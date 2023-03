El director de la RAE cree que «es imposible desplazar al inglés como lengua franca»

El IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebrado en Cádiz y clausurado este jueves ha puesto de manifiesto la buena salud del español en todos sus ámbitos y su unidad respetuosa de la diversidad, pero también algunas de sus carencias. Así lo reconocieron el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y el del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que hizo un balance «más que positivo». «Ha sido un 'bastinazo' (una pasada, un pepinazo), dijo recurriendo al habla popular gaditana. A pesar de ese optimismo por la expansión universal del nuestra lengua, queda mucho camino por recorrer. «El desplazamiento del inglés como lengua franca en el mundo es imposible», reconoció Muñoz Machado, que pidió más medios al Estado para el sostenimiento de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

Es muy probable que el próximo CILE se celebre en 2025 en Arequipa, ciudad natal del premio Nobel peruanoespañol Mario Vargas Llosa y donde se debía haber celebrado este encuentro, trasladado a Cádiz ante la inestabilidad política en el país andino. «Sería justo y reconocería el gran esfuerzo de Perú», dijo García Montero. Pero Vargas Llosa fue el gran ausente del congreso, que tampoco pisó el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y en el que sí estuvieron sus colegas José Manuel Albares, Nadia Calviño e Isabel Rodríguez. Se calcula que ha generado más de 54 millones de impactos en medios de 70 países.

«Hemos constatado una sensación de gran optimismo por el crecimiento del español en el mundo y el aumento exponencial de estudiantes», se felicitaron los responsables del congreso en su clausura. Celebraron la fortaleza y el mantenimiento de la unidad del español «dentro de la diversidad de un idioma mestizo» que cada vez se fusiona con más naturalidad con otras lenguas, dando frutos en espanglish o portuñol en la literatura o el cine.

Calidad

Pero Muñoz Machado lamentó la pérdida de calidad del idioma en las redes y el abandono de la normativa del español en el ámbito digital. «Hay que fortalecer las obras que constituyen la norma panhispánica que recoge la regulación académica y que tienen enorme difusión, como el diccionario académico (DLE), con más de mil millones de visitas al año», dijo. «En este congreso hemos puesto al día las obras principales de la Academia», se felicitó, confirmando que en otoño estará disponible el 'Diccionario de sinónimos', junto la actualización de DLE, y que en breve se podrá acceder a la edición digital del panhispánico de dudas.

A juicio de Muñoz Machado «hay mucho que invertir en educación» y para lograr mayor presencia del español en instituciones internacionales. «Alemania y Francia gastan más, y el Cervantes y las universidades merecen más apoyo por parte del Estado, sabiendo que las reales academias no somos educativas», destacó. «Es extremadamente difícil desplazar al francés al inglés como lenguas en las instituciones europeas, y el desplazamiento del inglés como lengua franca del mundo es imposible. No hay nadie en las grandes corporaciones y en la gran política mundial que no lo maneje, pero lo que nosotros aspiramos es ganar más difusión», dijo.

Pidió el director de la RAE más apoyo y más dinero para Asale, que integra a otras 22 instituciones. «Necesitamos el apoyo del Estado para poder funcionar y no pedimos cantidades enormes. Nos conformamos con funcionar con dignidad, pero apenas nos llega el dinero para pagar la secretaria que tenemos en la segunda planta. Debe haber más dinero para Asale: es una operación diplomática de primer grado y la asociación más importante en materia cultural que tiene el español algo que no existe en ningún otro país. Es un milagro que debemos proteger», concluyó.

No preocupa al director de la RAE el documento firmado por un millar de personalidades de todo el mundo alertando de los peligros de la inteligencia artificial y pidiendo la suspensión momentánea de sus investigaciones. «La IA provoca ilusiones y algunas preocupaciones. La potencia del invento es enorme, pero no hay robots que pueden imponerse a la inteligencia humana, según pide el primer principio de la robótica», dijo admitiendo que es una preocupación para la Unión Europea y para la Unesco.

«Trabajamos con Google, Amazon, Microsoft y Meta, que tienen las herramientas para usar el español canónico y respetar las normas, como hacen los humanos», añadió Muñoz Machado. «Mientras en EE UU se dice que lo mejor es la autorregulación, que cada empresa ponga sus límites éticos, nosotros creemos que el camino es establecer una regulación para que no se haga en cualquier parte y en cualquier lugar lo que les dé la gana», añadió.