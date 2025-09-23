El festival Sonora regresa al corazón de Vegueta con los ganadores de 2025 La Pantera, Rinôçérôse, Alcalá Norte y Ale Acosta son los principales artistas de los conciertos que tendrán lugar los días 17 y 18 de octubre en la capital grancanaria

El certamen de bandas emergentes Sonora vuelve a llevar, 17 años después, su festival a la plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, donde los días 17 y 18 de octubre actuarán los ganadores de la edición de 2025, OM Domínguez & The Village Band y Liane, a quienes acompañarán los franceses Rinôçéròse y los madrileños Alcalá Norte, cuyo rock de barrio se ha convertido en un fenómeno musical.

Así lo anunciaron ayer en rueda de prensa el concejal de Cultura de la ciudad, Josué Iñiguez, y el productor Santi Gutiérrez, al presentar el cartel de este recital, del que también formarán parte el rapero grancanario La Pantera, el productor y músico lanzaroteño Ale Acosta o el sonido Vecindario que aportarán en su vuelta a los escenarios Enac Ska, con Alexis Neketán al frente.

Estos dos días de música en directo en la plaza mayor de Las Palmas de Gran Canaria se completarán con la actuación del grancanario SaoT St, DJ, productor y referente de la escena urbana y electrónica española, conocido por trabajar con artistas de renombre como Quevedo y SFDK, dirigir videoclips y por su proyecto 'After Hour The Mixtape', que culminó con un álbum de 49 artistas canarios que recibió disco de oro y reunió a figuras como DJ Joaking y Acción Sánchez.

Para el fundador y productor ejecutivo de este festival-concurso, conocido primero como La Caja Sonora, luego como Capital Sonora y ahora como Sonora, Santiago Gutiérrez, esta iniciativa ha demostrado en sus sucesivas ediciones que el talento canario está a la altura del que puede venir de fuera, y celebró que ambos se puedan unir en la programación musical diseñada para estos dos días, con un 75% de artistas locales.

Un espacio para las bandas de autor versus las bandas tributo

El ganador de la presente edición de Sonora, OM Domínguez, y Liane, segundo premio, tuvieron la oportunidad de actuar este verano gracias al Pasaporte Sonora en el Starlite de Marbella. Ayer OM Domínguez pidió a los programadores que no dejen de contratar a bandas de autor, al considerar que han de tener el mismo espacio que el que ocupan las bandas tributo. Los ganadores de Sonora 2025 se mostraron muy emocionados por poder actuar en Santa Ana, la plaza a la que iban cuando eran niños y uno de los símbolos de Las Palmas de Gran Canaria. Pondrán en escena su fusión de ritmos urbanos con toques isleños, con la que crea tendencias, y ella sus ritmos urbanos, con los que combina fuerza y sensibilidad.

