El Drogas: «La nostalgia me ocupa muy poco»

El Drogas vuelve a Gran Canaria, apenas un año después de firmar una noche memorable en Arucas. Teñida de clásicos de la música española contemporánea y distorsión. Ahora vuelve para liderar, junto a Christina Rosenvinge, la décima edición del LPA Beer & Music en la que estarán otros históricos como Burning. Pese a tanto nombre con solera, Enrique Villarreal lo tiene claro: «La nostalgia me ocupa muy poco, no suelo mirar atrás».

La actuación de El Drogas queda enmarcada dentro de una gira en la que sí se respira nostalgia: '40 años del primer concierto de Barricada'. Esta celebración de una banda transversal en lo que se denominó en la década de 1980 rock urbano estaba pensada en principio para solo ocho ciudades. Pero su desborde ha sido incontrolable.

«Si algo me está quedando claro en esta gira, es que ratifica de alguna manera algo de lo que cuando estaba sucediendo en aquel presente no nos dábamos mucha cuenta y era el impacto que tenía Barricada como banda», expresa el músico Navarro, hiperactivo y con varios discos, uno de ellos quíntuple, editados bajo su marca personal en los últimos años.

'Blanco y negro', 'Animal caliente' o 'Balas blancas' son himnos generacionales que aún disparan las pupilas cuando atronan en el algún bar. Lo de Barricada fue el fenómeno más relevante de aquel género en el que le quisieron encuadrar. «Es complicado saber si hoy en día tendríamos el mismo éxito. Ahora hay nuevas tendencias en las que se ve reflejada la juventud. Eso en sí mismo no tiene que ser preocupante, pero sí que lo es la ausencia de salas pequeñas en las que las bandas de rock puedan empezar a tocar.Que esos son los sitios en los que yo me muevo como pez en el agua», dice.

Al respecto del trasvase generacional, a Enrique Villarreal le gusta ver a público joven en sus conciertos. Coreando sus antiguos clásicos. Pero sabe que no son la norma. «Fundamentalmente veo a gente más mayor que se toma estos conciertos como una celebración, como un encuentro con otros tiempos. Gente que tiene que buscar con quien dejar a los hijos para ir al concierto», señala al teléfono.

Trayectoria versátil

Aunque Barricada sea lo primero que regresa a la memoria al hablar de El Drogas, el músico navarro es mucho más que eso. Su carrera con su nueva banda ha ocupado casi tanto tiempo de su trayectoria como lo hizo su grupo original. «Para mí es importante estar dentro de un oficio, en este caso del de la música. Y una vez dentro bucear en los distintos conceptos para aplicarlos, en el blues, en el soul, en los distintos abanicos en los que se mueve el rock», expone.

Lo que sí es evidente en la trayectoria profesional de El Drogas es que le ocupa en el mundo en el que vive, como han demostrado sus composiciones a lo largo de cuatro décadas de canciones. «Tengo dos orejas y las pongo a disposición de escuchar».

En sus últimas creaciones habla de esas vidas que se pierden en la búsqueda de un futuro mejor en el Mediterráneo –«sobre esto que os voy a explicar a los canarios, que conocéis muy bien este drama»– y asegura que una de las cosas que más le importa en la vida es tener empatía.

A estas alturas de su carrera no hay debate que no pueda abordar. Barricada ya contó historias de los años de plomo cuando las cosas estaban sucediendo. Un contexto que no calla a pesar de a distancia del tiempo. «Parece complicado que eso pueda suceder. Sobre todo porque hay partidos políticos que alimentan ese relato de que había una organización terrorista en un lado y en el otro se hizo todo legal. Y eso es mentira», subraya el líder de la banda que se subirá al escenario del Parque Litoral de El Rincón este viernes.

El LPA Beer & Music se celebra este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. El Drogas lo encabeza junto a Christina Rosenvinge en el 30 aniversario de 'Que me parta un rayo'. En su primera noche, cuya apertura de puertas será a las 19.00 horas, tocarán también Mujercitas, Burning y DeloKos.

Los abonos para los dos días de conciertos se pueden comprar en la web del festival.