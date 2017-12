‘El Guardaespaldas’, el mejor regalo para Reyes

Ha sido una de las grandes revelaciones del año

Se trata de la historia de Rachel Marron, un icono de la música caprichosa y hasta maleducada –interpretada de manera sublime por Fela Domínguez– que, en el año de su nominación a los Oscar de Hollywood, recibe numerosas amenazas de muerte por parte de un admirador paranoico que hará todo lo posible por acabar con ella. Por ese motivo, su hombre de confianza Bill Devaney –Armando Buika– se desvive por contratar al mejor guardaespaldas del país, Frank Farmer, un antiguo agente del servicio secreto que no quiere aceptar el ofrecimiento. El protector, que en el musical es interpretado de manera alterna por dos galanes de la talla de Iván Sánchez y Maxi Iglesias, acepta finalmente el encargo y no solo la protege del atacante, sino con el paso del tiempo esa relación profesional entre diva y guardaespaldas se convierte en algo más...

Cuenta con un reparto que encabezan Fela Domínguez, Iván Sánchez y Maxi Iglesias

Fela Domínguez: «Estudio y canto a Whitney desde que tenía seis años».

La mexicana encarna su primer gran papel en un musical y lo hace triunfando.

¿Cómo están siendo estos primeros meses de actriz protagonista en un gran éxito musical?

El papel tiene mucha intensidad desde que empieza hasta que acaba y es un orgullo enorme poder interpretarlo cada día. Whitney Houston requiere una fuerza vocal siempre arriba, con una enorme dosis de emoción y de fuerza que yo no traía de mis anteriores trabajos, pero que ha ido apareciendo conforme han transcurrido los ensayos y ahora los primeros meses de obra.

¿Da vértigo hacer de Whitney Houston?

Ha sido un proceso de mucho tiempo para dar con la tecla de Rachel Marron y, como no, la gran Whitney Houston. He tenido que empaparme de su pasión, la honestidad que tenía cada vez que se subía al escenario y eso es lo que intento transmitir al público que va cada día al teatro, esa misma pasión y honestidad. He comentado en muchas ocasiones que estudio y canto a Whitney Houston desde que tenía seis años y ya desde ese entonces me parecía a la cantante más espectacular que había, y me comía sus discos y sus vídeos.

Es su primera gran incursión en el mundo de los musicales y encima por la puerta grande...

Es cierto, yo soy cantante y ésta es mi segunda experiencia teatral. Además, lo hago en un papel mucho más largo y exigente desde el punto de vista actoral. Pero me ayuda el hecho de que después de actuar tengo que cantar una canción y es lo que me hace mantener la tensión en las partes habladas. No hay manera de bajarme la adrenalina, todo el tiempo estoy cantando. Yo no puedo hacer la función con un 80%, necesito siempre el cien por cien.