Los Feroz se rinden a 'Querer' de Alauda Ruiz de Azúa y a Nagore Aranburu

Oskar Belategui Bilbao Domingo, 26 de enero 2025, 00:34 Comenta Compartir

Hasta que los Goya se abran algún día a las series, los premios más reputados que recompensan las producciones de ficción son los Feroz, que conceden los informadores de cine y que este sábado celebraron su duodécima edición en Pontevedra. No hubo dudas. 'Querer', dirigida por la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, es la serie del año: mejor drama, actriz protagonista y guion. Nagore Aranburu recogió la estatuilla por meterse en la piel de una burguesa bilbaína con dos hijos que, después de treinta años de matrimonio, denuncia a su esposo por violación continuada en una serie de Movistar Plus que aborda cuestiones tales como el consentimiento, la masculinidad tóxica y las herencias familiares.

«'Querer' es una serie que habla de la dificultad de contarse. Vivimos en un mundo en el que las mujeres no se sienten legitimidas para denunciar la violencia sexual. Si no somos capaces de asumir eso con honestidad y radicalidad no podremos cambiar las cosas», proclamó Ruiz de Azúa con el Feroz al mejor guion en la mano.

La actriz de Azpeitia, de 48 años, transmite el miedo de una mujer que decide rebelarse contra años de opresión y enfrentarse al terremoto que su denuncia provoca en su familia y en su entorno social. Aranburu, que ha participado en títulos tan relevantes como 'Loreak' y la serie 'Patria', vive su mejor momento profesional. Tiene pendiente de estreno la nueva película de los directores de 'Handia', 'Maspalomas', así como 'Karmele', de Asier Altuna. Alauda Ruiz de Azúa también la ha reclutado para su nuevo largometraje, 'Los domingos'.

Ampliar La directora Alauda Ruiz de Azúa entre Eduard Sola y Júlia de Paz, guionistas de la serie 'Querer'. Efe

'Celeste', otra serie creada por un vasco, el guionista y director Diego San José, triunfó en el apartado de comedia, aunque la investigación de una íntegra inspectora de Hacienda encarnada por Carmen Machi no despierte muchas carcajadas y se mueva en un registro melancólico y tristón. El palmarés de la desenfadada gala presentada por La Dani, con constantes reivindicaciones políticas, quedó muy repartido y sorprendió en el apartado cinematográfico. Se supone que los periodistas y críticos de los Feroz tienen que destacar películas más transgresoras y arriesgadas que las que acaban en los Goya.

Y así fue. 'Salve Maria', el regreso de Mar Coll catorce años años después de 'Tres días con la familia', obtuvo el Feroz a mejor película dramática. Una novela de Katixa Agirre inspira este drama que se atreve a abordar el tabú de las madres arrepentidas y que describe como si fuera una cinta de terror el trauma de una escritora superada por su bebé, que fantasea con la idea del infanticidio. Estrenada el pasado 31 de octubre, la cinta triunfó en Locarno y Valladolid, pero pasó discretísima por la cartelera.

Ampliar Pedro Almodóvar fue el mejor director por 'La habitación de al lado'. Efe

No ocurrió lo mismo con 'Casa en llamas', mejor comedia en Los Feroz. Dani de la Orden encierra a una familia bien de Barcelona para que se tire los trastos en su casoplón de la Costa Brava. La cinta en catalán más taquillera de la historia aguantó meses en cartelera y ha superado el medio millón de espectadores y los 3 millones de euros de recaudación.

Ampliar Eduard Fernández, mejor actor por 'Marco'. EP

Ya que Pedro Almodóvar se desplazó en tren hasta Galicia, los organizadores no iban a hacerle el feo de dejarle sin premio. El mejor director del año por 'La habitación de al lado', que recordó a la llorada Marisa Paredes, podrá llevarse el galardón en la misma categoría en los Goya, donde su primer largo en inglés compite en diez apartados, no así en el de mejor película. El Feroz a mejor actriz protagonista correspondió a Emma Vilarasau, la madre divorciada que anhela un fin de semana perfecto en 'Casa en llamas'. Como era previsible, el de mejor actor protagonista recayó en Eduard Fernández por 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño, en la que se transforma en el sindicalista Enric Marco, que se inventó un pasado como superviviente de los campos de concentración nazis.

Fernández también está maravilloso en 'El 47', otro fenómeno de crítica y público que le ha reportado a Clara Segura, mujer del conductor de autobús protagonista, el Feroz de reparto. En el apartado masculino, el galardón es para un actor muy poco conocido, Óscar de la Fuente, prodigiosamente natural en esa preciosa adaptación de la novela gráfica de Paco Roca que es 'La casa'.

El donostiarra Alberto Iglesias mereció el Feroz por la música de 'La habitación de al lado', mientras la serie de otro baracaldés, Javi Giner, 'Yo adicto', recompensó a sus actores Oriol Pla y Nora Navas. El que de verdad se fue contento de Pontevedra fue Eduard Sola, que amasó dos estatuillas por los guiones de 'Casa en llamas' y 'Querer'. A ver quién es capaz de triunfar el mismo año en cine y televisión.

PALMARÉS FEROZ 2025

Cine

Película dramática: 'Salve Maria', de Mar Coll.

Película de comedia: 'Casa en llamas', de Dani de la Orden.

Dirección: Pedro Almodóvar, por 'La habitación de al lado'.

Actriz protagonista: Emma Vilarasau, por 'Casa en llamas'.Actor protagonista: Eduard Fernández, por 'Marco'.

Actriz de reparto: Clara Segura, por 'El 47'.

Actor de reparto: Óscar de la Fuente, por 'La casa'.

Guion: Eduard Sola, por 'Casa en llamas'. Música: Alberto Iglesias, por 'La habitación de al lado'. Tráiler: 'Polvo serán'.

Cartel: 'Salve Maria'

Feroz Arrebato de ficción: 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet.

Arrebato de no ficción: 'The Human Hibernation', de Anna Cornudella.

Televisión

Serie dramática: 'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa.

Serie de comedia: 'Celeste', de Diego San José.

Actriz protagonista: Nagore Aranburu, por 'Querer'.

Actor protagonista: Oriol Pla, por 'Yo, adicto'.

Actriz de reparto: Nora Navas, por 'Yo, adicto'.

Actor de reparto: Pol López, por 'Nos vemos en otra vida'.

Guion: 'Querer'.