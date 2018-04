Dios salve a la reina en The Paper Club

Por el escenario de la calle Remedios pasarán de The Exploding Boys, considerado el mejor tributo a The Cure de Europa y Premio Nacional de la Prensa a la mejor banda tributo; Gas-Gas (Tributo a The Rolling Stones); The Statue Thieves y The Weeird.

La primera jornada de la semana inglesa está prevista para este sábado 21 de abril. Los primeros en subirse al escenario serán los tinerfeños de The Weeird, que aterrizan en la isla para presentar su Ep In The Garden (El Hombre Bala Records, 2017). Post punk y new wave con inequívoca denominación de influencias.

The Weeird es uno de los triunfos mayores de la cosecha discográfica del pasado año con un sonido que reverencia a formaciones como The Jesus and Mary Chain, Joy Division, Interpol, White Lies, o The Stones Roses. Su trabajo se caracteriza por el sonido Manchester, con unos riffs potentes, una voz grave y melódica junto a un bajo marcado por intensos toques de batería. Todo ello envuelto por sintetizadores, donde se crea una atmósfera brillante que los hace destacar en su estilo: sonidos de los 80’s y 90’s con texturas oscuras que mezclan de fondo melodías new wave y post punk.

Desde tierras anglosajonas llega el grupo neo-psicodélico The Statue Thieves, que se coloca sobre la línea que separa los cánones culturales del vandalismo, la belleza clásica de la disonancia, la técnica de la espontaneidad.