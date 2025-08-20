OM Domínguez y Liane, ganadores de Sonora, llevan la nueva música canaria a Starlite Occident ante unas 6.000 personas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:34 Compartir

La música que se hace en Canarias sonó con fuerza esta semana en Starlite Occident de Marbella de la mano de OM Domínguez y Liane, dos artistas que emergen como referentes de la nueva escena isleña. Ambos llegaron a este escenario internacional tras su paso por Sonora 2025, lo que les ha dado la oportunidad de actuar ante 3.000 personas cada uno en dos jornadas diferentes.

Bajo el cielo despejado de la cantera de Nagüeles, la cita canaria sobre el escenario del que está considerado como el mejor festival boutique del mundo comenzó el pasado martes 12 de agosto con Liane, segunda clasificada en la última edición de Sonora. Su actuación transitó por paisajes sonoros en los que la raíz urbana se combinó con matices de soul y otros géneros y para ello no necesitó de grandes artificios: la honestidad de sus letras y la sobriedad de su puesta en escena, combinadas con la solidez musical de una banda de lujo, bastaron para lograr que el público acompañara con aplausos cada una de sus piezas.

Dos noches después, el protagonismo fue para OM Domínguez, ganador de Sonora 2025, quien desplegó un directo expansivo, marcado por la mezcla de registros y sostenido por su poderosa Village Band (Derque Martín al timple, Armando Drive a la guitarra, Charlie Ayala al bajo, Marcos Pulido a la trompeta, Kilian Barrera a la batería, Sara Bolaños a los coros) una formación enérgica con acento isleño que se nutre tanto de raíz como de ritmos de hip-hop, funk, rock, pop o disco, y que completan un mosaico musical difícil de encasillar que le brinda una identidad propia. «No buscamos fórmulas prefabricadas; lo que hacemos es contar nuestra verdad», afirma el cantante, con lo que resume el espíritu de su propuesta.

La respuesta del público fue entusiasta, con aplausos que reconocieron el carácter genuino de un proyecto surgido hace apenas unos años en Canarias y que va cogiendo cuerpo y expendiendo su música. Su victoria en Sonora, considerado el «festival de festivales» del archipiélago, le abre las puertas no solo del Starlite Occident sino también del Festival Boreal de Tenerife, al que O.M. Domínguez & The Village Band acudirá el viernes 19 de septiembre y, por supuesto, al Festival Sonora para actuar en directo en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria el sábado 18 de octubre.

El doble debut canario en Marbella ha servido para mostrar, en un mismo escenario y durante dos jornadas diferentes, la diversidad de la música que emerge en las islas. OM Domínguez y Liane representan dos caminos musicales distintos, pero ambos comparten la voluntad de situar la creación canaria en un mapa más amplio. En Starlite, sus voces resonaron para recordar que la música que se hace en Canarias tiene mucho que decir en la escena actual.

