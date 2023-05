«Edgardo es uno de los roles que he soñado desde mis comienzos»

El tenor donostiarra Xabier Anduaga suma desde hoy el rol de Edgardo a su repertorio. Ha elegido la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus para estrenarse en este papel de 'Lucia di Lammermoor', de Donizetti. Las funciones, dentro de la temporada de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) son este martes, el jueves y el sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós.

-¿Qué Edgardo se verá de su mano?

-A nivel vocal, creo que Edgardo es uno de los roles con los que he soñado desde que empecé a cantar. Cualquier tenor de mi vocalidad sueña con cantarlo. Creo que, a nivel vocal, estoy en el momento justo para cantarlo. Lo siento natural para mi voz, como otros papeles como Nemorino. A nivel actoral, paso de una ópera cómica, 'L'elisir d'amore', a una en la que debo intentar hacer que todo el mundo llore. 'Lucia di Lammermoor' es una ópera trágica, sobre un amor imposible que hace que los dos personajes se quiten la vida. Creo que le puedo dar la energía de mi juventud, porque no hablamos de un personaje muy mayor. Al final son dos jóvenes enamorados y ese amor está prohibido. Intentaré aportarle frescura, pasión, juventud y mucha fuerza.

-¿Tiene claro que cada rol hay que estrenarlo en un momento concreto de la vida y a cierta edad, no solo por cuestiones físicas y vocales sino también por la experiencia vital?

-Estamos un poco obsesionados con lo de hacer los papeles a una cierta edad. Para hacer todo se necesita tener madurez, estudiar y estar muy preparado cuando llegas al primer ensayo. No creo que sea una cuestión de la edad que se tiene cuando se acepta y se estrena el rol. No sé si Edgardo necesita que se tengan 28 años o 45 años para cantarlos. Tenemos unos referentes concretos, como puede ser aquí al gran maestro Alfredo Kraus. Demostró que tuvo una manera personal de hacer su carrera. Cada uno hace su camino a su manera y con los roles pasa lo mismo. Yo creo que este es el momento de cantar Edgardo. Cumplo 28 años en unas semanas y me siento preparado para unos papeles que la gente piensa que se deben cantar con más edad. No sé quién decide la edad, no hay nada escrito.

-Pero la voz si evoluciona con el paso de los años.

-Evoluciona a nivel físico. Somos humanos y como cualquier animal nos desarrollamos. La musculatura no es la misma ahora que dentro o tres años. Pero no sé quién decide cuándo se tiene la musculatura adecuada para ciertos roles. Nunca podré entender por qué una soprano sí puede cantar 'La Traviata' a cualquier edad y no le dicen nada, o Lucia con 21 años y tampoco pasa nada. Y un tenor tiene que tener una edad concreta. Creo que en este sentido los tenores estamos siempre en el punto de mira, observados de una forma muy cruel. En otros sentidos tenemos unas facilidades que no tienen las sopranos.

-Pero hay cantantes que han tirado por la borda sus carreras por cantar roles que no les iban bien...

-Claro que sí. Tiene que haber lógica y sentido común. A día de hoy no tengo ni músculo ni capacidad vocal para cantar 'Pagliacci'. Si lo hago mañana, no pasa nada. Si repito pasado mañana, no pasa nada pero empieza a pasar... Pero si sigo cantándolo y empiezo a cambiar el repertorio y canto cosas que implican una orquesta de muchos más músicos o junto a compañeros que cantan de una forma diferente a la que yo tengo ahora, vendrán los problemas. Lo asemejo al deporte. Un corredor de cien metros lisos no puede hacer a ese nivel una medio maratón. Y el problema es que ese corredor tampoco podrá volver a correr los cien metros. En el fondo, nosotros somos como atletas de élite.

-¿La principal guía es escuchar a su propio cuerpo?

-Lo más importante es hacer un ensayo musical como el del otro día, de cuatro horas con el maestro, y al terminar poder seguir cantando 'Lucia di Lammermoor'. Ahí está el punto. Ver que llegas al ensayo con la orquesta y no cansarse, sino ser capaz de cantar el rol sin problemas físicos y al día siguiente estar bien. Nadie tiene la varita mágica. Si la tuviera alguien, no tendríamos que tomar decisiones y todo sería más fácil.

-Pero cuando le llama un teatro o una temporada de relumbrón y le ofrecen un rol que no se ajusta a sus capacidades vocales actuales para un reparto de campanillas, no debe de ser sencillo decir que no...

-Es una cuestión de lo que cada uno sea capaz de asumir y rechazar. Yo he rechazado cosas desde que he empezado mi carrera.

-Una de las características que suelen destacar los cantantes que vienen a esta temporada de los Amigos Canarios de la Ópera es que aquí llaman a los cantantes que se ajustan bien a los roles.

-Todo el mundo sabe. En España tenemos unos teatros muy buenos y nos quejamos demasiado. A día de hoy, es el país con más teatros 'top' a nivel mundial en comparación con otros. Las Palmas de Gran Canaria es parte de ello. Gracias al equipo que tiene su director artístico, Ulises Jaén, para hacer elencos que se ajustan a las necesidades de cada obra. 'Lucia di Lammermoor' es una ópera que, si no tienes a una Lucia como Jessica Pratt, deja de ser 'Lucia di Lammermoor'. Todos los papeles son importantes y Ulises sabe cómo elegirlos y crea un equipo perfecto para cada ópera. No puedes pensar en un papel porque quieres que te lo cante alguien en concreto o porque pienses que te lo puede solucionar. Hace unos días me dijo que había pensado en mí hace unos años para Edgardo, porque pensaba que iba a ser bueno para mi carrera. No es una cuestión de gustos ni de ganas de que vengas a hacerlo. Tiene la posibilidad de hacer cinco títulos al año y así puede crear cosas personales a nivel internacional, porque los nombres que se traen para esta temporada son los que están todos los días en los mejores teatros del mundo. Se tiene que saber a quién se llama y para qué. Además, todos los cantantes del mundo queremos venir a Las Palmas. No creo que haya ninguno que diga que no.

-Por lo que tengo entendido, influye la ciudad y el ambiente de trabajo.

-Ambas cosas [risas del cantante]. Yo me quedo por Las Canteras y desayunar todos los días con la playa delante es un lujo. Yo que soy de Donosti y lo echo mucho de menos. Y eso que allí lo de desayunar en la terraza no puedes hacerlo mucho por el clima. [más risas]. También se agradece el respeto que te encuentras, el saber que si Ulises te ha llamado es porque te quiere y no porque le venga bien para rellenar.

-Ulises Jaén suele repetir que diseña las temporadas atendiendo primero a los cantantes disponibles y que después elige los títulos a representar y no a la inversa, como hacen en otros sitios.

-A veces pasa que se meten a llevar a cabo una ópera concreta y después no le cuadra todo como pensaban. En este caso, había pensado en un reparto concreto para 'Lucia...' y todos pudimos decir que sí.

-¿Ha compartido escenario con Jessica Pratt con anterioridad?

-Probablemente sea la cantante con la que más he cantado. De hecho, uno de mis primeros papeles importantes fue hace seis o siete años, en un montaje de 'Lucia di Lammermoor' en el que yo hice el papel de Arturo. Fue en París, tras una cancelación del tenor que iba a cantarlo. Después hemos cantado muchas óperas y conciertos juntos. Creo que al final se ve la complicidad musical y la humana. Es inevitable. No se puede tener una Lucia mejor que la que hace Jessica. Es imposible, a día de hoy es la mejor. Sin duda. Hay muchas sopranos, muchas espectaculares con las que canto habitualmente y estoy encantado, pero este papel ella lo borda.

-Esa química a nivel humano entre los artistas también es importante. Imagino que habrá estado en montajes donde no existe y lo mejor es ser profesional y al acabar cada uno para su propia casa.

-Claro que sí. Trabajo por todo el mundo. Yo tengo mi carácter. Somos personas y es normal que no le guste a todo el mundo. Lo que intento ser es buena persona y no hacer mal a nadie. Más allá de eso, poco puedo hacer.

- Sobra hablar de que su carrera está consolidada. ¿Qué retos tiene ahora por delante, porque la etiqueta de cantante emergente ya está caduca, no?

-Creo que sí que lo está y me ha costado quitármela. Es normal porque estoy a punto de cumplir 28 años. Creo que llevo un tiempo haciendo bien las cosas y eso me vale. El siguiente reto es mantener el nivel y seguir evolucionando, con una buen elección de los papeles. Ahora me vienen años por delante de 'Lucia...', de 'L'elisir d'amore', 'Rigoletto' y 'La Traviata'. Siento que mi voz está para cantar esos papeles. No me oculto y digo que los voy a cantar porque los he cantado mil veces en casa.

-¿También tiene claro que hay que elegir bien el lugar en el que estrenar los roles?

-Sí. Mi debut en 'Rigoletto' será en Madrid. El Teatro Real para mí es como estar en casa. Es de los primeros sitios en los que me dieron una oportunidad sin ser nadie. Ahora tampoco lo soy. Pero confiaron en mí tras una simple audición. Les debo mucho y hay que devolvérselo.