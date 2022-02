«Si se escribe desde la pasión estoy segura de que el libro va a gustar»

La mejor manera de exponerse ante los lectores es tras haber escrito con «pasión» y con la intención de que el volumen en cuestión sea del propio agrado. Bajo esta premisa transita la escritora argentina nacionalizada española Mercedes Ron, que con tan solo 28 años se ha convertido en un fenómeno editorial entre el público juvenil.

Esta tarde, a partir de las 18.00 horas, dentro de la iniciativa 'No solo libros', presenta con aforo limitado y por orden de llegada en la Biblioteca Pública del Estado de la capital grancanaria la última entrega de su exitosa trilogía 'Dímelo', titulada 'Dímelo con besos' (Montena, sello dependiente del grupo Penguin Random House).

DETALLES El final de la trilogía «Nadie se espera lo que va a pasar. Es una historia de amor, pero el desenlace va a sorprender»

Personajes «Kamila es el personaje que se asemeja más a mí. Me resulta difícil meterme en la mente de un hombre»

Juvenil-adulto «Meto cosas que habitualmente no están en las novelas juveniles. Lo hago con cuidado y para concienciar»

Lo próximo «Será una saga romántica con fantasía. Es la primera historia que escribí y ahora la estoy reescribiendo»

Sobre la última escala de la historia protagonizada por los hermanos Di Bianco, Thiago y Taylor, y la joven Kamila Hamilton, opta por no dar muchas pistas. «Nadie se espera lo que va a pasar. La trilogía tiene la imagen de ser una historia de amor. Y lo es. Pero lo que va a pasar sorprenderá a los lectores. Me gusta sorprenderlos. Solo puedo decir que hay mucho drama», avanza la autora que mañana, dentro de las iniciativas para fomentar la lectura que impulsa la Biblioteca Pública del Estado, tendrá un encuentro con alumnos del CEO Omayra Sánchez de Marzagán.

A pesar de llevar más de medio millón de libros vendidos, Mercedes Ron asegura que en las presentaciones siempre le acompaña el temor de que no acuda nadie. «Siempre tienes miedo a defraudar. No hay que olvidar que los escritores exponemos nuestro trabajo al gusto de la gente. Pero si se escribe desde la pasión estoy segura de que el libro va a gustar. Así se consigue una exposición positiva», subraya.

De los personajes de la trilogía que integran 'Dímelo bajito', 'Dímelo en secreto' y 'Dímelo con besos', Mercedes Ron explica que quien más tiene suyo es Kamila Hamilton. «Se asemeja más a mí. Me resulta más difícil meterme en la mente de un hombre. Pero todos los personajes tienen cosas de mí», aunque estas novelas son una ficción.

Señala que en sus novelas no solo busca contar historias que entretengan y enganchen al lector, sino aportar cosas significativas a su existencia. «Creo que es algo natural a medida que he ido creciendo. 'Culpables' era una historia de amor, misterio y suspense, pero poco a poco le fui metiendo cosas más serias, que no están habitualmente en las novelas juveniles. Lo hago con cuidado y con la intención de concienciar un poco», añade.

Mercedes Ron está etiquetada como una autora para el público juvenil, aunque es consciente de que muchos adultos también disfrutan de sus creaciones. «Escribir para un público juvenil me sale natural. He ido creciendo a medida que leía, sobre todo a partir de los 15 años. Y leía este tipo de literatura, aunque mis libros sean bastante adultos. Creo que esa brecha entre la literatura juvenil y la de adultos se ha roto con internet, porque ahora los lectores están más enterados que los jóvenes de antes», asevera.

No comparte la visión catastrofista que habla de que los jóvenes no son lectores asiduos. «Odio el mito de que los jóvenes no leen. Mis hermanos y yo leíamos muchísimo. Es un mito como una casa de falso. Los jóvenes leen mucho y por eso hay una gran cantera de jóvenes escritores», afirma.

Esta autora, que arrancó publicando en la red de Wattpad, tiene claro quiénes son los encargados de testar sus novelas antes de entregarlas a la editorial o que salten a internet. «Tengo mis lectores cero. Mis hermanas, sobre todo dos, y mi prima Bárbara, que tiene dos años más que yo», apunta quien ultima una nueva trilogía. «Será una saga romántica y con fantasía. Es la primera historia que escribí y ahora la estoy reescribiendo», avanza.