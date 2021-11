Acusan a Bob Dylan de abusar sexualmente de una menor hace 56 años

A sus 80 años, Bob Dylan ha sido demandado por una mujer que le acusa de haber abusado sexualmente de ella, tras haberla embaucado, drogado y emborrachado, hace casi 60 años, cuando ella era una cría de 12 años. A través de sus abogados, el legendario cantante, compositor y premio Nobel de Literatura, ha afirmado que las acusaciones son falsas. Pero la demanda dará inicio a una escabrosa batalla legal que se librará en un tribunal de Nueva York, donde se presentó la denuncia contra Dylan el pasado viernes, el último día para hacerlo antes de que el presunto delito prescribiera.

En su demanda, presentada ante el Tribunal Supremo de Nueva York, una mujer identificada con las iniciales J.C. alega que Robert Allen Zimmerman, nombre real de Dylan, abusó de ella y que lo hizo durante un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965. Acusa al cantante y compositor de asalto, agresión, detención ilegal, hechos que causaron unos daños emocionales que habrían llevado a la presunta víctima a necesitar tratamiento médico en varias ocasiones.

La denunciante solicita daños y perjuicios, sin especificar cantidades económicas, y reclama la celebración de un juicio con jurado. Sus abogados acusan a Dylan, que en aquel momento tendría 23 ó 24, años de establecer «una conexión emocional amistosa con la denunciante» para que estuviera menos cohibida y de «abusar sexualmente» de ella con la ayuda de «drogas, alcohol, y amenazas de violencia física».

Unos hechos que le habrían generado «daños emocionales y psicológicos que perduran hasta hoy» que la llevaron a sufrir depresión y ansiedad permanentes que no le permitieron llevar a cabo actividades normales. La mujer, de 68 años y vecina de la localidad de Greenwich (Connecticut), acusa al legendario músico de «valerse de su estatus como músico» para ganarse la su confianza «como parte de un plan para asaltarla y abusar sexualmente de ella».

«Estas acusaciones de hace 56 años son falsas y serán refutadas de forma vigorosa», declaró el abogado del artista, Daniel Isaacs. «La denuncia habla por sí sola», agregó el letrado en un comunicado reproducido este martes por el diario 'USA Today', entre otros medio estadounidenses.

En el hotel Chelsea

El supuesto abuso habría ocurrido en el apartamento que Dylan poseía en el legendario Chelsea Hotel de Nueva York, residencia en los años sesenta del siglo pasado de muchos artistas y escritores como Arthur C. Clarke, quien escribió en una de sus habitaciones su novela '2001: Una odisea en el espacio'. Dylan, que había abandonado su estudios en enero de 1961, llegó poco después al efervescente Greenwich Village para abrirse paso a codazos en la escena folk.

La demanda se presentó el día en el que concluía el plazo establecido por una ley especial aprobada en el estado de Nueva York en febrero de 2019 y que permite presentar cargos por abusos sexuales infantiles que ya habrían prescrito.

Considerado por muchos como el mayor cantante-compositor de todos los tiempos, Dylan emergió de la escena folk a principios de la década de 1960. Poco después se convertiría en uno de los artistas más aclamados e influyentes del rock como autor e intérprete de temas tan legendarios como 'Blowin' In The Wind', 'The Times They Are a-Changin', o 'Like A Rolling Stones'. Con una trayectoria de más de seis décadas, ha vendido más de 125 millones de álbumes y puso la guinda a su carrera con el premio Nobel de Literatura otorgado en 2016 por crear con sus letras «nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense».