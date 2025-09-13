La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción Natividad Santana es la quinta persona que acude como investigada a la llamada de Javier Ródenas por el caso de la Sociedad de Promoción

Natividad Santana, dueña de la empresa Camino Viejo Producciones SL, prestó declaración en la mañana de este viernes en calidad de investigada y acompañada por su abogado por el caso de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de la capital grancanaria, ante la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, que lidera Javier Ródenas.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que Natividad Santana aportó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada toda la documentación que le fue requerida durante su comparecencia.

Los contratos de exclusividad artística fueron, según las mismas fuentes, uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro de Natividad Santana y el Fiscal Anticorrupción.

Se trata de la quinta persona a la que la Fiscalía toma declaración por este caso en calidad de investigada o sospechosa, lo que implica que acudiese acompañada por su abogado.

Antes del parón de la actividad judicial en agosto, ya lo hicieron Natalia Medina, administradora única de la empresa Qué Tal Estás SL y exconsejera de la Sociedad de Promoción municipal hasta que comunicó su cese voluntario el pasado 10 de julio; Encarna Galván, expresidenta de la Sociedad de Promoción y exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora ejerce como directora insular de la Vicepresidencia Primera del Cabildo de Gran Canaria; el exgerente y exdirector financiero de la misma Sociedad, Agustín Díaz; y la actual gerente de esta sociedad pública municipal, María Elena Rodríguez.

La investigación sigue

En los próximos meses continuará esta investigación desde Anticorrupción y no se descartan que más personas sean citadas para declarar, tanto en calidad de testigo como investigado.

Conviene recordar que este caso parte de dos denuncias y otras dos ampliaciones de las mismas presentadas por el Grupo municipal del Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, tras ver indicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Las fuentes consultadas apuntan que la Fiscalía también analiza la posible comisión del delito de fraude a la Administración pública por parte de las empresas que están señaladas en los escritos presentados por los populares.

Estas sospechas nacen tras la celebración del consejo de administración de la Sociedad de Promoción, de fecha 27 de marzo de 2024, donde se presentaron unas cuentas correspondientes al ejercicio anterior con un déficit de 3.251.324, 46 de euros y una deuda a proveedores de 7.107.892,80 euros, lo que motivó que se solicitara una revisión de las auditorías y se apartara dos meses retribuidos de su cargo al director financiero Agustín Díaz.

Tras esos dos meses afloraron una serie de facturas que dispararon el déficit hasta rozar los 4 millones y la deuda a proveedores se fijó a los pies de los 8 millones de euros. El día de su reincorporación, la gerente María Elena Rodríguez notificó su cese a Agustín Díaz, quien antes ya había presentado una denuncia contra la Sociedad de Promoción porque consideraba que se «había vulnerado su integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad e imagen personal y su ocupación efectiva».

Varias menciones

En la segunda denuncia la empresa Camino Viejo Producciones SL tenía su propio capítulo, de ahí que fuera puesta en la diana por los populares, al igual que Qué Tal Estás SL y LF Sound.

Se apuntaba al Fiscal Javier Ródenas, tal y como avanzó este periódico en exclusiva, que la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había contratado el 4,8% de todo el presupuesto de 2023 a una sola empresa, Camino Viejo Producciones SL, por un montante total de 710.792 euros, «en su mayoría mediante negociados sin publicidad amparándose en la exclusividad artística».

En las dos ampliaciones posteriores, donde los populares alertan sobre posibles fraudes en las licitaciones y en que este 'modus operandi' se ha extendido a algunas Concejalías de Distrito vuelve a mencionarse a la empresa que lidera Natividad Santana.

Comunicado de la empresa

El 17 de septiembre de 2024, Camino Viejo Producciones SL hizo público un comunicado en el que aseguraba ser víctima de «una campaña de acoso» que atribuía «desde hace años» a «algunas empresas competidoras».

En relación a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que «no ha sido ni es objeto de investigación alguna en esas diligencias seguidas ante el Ministerio Fiscal ni en ningún otro proceso o expediente; como tampoco se le ha asignado la condición jurídica de 'investigado' en ninguna causa judicial. Es, sencillamente, falso».