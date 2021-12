«El público canario siempre nos ha dejado impresionados»

¿Cómo surge el proyecto de los «Pica Pica»?

Allá en la primavera de 2011 Belén cita a Emi y a Nacho para tomar un café en una terracita en Madrid y proponerles crear juntos una pequeña aventura. Éramos amigos y colegas de profesión, así que rápido nos pusimos de acuerdo y comenzamos a crear la idea. Lo que nunca imaginamos es que aquella pequeña aventura se convertiría en lo que hoy es PICA PICA.

¿Cuando empezaron con el grupo imaginaban llegar a donde están ahora?

Jamás imaginamos que de un proyecto tan pequeño creado con nuestros ahorros, llegaríamos tan lejos.

Llevan tiempo sin venir a Canarias ¿qué expectativas tienen de los espectáculos en las islas?

Nosotros comenzamos a venir a Canarias desde los principios del proyecto Pica Pica y el recibimiento del público canario siempre nos ha dejado impresionados. Recordamos en 2012 la primera vez que vinimos como las entradas se agotaron en cosa de dos días y tuvimos que sacar más funciones a la venta. Canarias quiere a Pica Pica y Pica Pica quiere a Canarias. Así es.

Es su décimo aniversario y tienen dos funciones en el Teatro Víctor Jara en Las palmas de Gran Canaria el 16 de enero con el show «10 años con Pica Pica» ¿nos podrían adelantar algo sobre dicho espectáculo?

Es un espectáculo entrañable que recoge muchas de las melodías que nos han acompañado en estos 10 años, en nuestra infancia y también algunas canciones nuevas divertidísimas. Nosotros nos emocionamos mucho al agradecer al público estos 10 años y la respuesta y crítica del público está siendo realmente maravillosa.

¿Creen que las redes sociales han tenido algo que ver en el éxito de «Pica Pica»?

Por supuesto, en 2013 decidimos subir un par de vídeos a Youtube pensando en que la gente de España que no tuviera una tienda de discos cerca podría vernos y escucharnos de esta manera. Lo que nunca imaginamos fue que la respuesta no vendría tan solo desde España, si no que Latinoamérica nos conoció y nos eligió. A partir de entonces decidimos probar suerte en México para ver la respuesta de esa gente que nos llegaba en redes sociales. El resultado fue una gira muy exitosa por toda la república mexicana y de ahí se nos abrieron las puertas al resto de Latinoamérica. Actualmente nos encontramos planeando nueva gira para 2022, pues tenemos muchísimas ganas de volver.

¿Qué les diferencia de otros grupos infantiles?

Creemos que el humor en nuestros espectáculos y en nuestros vídeos en Youtube es lo que ha hecho que nos elijan no solo niños, sino también padres. Al menos eso es lo que nos dicen nuestros amigos papis y los papis fans.

Han pasado por diferentes países desde México, Chile, Argentina hasta Colombia, Ecuador o Puerto Rico ¿Cuál es la clave del éxito?

No tenemos ni idea… Lo que sí sabemos es que amamos nuestra profesión y que le hemos echado horas y horas de trabajo al proyecto Pica Pica. Nosotros no venimos de «familias bien», todo nos lo hemos currado con el sudor de nuestra frente.

¿De dónde sacan la inspiración para crear cada uno de los personajes?

De nuestro recorrido por el fantástico mundo infantil al que llevamos dedicándonos prácticamente desde que éramos unos chavales.

Antes hablábamos del éxito y es que han vendido muchos discos y en sus show han asistido muchísimos niños ¿creen que el público infantil es más fiel que el adulto?

El público infantil es más fiel, más sincero, más amoroso, ¡más todo! El único problema es que crece y se nos va. Pero ahora es muy divertido encontrarnos a nuestros ex fans por ejemplo en Tik Tok y como nos saludan con muchísimo cariño y nos dicen que fuimos su infancia. Es precioso.