Dos fotógrafos españoles reciben el Pulitzer por su cobertura de la guerra en Ucrania

Dos fotógrafos españoles fueron reconocidos este lunes con el galardón más prestigioso que se concede en el sector del periodismo en Estados Unidos. Han obtenido este reconocimiento prestigioso concedido por la Universidad de Columbia por su cobertura de la guerra en Ucrania como parte del equipo de fotografía de información de última hora de la agencia Associated Press (AP), del que forman parte Emilio Morenatti (Zaragoza, 1969), quien ya recibió el Pulitzer con anterioridad y también ganó en 2022 el premio Mingote del diario ABC, y Bernat Armangué (Barcelona, 1978).

No obstante, el considerado premio de mayor importancia por corresponder a la categoría de servicio público recayó en otros cuatro periodistas, también de la misma agencia, aunque esta vez de origen ucraniano. Se trata de Mistislav Chernov, Evgenii Maloletka, Vasilisa Stepanenko y Lori Hinnant, a quienes se reconoció de esta forma el gran merito por su «cobertura valiente de la ciudad sitiada de Mariúpol, que dio testimonio de la matanza de civiles en la invasión rusa de Ucrania».

Evgenii Maloletka, en particular, hizo una fotografía de una mujer herida como resultado del atentado con bomba en el hospital de maternidad que ganó con anterioridad el igualmente prestigioso premio World Press Photo of the Year. También la periodista Lori Hinnant recibió el mismo galardón que sus cuatro colegas ucranianos por parte de los organizadores del Pulitzer, según informa Europa Press.

Ampliar Vista de uno de los barrios de la ciudad ucraniana de Mariúpol, destrozada por los bombardeos rusos a finales de marzo de 2022. A. Ermochenko / Reuters

Mistislav Chernov es, además de reportero gráfico, cineasta, corresponsal de guerra y novelista ucraniano conocido por su cobertura de la Revolución de la Dignidad o la Guerra en Donbás. Por su parte, Vasilisa Stepanenko ya ganó el premio ICFJ, premio George Polk y premio de la Royal Television Society, por su trabajo como productora de vídeo.

Los últimos en aguantar

Los tres reporteros ucranianos fueron los últimos periodistas internacionales sobre el terreno que documentaron la situación en Mariúpol cuando las fuerzas rusas se acercaron a la ciudad.

Además, con su compañero de AP Lori Hinnant, el equipo trasladó la realidad captada por sus objetivos de la guerra en Ucrania a una audiencia internacional, según resalta el Centro de Ética Periodística en su web.