Entrevista online a Totoyo Millares en 2012

Esta obra sintetiza a través de valiosos documentos gráficos, audiovisuales y textos la trayectoria profesional y artística del célebre músico Luis Totoyo Millares Sall, de 77 años, considerado como padre del timple, el instrumento musical más representativo de la cultura popular de Canarias.

La edición ha tardado más de dos años en materializarse a propósito de diversas circunstancias y de la compleja búsqueda de documentación inédita para editar un libro, un DVD y un CD de audio que contienen numerosos materiales que ayudarán a entender la extraordinaria labor educativa, propagandística y artística que ha desarrollado durante más de 60 años Luis Millares Sall en torno al timple.

El libro que contiene esta edición singular, escrito por Manuel González, fundador del grupo canario Mestisay y uno de los más de 40.000 alumnos que pasaron por las aulas de la Academia de Timple fundada por Totoyo en los años 50, excava en la memoria del timplista y sitúa su labor en el contexto de la recuperación de las músicas e instrumentos tradicionales que se producen a partir de la década de los sesenta en España.

El libro dibuja el fecundo ambiente familiar en el que nace y se educa Totoyo, su descubrimiento del timple desde muy niño, la creación de su Academia y de su metodología de enseñanza, sus inmersiones en el agónico mundo de la tradición oral canaria en los años sesenta, la creación del grupo Los Gofiones –del que fue fundador e ideólogo en su primera época- o su relación con su principal discípulo, el fallecido timplista José Antonio Ramos, que daría al timple una segunda edad de oro.

Manuel González nos ofrece además un exhaustivo recorrido por la imprescindible discografía del Millares timplista y aporta un somero análisis sobre las causas que llevaron a este al proceso de redescubrimiento del instrumento nacional canario a través de una técnica de interpretación muy específica y del aporte en repertorio que Totoyo hace para su instrumento, que, hasta entonces, no había desarrollado su personalidad como instrumento solista.

¿Para cuándo las enseñanzas de timple en conservatorios y la Cátedra Totoyo Millares? Silvia Molina Sánchez

Buenos días a todos. Eso no depende de mí, depende de otras personas por desgracia. Me gustaría que se llevara a feliz término porque es un deseo que tuve toda la vida y que junto a José Antonio Ramos luchamos bastante por ello. Quien tiene que actuar en este sentido no lo hace. Es muy complicado y hay muchas luchas y mentalidades del siglo XV con la idea de que la música popular no es cultura. En otros países, sus instrumentos tradicionales están en el conservatorio.

para cuando un curso suyo on-line por intenet gratis para todos aquellos que circuntancias de la vida no podemos asistir a clases joseartenara@hotmail.com

José Antonio Ramos lo inició y lo sigue ahora con su escuela. Son cosas de las tantas que hizo Ramos y que hay que agradecerle. Tuvo muchas ideas y era un tipo genial con un gran talento creativo.

¿como está maestro? yo fuí un alumno suyo en el año 83...gran maestro.q enseñaba desde como hay q coger el timple...saludos maestro juan carlos

Un abrazo Juan Carlos, qué momentos aquellos...

¿Cómo ve el futuro del timple en Canarias? ¿y a nivel internacional? María Cantó

Tal y como están saliendo valores jóvenes, pues extraordinario. Hay muchos jóvenes que están haciendo un trabajo muy bueno y están dejando el timple por todo lo alto.

Querido Totoyo: ¿Le gustan a usted las fusiones musicales que se hacen con el timple y que lo alejan de la tradición canaria? Gracias por contestar Alberto Martín Granados

Por supuesto, todas las opciones son valiosas y positivas. El timple no puede estar limitado, pero es bueno que quien practique esa fusión primero conozca bien la tradición. Esa es la base.

Como ve el panorama del músico timplista canario? Y que le parece la fusión del timple como instrumento con otros estilos musicales? Gracias Totoyo.Un saludo Carlos Zamora

Añadiría e insistiría en que el timple, osea el instrumento, es una herramienta y como tal, necesita de un lenguaje. Su lenguaje original es la tradición y esto no se debe olvidar.

sigue siempre asi y que dios te tenga con nosotros cien años mas paco notaria

Yo espero hasta los 95 al menos...

hola ¿porque la rivalidad estre los timplistas? y ¿no deberia ser el timple obligatorio en todos los colegios de canarias ? gus

La rivalidad siempre es buena siempre que esté basada en el valor artístico de lo que se hace. La preponderancia del conocimiento de unos timplistas sobre otros, más apoyado por las instituciones públicas, es lo que genera la mala rivalidad. El timple donde debería ser obligatorio es en los conservatorios de Canarias.

Buenas maestro totoyo, ¿Como ve usted el futuro del timple, teniendo en cuenta los recortes en cultura que se han hecho? Paco

El timple es el instrumento nacional de Canarias y su interés y preservación dependerá del pueblo de Canarias más allá de los recortes en sus ayudas públicas que, evidentemente, son preocupantes. Pero ¿qué se puede decir con respecto a esto que no suene impertinente con la cantidad de familias canarias que lo están pasando tan mal?

A ¿Qué edad recomienda usted la iniciación en le aprendizaje del timple a un niño? Felicidades por su trayectoria profesional. Mary Carmen Garcia lasso

Desde los cinco años, que fue la edad con la que yo empecé. He tenido hasta alumnos de cuatro años.

¿No cree que en la presentación de su obra estuvo de más la presencia de toda la plana del Partido Popular? ¿Qué pintaban en el acto? Felipe

José Manuel Soria fue mi alumno, Juan Fernando López Aguilar también y estuvo en mi presentación de Madrid. Invitamos personalmente al presidente del Gobierno de Canarias, a la consejera Inés Rojas y al viceconsejero de Cultura. A última hora avisaron a mi oficina de que en representación del Gobierno venía el director general de Patrimonio, un señor muy educado al que conocí ese día personalmente. Estaba también Nardy Barrios, ella se ve que no tiene complejos ni pide carnet de partidos para asistir a un acto cultural. Son los que no asistieron los que tendrían que explicar por qué no estuvieron en mi presentación.

Buenas maestro y felicidades por este libro dvd. Quisiera saber su opinion sobre el BANJO y si tiene alguna peculiaridad con nuestro TIMPLE. Fran

No tiene ninguna, tanto en su morfología como instrumento como en su forma de tocar.

¿Que influencia han tenido Carlos Oramas y Manolo Gonzalez en su último trabajo? Enhorabuena por su gran trayectoria maestro. Paco Aguilar

Carlos, uno de mis mejores alumnos, fue fundamental para que yo me sintiera cómodo durante el concierto-homenaje. Él fue quien dirigió la banda de músicos que me acompañó tan bien. Sin Manolo González, que también fue mi alumno, no hubiese sido posible todo esto. Es el alma del trabajo.

Amigo Totoyo Millares,toco el timple canario,mi profesor fue Casimiro Camacho,el era de Lanzarote,la pregunata a usted ?era el un buen timplista Jose Mejias

Debe usted estar confundido porque Casimiro es del norte de Fuerteventura. Era un extraordinario timplista y su forma de rasguear está en la línea de la gran escuela tradicional de rasgueo de las islas orientales que es donde yo sostengo que es donde nace el timple.

Qué balance hace de su trayectoria de artista y de docente?Cree que son compatibles ambas tareas? Lilián

Como artista, creo que es el público quien debe juzgar mi obra. Como educador, sólo puedo decir que me siento muy orgulloso de haber prendido en el alma de más de 48.000 personas el sentido de la canariedad a través de la enseñanza del timple.

Totoyo te veremos actuando en concierto con todos los que han sido tus alumnos de la escuela de Timple? Por que no vuelves a crear la escuela de Timple? Evelio

De clases de timple no quiero saber nunca más en mi vida. Sólo basta multiplicar a esos 48.000 alumnos con las horas de estudio que eso ha ocupado en mi vida.

Dejo esta reflexión: la TV Canaria poddía hacer mucho por el timple, mas allá de los programas musicales destinados a fomentar nuestro folclore. Siguiendo la semilla de nuestro querido José Antonio Ramos, con su Aula virtual, debría integrar en su programación un espacio donde niños y no tan niños aprendan a tocar el timple. Ganaríamos en cultura y menos cotilleos. Al igual que muchos han repasado inglés con el follow me, otros aprenderían a conocer nuestro timple. La TV alemana dispone de un programa educativo en la cadena Alfa donde los profesores explican distintas materias, como refuerzo de la educación. Claudio Rodríguez Guerra

Estimado Claudio, no puedo estar más de acuerdo contigo. Mejor nos iría si la televisión pública de Canarias hiciera el esfuerzo de atender más a su vocación pública que a ránkings de audiencia comercial.

quien es para usted el mejor timplista,de la historia. manolo

La historia se encargará de contestar esa pregunta...

Sr. Totoyo usted contra Benito Cabrera o Benito Cabrera contra usted ? o los dos contra los enamorados de ese hermoso instrumento como es el tinple entre ellos yo. Carmelo Santana

Escribí un artículo hace unos meses donde daba mi opinión sobre el comportamiento de Benito Cabrera con respecto a las ayudas públicas que recibía. Él me contestó sin realmente contestar nada de lo que yo argumenté. Espero de paso que el Gobierno de Canarias, que es quien financia el Museo del Timple -que al parecer dirige Benito Cabrera, aunque es todo tan turbio que no se dan explicaciones públicas de como funciona ese museo-, me invite alguna vez a visitarlo si es que se cree que el timplista más veterano de Canarias se merece esa invitación.

Sr. Totoyo no cree usted que suenan mejor las cuerdas del timple que las cuerdas vocales ? para mi las vocales desafinan. MELO

En la vida lo que desafina es la falta de sinceridad y de coherencia aunque uno a veces se pueda equivocar en esa sinceridad. Y sí, efectivamente, un instrumento como no tiene alma -la tiene quien lo toca- nunca desentona.

Sr. Totoyo para usted quien es el/la mejor timplista en Canarias ? mejorando lo presente. Pepe Timplillo

Estimado amigo, ya contesté a esa pregunta más arriba. Gracias.

...En este artículo le consideran el padre del Timple. Usted también opina eso?.Gracias y un saludo. Zeul

Bueno, esta edición escrita por Manuel González aporta datos y documentación escrita y audiovisual sobre mi papel en la aparición del timple como instrumento solista en la historia de la música popular canaria. Léalo usted si tiene interés e igual ahí encontrará la respuesta.

Totoyo tiene usted algún libro publicado con el punteo para timple de temas canarios MARÍA CRESPO ARES

Publicado no, pero tenía publicaciones hechas por mí que eran las que utilizaban mis alumnos en las clases.

Hay algo que aún no ha hecho o publicado y le gustaría hacer y dejar a esta y a las próximas generaciones con ilusiónde aprender a tocar el timple. MARÍA DEL VAL CRESPO ARES

Me gustaría hacer un disco con mi gran amigo Domingo Rodríguez el Colorado y tengo la pena de no haber hecho un trabajo discográfico que Alfredo Kraus me propuso en Buenos Aires en los años 90.

Qué siente al abrazar un timple? Musiquera

Para mí, el timple como fue para mis abuelos o mis padres y hermanos, la pintura, la poesía, la música, etc... es una forma de entenderme como isleño, como canario.

Buenas noches sñor MILLARES,mi pregunta es ¿como aprendio a tocar el timple y donde podria aprender yo? muchas gracia. Un abraso onofre

Aprendí de forma autodidacta, oyendo tocar a un guardia municipal en la playa de Las Canteras, el maestro Gopar. En la actualidad hay varios maestros y destaco a Domingo el Colorao y Germán López.

Sr.Totoyo usted es el timple o el timple es usted. Timplon

Mi vida, evidentemente y aunque suene pretencioso, no se puede explicar con el timple. Eso es parte de mí y con él me voy.

Sr. Totoyo yo pienso que el «silvido» en la Gomera esta mas cuidado que el arte del timple en Canarias y usted ? Tim-Plaso

Sin duda alguna... Habrá que aprender de las autoridades gomeras y de los gomeros a preservar su patrimonio.

Sr.Totoyo quien fue el primer timplista conocido por usted ? Carmellito

El susodicho conejero Gopar.

CONSERVA AUN EL PRIMER TIMPLE CON EL QUE EMPESO A TOCAR. ANCOR JOSE B. S.

No, me lo robaron y no solamente ese, sino una colección extraordinaria que había conseguido reunir durante toda mi vida profesional.

CUAL SERIA EL SUEÑO DE SU VIDA DE NO SER LA MUSICA, A QUE LE HUBIESE GUSTADO DEDICARSE? GRACIAS. ROMANO

Violinista, esa era mi pasión y por culpa de las dificultades de la postguerra que pasó mi familia -mi padre era catedrático de ideas liberales y un hombre de la República que tuvo que pagar muy duramente por serlo- sólo pude estudiar hasta primer año de Bachiller.

Según se comenta, parece que nadie tocaba (furrunguiaba)el timple: No recuerda o conoce o ha oido algún maestro o tocador de timple que destacara, fuera popular, o se nombrara? Manuel García Rodríguez

En aquella época, cuando yo empecé, habían buenos rasgueadores. En esta edición puede usted ver tocar a un histórico del timple que recuperé yo que se llamaba Jeremías Dumpiérrez.

¿Por qué esa «guerra» con el «pobre» Benito Cabrera? Jesús

Ya contesté en una pregunta anterior. Disculpe usted al pobre Totoyo Millares.

GRACIAS, MAESTRO!!, ¿POR QUE NO ACTÚA MAS EN DIRECTO ? JUAN JOSÉ

Ahora, por que la crisis se nota. Antes, porque no estaba entre los privilegiados de la cultura oficial canaria.

Saludos maestro: ¿Cuál crees que debería ser el principal reto en la actualidad para el timple, dado que es un instrumento que se ha internacionalizado, tecnificado altamente, innovado, etc.? David DC

Creo que los problemas técnicos se han resuelto con las incorporaciones que especialmente aportó José Antonio Ramos. Yo recomendaría no obstante que los jóvenes timplistas miraran hacia el origen y la raíz del instrumento. A veces, imagino que por ingenuidad, se sacrifica al instrumento y su personalidad por un repertorio ajeno a su identidad.

me gusta mucho el timple y siento una gran admiración por quién lo arrulla en sus manos como lo hace usted, tengo 65 años podría empezar si quiera a acariciarlo con mi edad. saludos paco paco

Todo es ponerse amigo Paco. ¡Qué pena que no haya una viagra para aprender a tocar a nuestras edades!

Sin tener oído musical. ¿Se puede aprender a tocar por el Timple Isas y Folias.? Federico Sarmiento Peñate

Mecánicamente y sin expresividad ninguna, sí.

Estimado señor,en principio,creo que ésta tierra y todos los canarios siempre estaremos en deuda con usted por el legado que nos ha regalado,personalmente le estoy inmensamente agradecido. Mi pregunta es la siguiente: Cual es el origen del timple y que relaciòn tiene este con el resto de instrumentos parerecidos en el mundo, como ha influenciado el timple en otros instrumentos o biseversa,muchisimas gracias y que Dios lo guarde. José Luis Montañez

Yo sostengo que el timple tiene su origen en los guitarrillos aragoneses que llegaron a Canarias hace siglos. En la Caleta de Famara de Lanzarote, es la familia de Simón Morales Tavío quien le pone su característica caja simulando la quilla de un barco de pesca como buenos carpinteros de ribera que eran.

¿También entra en estas memorias ntro querido Casimiro Camacho?¿Qué recuerdos conserva de él?.Un saludo y felicidades Esther

Casimiro es un gran amigo y le tengo mucho afecto. En esta edición puede usted verlo tocar, asunto a lo que él ha sido muy reticente siempre debido a su gran timidez.

señor totoyo se acuerda cuando en el quiosco quevedo le probaba usted las guitarras artesanas que traian yo tenia 12 años y trabajaba en el quiosco y mire el destino hoy en dia vivo pared con pared con su hermana yeny en schamann german delgado deniz

Sólo me puedo acordar querido amigo de una famiosa copla: «Ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy». Me acuerdo perfectamente de lo que usted recuerda. Un abrazo amigo.

Maestro, cree que la fusión del timple nos distanciará de su sonido primigenio a largo plazo? se está olvidando el estudio e investigación de nuevas formas en nuestro repertorio tradicional para ahondar en nuevos estilos musicales?...de ser así, creo que su opinión sería muy a tener en cuenta. Gracias José M

Estimado amigo, ya abordé este tema anteriormente. Un abrazo.

maestro d maestros juan carlos

Muchas gracias por su consideración.

Buenas Sr Millares..!! En una entrevista reciente dijo que Néstor Álamo no era creador de muchas de sus canciones, que eran de un profesor de música conocido y de otro compositor (creo recordar). Mi pregunta es: Lo saben las autoridades canarias ( que le han dado algunos premios), la gente en general, Mary Sánchez ( que cantó sus canciones)...? Estaban de acuerdo, los creadores verdaderos, de ésta situación, nunca reclamaron nada o lo hacían por encargo de Néstor..? Un saludo, Nacho. Nacho Ramos.

Mi opinión, al contrario que la de la mayoría de la cultura oficial de Canarias, es esta. Cualquier controversia de lo establecido anteriormente de forma oficial, ataca lo políticamente correcto y yo tengo una edad y una forma de ser en la que me importa muy poco lo políticamente correcto.

Buenas,antes que nada felicitarle por su trayectoria.Ya que el goierno de Canarias ha hecho un museo del timple en Lanzarote a Benito Cabrera, hay gente que pensamos que es injusto q se haya quedado fuera,no le gustaria que el cabildo de Gran Canaria le hiciera un museo del timple,por ejemplo en Vegueta,en su nombre?Un saludo.Gracias Grancanario

La idea del museo del timple es una buena idea, no hay que negarlo. Es una idea, como la de la orquesta popular de timples, que no se le ocurre por primera vez al señor Cabrera. Por eso su creación es aplaudible, pero ¿no cree usted que lo lógico, tratándose de dinero público, hubiese sido que se hubiera consultado con otros timplistas -el mismo Domingo, yo, etc...-, para hacer algo consensuado? ¿Nu hubiera sido lógico que el Gobierno hubiese convocado un concurso público de ideas, tanto para los contenidos como para la programación, como para su dirección? ¿Puede comprenderse mi enfado a propósito del lugar que ocupa lo que yo he aportado al timple de Canarias en ese museo, insisto, pagado por todos los canarios? ¿Es esto ser prepotente?

¿No le parece que hoy los grupos de musica canaria hacen demasiadas innovaciones y se olvidan de lo verdaderamente esencial,de lo puro que es cantar una folia o malagueña? Gracias. Mi admiración siempre. Dolores

La tradición, si se puede conservar en un ambiente adecuado en el que nació -es el caso del baile de la virgen, el folklore gomero-, es necesario que sea defendida tal y como la hemos conocido. Lo otro, la innovación, la exposición de esa innovación encima de un escenario, necesita de un aliento artístico. Lo que ocurre debajo del escenario, en la esquina de un bar o en una reunión familiar cantando una folía o una malagueña, se preservará si el pueblo la sigue utilizando como forma de expresión. Ahora, elevar la desafinación, el poco talento, la repetición de unos modelos creados en los años 60 al decálogo de lo correcto, me parece también una tremenda equivocación.

buenas maestro. Tiene que ser increible escribir y dar forma a tu propio metodo de trabajo ¿verdad?. Gracias iván

Me he sentido, con respecto al timple, desde que era un niño, una persona inquieta. Creo y se ve en esta edición en sus vídeos, que el desarrollo técnico y conceptual de lo que se puede hacer con el timple requería ese método. Espero que haya servido para incitar a otros a esa búsqueda.

¿ Qué ha sentido ud, al criticar a Néstor Álamo, en una entrevista publicada en La Provincia del 1 de abril, cree ud. que eso es correcto, una vez que no está entre nosotros y no se puede defender, por qué no dijo ud. ese comentario, de intento de desprestigio del artista en vida de él ? Evelia

Quizás, estimada amiga, que usted no sepa que esta es una opinión que yo ya dije repetidas veces estando en vida el señor Álamo. Se me puede acusar de muchas cosas, nunca de cobarde u oportunista.

Hola Totoyo, fui alumno tuyo y me gustaría saber si algún día vas a sacar algún libro de partituras, o hay alguna forma de conseguirlas? Un saludo. David

Estimado amigo, ya me coje muy mayor... En mis discos y en mis alumnos está lo poco o mucho que haya podido aportar. Quiero añadir que ningún método, por muy técnicamente bien hecho que esté -y hay muchos en la bibliografía musical de Canarias-, se sostiene si un niño se aburre con él al intentar leerlo.

Sr. Totoyo una asignatura pendiente del gobierno de Canarias por la importancia del instrumento son las escuelas publicas de timple y no las costosa clases particulares. Carmelo Santana

Pues sí, qué suerte tienen los gallegos al defender su gaita, los catalanes al defender su flauta, los vascos al defender sus acordeones...

Hola Sr. Totoyo, soy un admirador incondicional suyo de sus obras,por las que aprovecho para feclicitarle, ¿que criterios o requisitos exige Vd. a la hora de adquirir un timple? Alberto Cárdenes Gonzalez (albertocardenes@hotmail.com)

Visitar si es posible el taller del constructor, fijarse bien en las maderas empleadas y que el timple tenga una escala correcta y bien realizada para que pueda afinar. Muy pocos luthier tienen el secreto de realizar buenos instrumentos.

Cuántos alumnos han pasado por su docencia? Domingo Santana López

Ya respondí antes. Un saludo.

¿ Cuántos timples ha tenido en su dilatada vida artística ? Domingo Santana López

Más de cien timples.