La Inesperada Producciones.

Por último, el domingo, a las 12.00 y a las 18.00 horas, el Teatro Guiniguada recibe los pases de 'Por arte de magia', del clown Totó el payaso.