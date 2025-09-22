Elisa Fernández Guzmán gana el Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández'

Miguel Lorenci Madrod Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Elisa Fernández Guzmán (Huelva, 2000) se ha hecho este lunes merecedora del Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025 por su primer poemario 'Después del pop' (Rialp). Dotado con 30.000 euros, el Ministerio de Cultura concede este galardón anualmente.

La joven poeta onubense se lo adjudica por «transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar». Según el fallo que lo premió, 'Después del pop' tiene «una magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas que aúna una profunda sensibilidad lírica con la capacidad de nombrar, de forma honesta, la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo».

Portada del libro. Rialp

Destaca el jurado como que la autora «utiliza la temática amorosa para hablar del propio hecho de la creación poética, arriesgando con un estilo directo en el que no falta la ironía, el drama y lo celebratorio». «Con un lenguaje cotidiano, sin caer en lo banal ni renunciar a la musicalidad, Elisa Fernández Guzmán lee el mundo en clave de amor y consigue la expresión poética de la ternura» concluye el fallo.

Elisa Fernández Guzmán es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, con máster en Guion Audiovisual por la Universidad de Sevilla.

'Después del pop' es su primer poemario, con el que ganó el accésit del Premio de Poesía Adonáis en 2023. Esta escrbir un lenguaje conversacional, con ausencia de signos de puntuación, y expresiones repetitivas sobre las que se sustenta la musicalidad de los poemas.

Sus edites hablan también de «su frescura y su coloquialismo extremo que, entre viñetas de puro presente, contagia una mirada sin dobleces sobre el amor y sobre la vida». Aseguran que está escrito «con la autenticidad de quien refiere un episodio crucial autobiográfico», y que «plasma una incursión amorosa concreta, vivida en la adolescencia hasta que esta llega a su fin».

Fernández Guzmán toma el relevo de Lola Tórtola, ganadora de la pasada edición y se une a una lista de galardonados, entre quienes se encuentran Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez o Berta García Faet, entre otros.