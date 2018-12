El nuevo disco de Said Muti se presenta en el Auditorio Alfredo Kraus

Producido musicalmente por Ricky Falkner, importante productor de reconocidos grupos como Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Sidonie o Lori Meyers.

Muti comienza su andadura musical en solitario desde muy joven, pero no es hasta 2012 cuando se decanta por una formación de banda, llevando su repertorio en directo al rock and roll en español. En 2013 edita su primer EP “Corazones y ceniceros” y comienza a girar por locales de varias islas, centrando su fuerza en Gran Canaria, ciudad donde reside. En 2016 y tras un exitoso proyecto de crowdfunding sale a la luz su primer largo llamado “De tripas rock and roll”, de la mano del conocido productor Alejo Stivel y del técnico Fernando Montesinos, que cuentan en su haber las producciones de grandes artistas como Joaquín Sabina, MClan o El canto del loco, entre otros. Este trabajo se presentó en el Auditorio el pasado año, grabándose en directo y puesto en marcha como un añadido a la discográfica del artista: “En directo desde el Auditorio Alfredo Kraus” (2018) que se puede escuchar en plataformas digitales, así como el resto de discografía.

A mediados de 2018 Said repite la fórmula y el éxito con una nueva campaña de micromecenazgo que le ha permitido contar con Ricky Falkner, considerado uno de los productores más prestigiosos del panorama nacional.

“Habitación 828” contiene diez cortes en los que se puede apreciar la evolución hacia a un lugar poco común, quizás diferente a lo que nos tiene acostumbrados, donde la potencia letrística y la contundencia de los arreglos musicales van de la mano en un matrimonio que aúna con sobrada solvencia talento, juventud y frescura.

Cabe destacar en el currículum de Said, la participación en diferentes festivales insulares como el “Festival Cero” en 2016, “FiestoRon” en 2018 o Peñón Rock (Tenerife), así como las diferentes visitas que ha hecho a casi todas las islas durante este año (La Palma, Lanzarote, La Gomera...) y el haber sido invitado para abrir los conciertos de artistas tan importantes como Elton John en su único concierto en Canarias el pasado año, Fito y Fitipaldis en su gira 20 aniversario o Dani Martín durante este verano.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en los canales habituales del Auditorio Alfredo Kraus, tanto en las taquillas del propio Auditorio o del Teatro Pérez Galdós, así como en esta web.