El espectáculo 'Forever' regresa con las mejores canciones y coreografías de Michael Jackson

El Auditorio Alfredo Kraus recibirá el próximo domingo 7 de mayo el musical 'Forever: The Best Show About de King of Pop', un espectáculo que rinde homenaje al Rey del Pop con una experiencia única alrededor del universo Michael Jackson, un intenso recorrido por sus mayores éxitos. 'Forever' llega con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra. Las entradas ya están a la venta en entrees.es, que ha programado dos funciones, a las 17.00 y a las 20.30 horas.

Tras haber viajado por todo el mundo, 'Forever: The Best Show About The King of Pop' es el único espectáculo avalado por tres miembros de la familia Jackson. Una oportunidad única para disfrutar de uno de los espectáculos más exitosos de la escena musical. Con más de 1.000.000 de espectadores y después de haber visitado países como México, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Portugal, Polonia, Suiza, etcétera. La nueva gira nacional e internacional es una experiencia fascinante y un intenso viaje a través de los grandes éxitos de Michael Jackson, que incorpora con respecto a anteriores visitas nuevas canciones y coreografías y una sorprendente puesta en escena que fascinará a los fans y admiradores de su música y su obra. Michael Jackson dejó un legado, tras su muerte el 25 de junio de 2009, no sólo musical: su mensaje y su amor por la tierra y la naturaleza están más vigentes que nunca. Jackson es el artista pop más influyente de todos los tiempos y su inesperada partida conmocionó al mundo, que sigue recordando sus canciones y sus espectáculos en vivo. 'Forever' es una oportunidad única para volver a disfrutar de la música de Michael Jackson con un espectáculo con más de 20 artistas sobre el escenario. Ampliar Sobre este espectáculo se han manifestado algunos de los miembros de su familia, que presenciaron 'Forever', entre ellos su padre, Joseph Jackson, que afirmó que «es demasiado bueno para ser real. Me pareció ver a Michael allí», dijo tras ver el show en España en 2011, de hecho, se quedó́ tan impresionado que su visita se tradujo en el respaldo de la Jackson Family Foundation al programa. La Fundación, creada por los padres del artista, asumió el show como espectáculo oficial de la Fundación a nivel mundial. Tras cinco semanas en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, 'Forever' recorrió Francia, Holanda, Suiza y viajó a Latinoamérica. La Toya Jackson señaló que «no sólo es un gran espectáculo, sino que es el corazón de mi hermano sobre el escenario. Me encantaría ver este show en Broadway», dijo. «Me enamoré de verdad del espectáculo, porque es realmente diferente de los demás. Es especialmente emocionante, ha captado su espíritu y ha puesto en escena no sólo su música y sus canciones, sino también su corazón». «Todos hacen un trabajo extraordinario, es el mejor show tributo sobre Michael Jackson de la historia«, según su hermano Jermaine Jackson.