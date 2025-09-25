Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

César Manrique y Pepe Dámaso, retratados en Agaete en 1957. Pepe Dámaso

El emotivo recuerdo de Pepe Dámaso a César Manrique, fallecido hace 33 años

El artista grancanario ha dedicado unas palabras a su íntimo amigo en una publicación en redes en el aniversario de su muerte

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:15

El artista grancanario Pepe Dámaso se ha acordado cariñosamente de su amigo César Manrique en el aniversario de su muerte. Hoy se cumplen 33 años del fallecimiento del artista lanzaroteño, que ha dejado un gran legado en Canarias. Desarrolló en su tierra natal la unión del arte, la mano del hombre y la naturaleza.

Este es el emotivo mensaje que Pepe Dámaso ha publicado en sus redes: «Hoy quiero compartir con lo más hermoso de mi deseo, el recuerdo a mi maestro, hermano y amigo César Manrique que murió tal día como hoy hace 33 años. Era volcán de luz, que florece en cactus de eternidad. Arquitectura de Vida. Planeta irrepetible que irradiaba vida, felicidad y Belleza. Descanse en paz».

La relación entre ambos artistas comenzó en 1954 en Madrid, tal y como relató Pepe Dámaso en una entrevista a CANARIAS7. Dámaso confesó a Manrique el día que se conocieron que «era homosexual» y además tuvo el valor de hacerlo en «una época difícil, en el franquismo». La respuesta de César Manrique aún la recuerda el artista grancanario: «me dijo; ojalá sea amigo mío para toda la vida».

«No me dejé influir por Manrique. Si algo tuve muy claro cuando fui en busca de él, es que en muchas cosas importantes no nos parecíamos en nada. La primera, en nuestra concepción del arte. Tuve la elegancia y la discreción de ponerme con humildad al lado del genio y aceptar su arte. En su parte más humana me transmitió la alegría de vivir», afirmó Dámaso sobre su relación con el artista de Arrecife.

