El 21º festival apuesta por una visión condensada del cine actual que transita por los márgenes

Sin restricciones de aforo en las salas, totalmente presencial y con una programación «condensada» que elimina los agobios habituales de los cinéfilos por ver todo lo que les interesa en los festivales, se presenta la 21ª edición de la cita internacional cinematográfica de la capital grancanaria, que se desarrollará entre el 22 de abril y el 1 de mayo.

Un total de 95 películas, cortometrajes incluidos y más de la mitad a concurso, se proyectarán en las seis salas de Cinesa en el Centro Comercial El Muelle y en la Sala Miller del parque de Santa Catalina, avanzó ayer Luis Miranda, director del Festival.

La reducción de títulos que se exhibirán busca reducir «la sobresaturación» festivalera a la que este evento tampoco ha estado ajeno en entregas precedentes, reconoce Miranda.

El epicentro de la programación vuelve a ser la Sección Oficial, como ya es tradicional, que contará con diez largometrajes y once cortos. «Se incluyen cuatro óperas prima y paridad casi plena», apunta el director sobre la presencia de mujeres y hombres entre los cineastas.

«Es una edición bastante joven. El mayor de los seleccionados nació en el 69 y el más joven, en el 91. La procedencia de los títulos es muy diversa, incluso de lugares pocos habituales aquí como Vietnam o Ruanda. Todo muy repartido, sin sesgos o repartos geográficos», explica Luis Miranda sobre un proceso de selección que se desarrolló tras el visionado de cerca de 600 producciones.

La ficción y la no ficción, en sus distintos planos y perspectivas, vuelve a convivir dentro de esta «cata del estado del arte, siempre en los márgenes y sin inversiones que busca la comercialidad» que se desprende de las distintas secciones de esta 21ª entrega del certamen.

Lo local con vocación universal y una presencia muy importante de las relaciones y las vidas familiares, avanza Miranda, marcan el paso de muchos de los títulos previstos.

Los largometrajes que se proyectarán en la Sección Oficial son: 'Children of the Mist', de la vietnamita Ha Le Diem; 'Coma', del francés Bertrand Bonello; 'Father's Day', producción ruandesa de Kivu Ruhorahoza; Geographies of Solitude, de la canadiense Jacquelyn Mills; 'La Edad Media', de los argentinos Alejo Moguillansky y Luciana Acuña; 'Memoryland', coproducción vietnamita-alemana dirigida por Kim Quy Bui; 'Nuclear Family', de los norteamericanos Erin Wilkerson y Travis Wilkerson; la lituana 'Piligrimai, de Laurynas Bareisa; la norteamericana 'Shared Resources' de Jordan Lord; y la coproducción suiza-francesa y belga 'La ligne', de Ursula Meier.

El jurado que se encargado de decidir un palmarés que encabeza el premio Lady Harimaguada lo componen la cineasta Lucile Hadzihalilovic, a la que a su vez se le dedica un ciclo, la directora del festival Tallin Noches Negras, Tiina Lokk, y la escritora y presidenta de la Comisión de Fondos de Ayuda para el Cine, Centro Cinematográfico de Marruecos, Rita El Khayat, que también participará en una charla que se desarrollará en Casa África, el próximo 27 de abril, a partir de las 19.00 horas.

Carlos Sospedra, John Canciani y Sarah Schlüessel integran el jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes. Los títulos seleccionados son: 'A Guitar in the Bucket' de Boyoung Kim (Corea del Sur, 2021, 15 min.); 'A Human Certainty' de Morgan Quaintance (Reino Unido, 2021, 20 min.); 'Ashkhar', fuera de concurso de Christine Haroutounian (Estados Unidos, Armenia, 2020, 22 min.); 'Biting the Dust' de NEOZOON (Alemania, 2021, 13 min.); 'Curupira e a máquina do destino' de Janaina Wagner (Brasil, Francia, 2021, 25 min.); 'I Remember It Rained' de Connor Simpson (Estados Unidos, 2021, 12 min.); 'Madrugada' de Leonor Noivo (Portugal, 2021, 28 min.); 'Mater Inerta' de Adrià E. Goy (España, 2022, 28 min.); 'Saei Mikonam Faramoush Nakonam' / I'm Trying to Remember de Pegah Ahangarani (Irán, República Checa, 2021, 16 min.); 'Somleng Reatrey' / Sound of the Night de Chanrado Sok, Kongkea Vann (Camboya, 2021, 20 min.); 'Soum' de Alice Brygo (Francia, 2021, 31 min.); y 'When Night Meets Dawn' de Andreea Cristina Borțun (Rumanía, 2021, 20 min.). Salvo 'Mater Inerta', todos son estreno absoluto en España.

Luis Miranda, junto con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, aseguraron este miércoles que el presupuesto total de esta edición asciende a 550.000 euros, con una aportación municipal de 470.000 euros.