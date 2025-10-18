Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años El músico se subriá el 7 de mayo al escenario del Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo al del Palau Sant Jordi

El guitarrista británico Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 en su regreso a España después de más de 20 años, informa este sábado la promotora Live Nation en un comunicado.

El músico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea, y las entradas se pondrán a la venta el miércoles 22 de octubre.

Clapton es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y del blues a lo largo de sus seis décadas de carrera, tanto en su etapa en The Yardbirds y Cream como en su trayectoria en solitario.

El artista británico incluirá en su repertorio algunos de sus grandes éxitos, como Layla, Tears in Heaven o Wonderful Tonight, junto con versiones de clásicos del blues que han marcado su estilo y su sonido característico. En esta gira estará acompañado por su banda habitual, compuesta por músicos de renombre internacional.

Las actuaciones de Clapton en España se enmarcan en una serie limitada de conciertos europeos que también lo llevarán a ciudades como Londres, París y Berlín. Según la promotora, se trata de una de las últimas oportunidades de ver en directo a una leyenda viva del rock, que ha anunciado en varias ocasiones su intención de reducir sus giras.

A lo largo de su carrera, Clapton ha recibido numerosos premios, incluidos 18 premios Grammy, y es el único artista que ha sido incluido tres veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su influencia ha trascendido generaciones, consolidándolo como un referente indiscutible en la historia de la música moderna.