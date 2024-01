El EOFT abre su gira nacional en Canarias con seis cortos llenos de superación

El festival de cine de montaña más grande de Europa, el European Outdoor Film Tour, comenzará su aventura en España desde Canarias, lugar de estreno de su nueva programación, que incluye seis cortos de aventura en la naturaleza, con el deporte como seña de identidad. El European Outdoor Film Tour arrancará su gira nacional desde Tenerife, a donde viajará el 21 de enero con el estreno absoluto en España en el Teatro Guimerá de Santa Cruz, a la que seguirá su cita en Gran Canaria el 26 de enero en el Teatro Guiniguada.

El 21 de enero en Tenerife, una nueva edición del EOFT echará a andar por España, con 20 citas por delante en capitales de provincia para llevar historias de impacto, personales, narradas en primera persona a todos los rincones del país. Esta nueva edición es un terremoto de adrenalina, una gran aventura en pantalla grande con el desierto, el agua, el aire, la nieve, y las rocas como algunos de sus espectaculares platós naturales. El EOFT viaja por todo el planeta de la mano de entusiastas del deporte al aire libre, envuelto en paisajes espectaculares para conocer los rincones más salvajes del mundo, con historias únicas contadas en primera persona que viajarán a lo largo de esta temporada a 27 países del planeta en más de 550 eventos.

El festival, referencia en Europa, busca servir de inspiración a los aventureros y a los amantes del deporte al aire libre y la naturaleza, con una proyección llena de contrastes que en esta ocasión lleva rostro de mujer, con la francesa Sophie Planque como imagen de un cartel que llevará a los espectadores a viajar con ella en un impactante viaje en bicicleta por la tundra, taiga, jungla y desierto para cruzar el mundo a pedales.

El corto 'The great traverse', de 31 minutos y de producción francesa, sirve de rostro a esta edición, con la historia de aventura en bicicleta desde Alaska a Tierra del Fuego, de norte a sur, de los protagonistas. La fotoperiodista Sophie Planque y su compañero Jérémy Vaugeois viven una experiencia diversa y totalmente sensorial en un viaje que se convierte en un cara a cara contra la naturaleza más extrema y más impresionante, en un recorrido de punta a punta a las zonas climáticas más radicales del continente americano.

Otros cinco cortos europeos, 'Triple edge', '972 breakdowns', 'The nine wheels', 'Summits in the sky', 'Shifting', completan la programación de impacto de esta edición, con trabajos seleccionados entre miles de candidatos de todo el mundo.

Desierto, roca, aire, agua y nieve: un viaje extremo alrededor del mundo

El corto 'Triple edge', producido en Alemania y Suiza, llevará a los espectadores a conquistar un desafío alpino extraordinario a 3.000 metros de altitud, con los guías de montaña y alpinistas Michi Wohlleben y Lukas Hinterberger frente al reto de la primera ascensión en invierno de las tres crestas del Salbitschijen. Llegado desde Alemania, en '972 breakdowns', Johannes, Elisabeth, Efy, Anne y Kaupo deciden recorrer mundo en sus motocicletas con sidecar clásicas, en una aventura de culturas, paisajes y averías desde Nueva York hasta el norte de Rusia.

'The nine wheels', una producción de Gran Bretaña sobre el mundo del ciclismo de montaña, acerca la realidad de una familia de espíritu nómada, a la que nada frena para vivir la vida al máximo a pesar de la enfermedad degenerativa de Laetitia. Es una historia inclusiva que te hará estremecer en tu asiento. 'Summits in the sky' es una historia narrada desde las alturas y que corta el aliento.

De producción alemana y francesa, este corto de 11 minutos viaja junto al equipo del parapentista francés Antoine Girard hacia el Karakórum, una aventura con oxígeno limitado a 8.000 metros de altitud con un objetivo claro, batir un nuevo récord de altitud en parapente. Rápido y dinámico, el corto 'Shifting' de Francia, lleva a los espectadores a los Alpes de Lyngn en Noruega para conquistar la nieve polvo a bordo de la tabla del icónico snowboarder Camille Armand, enérgico y deportista de referencia del freeride.

En versión original con subtítulos en español y lengua de signos

El European Outdoor Film Tour, producido por la reconocida productora alemana Moving Adventures GmbH, vuelve a España de la mano de la productora canaria Kinema Producciones, conocida por ser la organizadora del festival de los océanos más importante de Europa. El estreno mundial se celebró en Munich, Alemania, y tiene dos paradas en Canarias entre sus más de 550 eventos en 27 países por todo el mundo. Kinema Producciones salta en esta edición de 9 a 20 ciudades españolas en una gira intensa y frenética por todo el país.

El festival se proyecta en versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, para romper las barreras idiomáticas y comunicativas en un evento accesible y global. Este festival busca a través de la cultura, sensibilizar, promocionar, divulgar la defensa, protección y conservación de los espacios naturales, alineándose con la Agenda 2030 de Economía Circular de las Naciones Unidas y también del Gobierno de España, en concreto en sus instrumentos de «Sensibilización, Formación, Participación y Divulgación».

Este festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España por Kinema Producciones SL con la colaboración de el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, el Organismo Autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Filmoteca Canaria, la revista especializada de montaña Kissthemountain, la empresa Top Time Eventos, la aplicación de trail running Runnun App, la tienda especializada The Running Project y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

Más información sobre programa, calendario, horarios, entradas, protagonistas, etc. las puedes encontrar en la página web oficial del festival www.eoft.es.